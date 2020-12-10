Katar’da alışveriş kültürü
Katar'da iklimin aşırı sıcak ve nemli olması hasebiyle kış aylarının belli günleri haricinde açık hava etkinlikleri düzenlemek pek mümkün değil. Bu yüzden her türlü ihtiyacı karşılamak için devlet veya özel şirketler tarafından inşa edilen kapalı alanlar, günlük hayatta oldukça büyük önem taşıyor. Katar'da gezi, alışveriş, yeme-içme vb. faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için en çok tercih edilen mekânlardan birisi ise alışveriş merkezleri. Katar gezisi serimize alışveriş kültürü ile devam ediyoruz.
Giriş Tarihi: 10.12.2020
15:05
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
15:52
✔ Tıpkı diğer Haliç ülkelerinde olduğu gibi Katar'da da insanlar
alışveriş merkezinde çokça zaman geçirdikleri için oldukça sıra dışı mimaride ve farklı özelliklere sahip alışveriş merkezlerine rastlamak mümkün. City Center, Gulf Mall, Ezdan Mall, Villaggio, Land Mark, Halic Mall, Lulue centerler ülkedeki ünlü AVM'ler arasındadır.
✔ Katar gibi ülkelerde mol kültürünü sevenler için zaten bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak
genelde açık alanlarda gezmeyi ve vakit geçirmeyi seven insanlar bile yüksek sıcaklık sebebiyle her daim dışarıda olamayacakları için öyle veya böyle alışveriş merkezine gitmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple ülkeye gitmeden önce bu tarz mekânlar hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.
Haliç'in incisi: Katar
Villago
✔ Villago Katar'da meşhur Aspira Park yakınlarında, İtalyan mimarisinden esinlenerek inşa edilmiş bir kompslektir.
✔ Dünyaca ünlü markaların bulunduğu iş yerleri, eğlence alanları ve yemek yenilebilecek bölümlerin yanı sıra Villago'yu
ayrıcalıklı kılan ortasından geçen nehir ve nehrin içindeki sandallardır.
✔ Villago'da yapılabilecek en güzel etkinliklerden birisi alışveriş merkezinin içinde yapay olarak oluşturulmuş nehirdeki sandallara binerek hoş bir seyahate çıkmak...
Villago
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Sandalları kontrol eden görevliler yolcu alma noktalarından grupları sandallara yerleştirirler ve nehir boyu minik köprülerin altından geçerek yolcularına Viyana'daki Büyük Kanal'da geziniyormuş hissi verirler.
✔ Aynı mantık Katar'da
The Pearl olarak adlandırılan yerleşim biriminde de uygulanır.
📢 Gelecek yazılarda bu mekândan da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz inşallah. Her ne kadar yapay olsa da oldukça başarılı bir taklit olan bu fikir birden çok kez tecrübe edilebilir.
Katar'da nereye gidilir, ne yapılır?
✔ Villego'yu ayrıcalıklı kılan bir diğer husus ise güneşin hareketine bağlı olarak
aydınlanıp kararan tavanıdır. Bu eliptik tavan yapısına İ stanbul'daki Panaroma 1453 Müzesi'nde de rastlarız aslında.
✔ Ancak Villego'da tıpkı Panaroma Müzesi'ndeki gibi gündüz vakitleri sanki gökyüzü ve bulutlar varmış gibi görünürken akşamları tavan kararır ve yıldızlar belirir.
✔ Hem tavanın ortama katmış olduğu bu özellik hem de alışveriş merkezinin ortasından geçen yapay nehir sayesinde alışveriş merkezi ziyaretçilerine kapalı ortamdan ziyade açık havada dolaşıyormuş hissi vermesi hasebiyle
kendisini oldukça ayrıcalıklı kılar.
City center
✔ Bu alışveriş merkezi tam olarak
Yeni Doha'nın kalbinde yer alır. Doha'daki gökdelenlerin ve şehir hayatının en aktif şekilde yaşandığı bu mekânda ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve alışveriş merkezinde bulunan buz pistinde eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.
📢 Özellikle sıcak bir günde sizin için en ideal alanlardan biri
bu buz pisti olabilir. Yaş, ırk, kıyafet farkı gözetmeksizin profesyonel olan veya olmayan herkesin girebileceği bu piste gitmenizi tavsiye ederiz.
Türkiye'de gidilmesi gereken 5 kültür rotası
✔ Bu isme ait alışveriş merkezlerine Katar'da birçok mekânda rastlamak mümkün. Hintli bir iş adamı tarafından kurulan bu alışveriş merkezi zincirleri genelde ülkede hizmet sektöründe çalışmak için gelen Hintli veya diğer Asyalı insanların yerel ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekân.
✔ Farklı
baharatlar, deniz ürünleri, içecekler, hediyelik eşyalar ve yöresel kıyafetlerin yanı sıra ülkede çokça kullanılan diğer eşya ve markaları da burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabi ki bu mol yalnızca Hintlilerin kullanımına açık değildir ancak çoğu Hintlinin diğer alışveriş merkezlerinden ziyade Lu'lu Center gibi merkezleri tercih etmeleri sebebiyle bu alışveriş merkezine girdiğinizde birden Katar'dan Hindistan'a ışınlanmış hissine kapılabilirsiniz.
✔ Ezdan Mall özellikle içinde bulundurduğu çok meşhur bir Türk tatlıcısı markasıyla ünlü. Genel olarak bir alışveriş merkezinde bulunması gereken her şeyi barındıran bu mekânı şayet Katar'da uzun süre kaldıysanız ve
canınız Maraş dondurması ile baklava çektiyse ziyaret edebilirsiniz.
✔ Hiç alışveriş yapılmayacaksa dahi bir ülkenin kültürünü ve alışkanlıklarını tanımak için
çarşı pazar gezmek oldukça önemli. Bu yazımızda Katar'da çarşı-pazar olgusunu karşılayan alışveriş merkezlerini ele aldık. Güzel münasebetler sebebiyle bu hoş mekânları keşfedebilmeniz dileğiyle…
FİKRİYAT SÜMEYYE ALI JABER