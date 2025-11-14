Yıllardır dinmeyen acı: Ahıska Sürgünü
Sene 1944, günlerden 14 Kasım. Yer, Gürcistan'ın güneyi Ahıska Bölgesi. Burada, zamanında göç etmiş binlerce Türk yaşamakta. Ahıska Türkleri; tarihimiz, dilimiz ve milletimiz onlarla bir, onlar kardeşlerimiz. Sovyet yönetiminin başındaki eli kanlı isim Stalin nasıl Kırım Tatar kardeşlerimizi sürgün ettiyse aynı yıl Ahıska Türklerini de vatanlarından koparmış ve zorla sürgüne tâbi tutmuştur. İşte, 81 yıldır dinmeyen acı Ahıska Sürgünü...
◼ Geçmişten günümüze Türkler farklı coğrafyalara yayılmış ve belli isimlerle yerleşim kurmuşlardır. Bu coğrafyalardan biri de Ahıska Türklerinin yaşadığı Ahıska bölgesidir. Ahıska; Gürcistan'ın güneyinde, ülkemizin de kuzeydoğusunda yer alır.
◼ Ahıska bölgesi zamanında, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Çıldır Eyaleti'nin merkeziydi. Günümüzde Posof Çayı'nın iki tarafında yer alan ve Türkiye sınırına 15 km uzaklıkta olan Ahıska, kara yoluyla Tiflis, Batum ve Türkiye'ye bağlanır.
◼ Mesketya olarak bilinen Ahıskave çevresinde, MÖ 4. yüzyılda Bun-Türklerin yaşadığını, daha sonra bu bölgeye Hunların, Hazarların ve Kıpçakların geldiği bilinir.
◼ Kafkasya'nın kilit noktası sayılan Ahıska, 2700 yıllık kadim bir Türk yurdudur. Ahıska; Oğuz Türkçesinde "ak kale" manasına gelirken Dede Korkut Hikayelerinde "Ak-sıka" anlamıyla karşımıza çıkar.
◼ Tam 250 yıl Osmanlı yönetiminde bulunan Ahıska bölgesi, 1828 yılında Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiştir. 1917 yılında Çarlık rejiminin yıkılmasıyla Ahıska toprakları nefes alsa da 1921'de Sovyet Rusya ve Osmanlı arasında imzalanan Moskova Antlaşması sonucu tekrar Rusya'ya bırakılmıştır.
◼ Yaşanan bu gelişmeler hiçbir zaman Anadolu'daki Türkler ile Ahıska Türklerinin arasını açamamış, aksine birbirlerine daha da kenetlenmelerini sağlamıştır.
◼ Almanya'da iktidarın başına gelen Naziler, Rus yönetiminin sonunu getireceğini söyleyince Rus yönetimi, işgal ettiği topraklarda yaşayan etnik halka baskı uygulamaya başlamıştır.
◼ 1918 ve 1921 yılları arasında Sovyetlerin baskıları üst seviyeye ulaşmış, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı da sona ermiştir. Bu baskılara dayanamayan Ahıska Türklerinin büyük bir kısmı Türkiye'ye sığınmıştır.
◼ Sene 1944 olmuş ve Stalin gittikçe zalimleşmiştir, Almanlarla iş birliği yaptıkları gerekçesiyle önce Kırım Tatar Türklerini ardından da 14 Kasım'da Ahıska Türklerini vatanlarından etmiştir.
◼ İkinci Dünya Savaşı'ndan bir sene önce, Stalin'in emriyle Ahıska Türkleri, zorla kendi evlerinden çıkarılmış ve Orta Asya'ya sürgün edilmişlerdir.