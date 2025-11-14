Yıllardır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü

1 /10













◼ Geçmişten günümüze Türkler farklı coğrafyalara yayılmış ve belli isimlerle yerleşim kurmuşlardır. Bu coğrafyalardan biri de Ahıska Türklerinin yaşadığı Ahıska bölgesidir. Ahıska; Gürcistan'ın güneyinde, ülkemizin de kuzeydoğusunda yer alır.

◼ Ahıska bölgesi zamanında, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Çıldır Eyaleti'nin merkeziydi. Günümüzde Posof Çayı'nın iki tarafında yer alan ve Türkiye sınırına 15 km uzaklıkta olan Ahıska, kara yoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlanır.