Sessiz çığlıkların romanı: Salkım Söğütleri Gölgesinde
14 Kasım 1944, unutulmayacak bir tarih. Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinde binlerce Türk yaşamaktaydı. Sovyetler Birliği'nin başındaki isim Stalin; buradaki Türkleri gözünü kırpmadan hayvan vagonlarıyla sürgün ettiriyor. İşte, Fırat Sunel'in kaleme aldığı "Salkım Söğütleri Gölgesinde" Ahıska Türklerinin bir sesi. İşte, bu romanda anlatılanlar ve altı çizilmesi gereken cümleler...
◾ 81 yıl, günümüzde Gürcistan sınırları içinde bulunan Ahıska topraklarında yaşayan Türkler, vatanlarından zorla sürgün edildi. O dönemler Stalin yönetiminde olan bölgedeki insanlar; bu sert, soğuk yöneticinin emirleriyle yollara düşürülmüştü.
◾ Ahıskalıyız biz, Türk'üz. Senin gibi Türk'üz hemi de Müslüman'ız elhamdülillah.
Fırat Sunel
◾ Roman, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 tarihinde, Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in emriyle sürgüne gönderilmiştir. Dönemi toplumsal ve bireysel olaylarını anlatan bu kitapta mekanlar; Ahıska, buraya bağlı Orsep ile Hevaot köyleri ve Svanetya'dır.
◾ İnsanın idealleri narin bir çiçek gibidir. Bütün hayatının anlamı da işte bu çiçeği büyütmek ve soldurmamaktır.
Fırat Sunel
◾ Roman, Ahıska'nın bir köyünde geçer. Şahıs kadrosu ise Vitali Efendi, Ahmet Ağa, Ömer, Cemil, Otar ve Şota'dır. Eserdeki olay; bir gece ansızın sürgün edilen ailelerdeki erkeklerin Sovyetler için II. Dünya Savaşı cephelerinde savaşmasıydı.
◾ Önce Ahıskalıların kimliklerindeki milliyet hanesinden Türk kelimesini silmişlerdi. Şimdi sıra onları Sovyet Azarbaycanı'nın diline alıştırmaktaydı.
Fırat Sunel
◾ Ahıska Türkleri; canlarını hiçe sayıp Sovyetler cephesinde çarpışırken, Sovyet askerleri Stalin'in emriyle Ahıska halkının evlerine baskınlar düzenleyip vatanlarından zorla kopardılar...
◾ En güzeli de insanın yorgunluğunu evinde atması, akşam kendi yatağında uyumasıydı...
Fırat Sunel