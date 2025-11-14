Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Edebiyat Sessiz çığlıkların romanı: Salkım Söğütleri Gölgesinde

Sessiz çığlıkların romanı: Salkım Söğütleri Gölgesinde

Yayınlanma Tarihi: 14.11.2025 11:57

14 Kasım 1944, unutulmayacak bir tarih. Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinde binlerce Türk yaşamaktaydı. Sovyetler Birliği'nin başındaki isim Stalin; buradaki Türkleri gözünü kırpmadan hayvan vagonlarıyla sürgün ettiriyor. İşte, Fırat Sunel'in kaleme aldığı "Salkım Söğütleri Gölgesinde" Ahıska Türklerinin bir sesi. İşte, bu romanda anlatılanlar ve altı çizilmesi gereken cümleler...

1/21

81 yıl, günümüzde Gürcistan sınırları içinde bulunan Ahıska topraklarında yaşayan Türkler, vatanlarından zorla sürgün edildi. O dönemler Stalin yönetiminde olan bölgedeki insanlar; bu sert, soğuk yöneticinin emirleriyle yollara düşürülmüştü.

Ahıskalıyız biz, Türk'üz. Senin gibi Türk'üz hemi de Müslüman'ız elhamdülillah.

Fırat Sunel

Yıllardır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü

2/21

1944 yılında yaşanan bu olay tarihte unutulmazlar arasına girmiş. Fırat Sunel, bu sürgünü "Salkım Söğütleri Gölgesinde" adını verdiği eserinde kaleme almıştı.

Ama şimdi hiçbiri Ahıska'da değildi. Hâlâ yaşıyorlarsa Sibirya'da gulag kamplarında çile çekiyorlardı.

Fırat Sunel

3/21

◾ Roman, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 tarihinde, Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'in emriyle sürgüne gönderilmiştir. Dönemi toplumsal ve bireysel olaylarını anlatan bu kitapta mekanlar; Ahıska, buraya bağlı Orsep ile Hevaot köyleri ve Svanetya'dır.

İnsanın idealleri narin bir çiçek gibidir. Bütün hayatının anlamı da işte bu çiçeği büyütmek ve soldurmamaktır.

Fırat Sunel

4/21

◾ Roman, Ahıska'nın bir köyünde geçer. Şahıs kadrosu ise Vitali Efendi, Ahmet Ağa, Ömer, Cemil, Otar ve Şota'dır. Eserdeki olay; bir gece ansızın sürgün edilen ailelerdeki erkeklerin Sovyetler için II. Dünya Savaşı cephelerinde savaşmasıydı.

Önce Ahıskalıların kimliklerindeki milliyet hanesinden Türk kelimesini silmişlerdi. Şimdi sıra onları Sovyet Azarbaycanı'nın diline alıştırmaktaydı.

Fırat Sunel

5/21

Ahıska Türkleri; canlarını hiçe sayıp Sovyetler cephesinde çarpışırken, Sovyet askerleri Stalin'in emriyle Ahıska halkının evlerine baskınlar düzenleyip vatanlarından zorla kopardılar...

En güzeli de insanın yorgunluğunu evinde atması, akşam kendi yatağında uyumasıydı...

Fırat Sunel

Tatar Türklerinin sürgün hikayesi: Korkunç Yıllar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça ile Siyer Dersleri I 8. Bölüm: Rahip Bahira Hadisesi

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Bizi Aşağıya Çeken Hastalık: Tecessüs

Yıllardır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü

Yıllardır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü

İstanbul’un yer altı dünyası

İstanbul’un yer altı dünyası

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat

Siyonistlerin tuzağı: Sarı Hat