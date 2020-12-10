Katar’da alışveriş kültürü

✔ Tıpkı diğer Haliç ülkelerinde olduğu gibi Katar'da da insanlar alışveriş merkezinde çokça zaman geçirdikleri için oldukça sıra dışı mimaride ve farklı özelliklere sahip alışveriş merkezlerine rastlamak mümkün. City Center, Gulf Mall, Ezdan Mall, Villaggio, Land Mark, Halic Mall, Lulue centerler ülkedeki ünlü AVM'ler arasındadır.

✔ Katar gibi ülkelerde mol kültürünü sevenler için zaten bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak genelde açık alanlarda gezmeyi ve vakit geçirmeyi seven insanlar bile yüksek sıcaklık sebebiyle her daim dışarıda olamayacakları için öyle veya böyle alışveriş merkezine gitmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple ülkeye gitmeden önce bu tarz mekânlar hakkında bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Haliç'in incisi: Katar