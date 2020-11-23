Haliç’in incisi: Katar

Katar Türkiye Büyükelçiliği
Bayramdan birkaç gün sonra okul başlamıştı. Üniversitedeki dersler, sunumlar, araştırmalar ve sınavlar tamamen Arapça olsa da pek zorlandığımı söyleyemem. Zaten en fazla altı ders almak mümkündü. Hem arkadaşlar hem de hocalarımız biz Türk öğrencilere çok yardımcı oluyorlardı. Ders yılına başladıktan sonra bizim fakültemizde iki Türk hocanın olduğunu öğrendik.
Okulda çok güzel insanlarla tanışmak nasip oldu. Katar'da genel olarak Türklere ve Türkiye'ye duyulan bir sempatiden bahsetmek mümkün. Hatta arkadaşlarımızdan bir kısmı kendi kendilerine Türkçe öğreniyorlardı ve bizimle pratik yapmak istiyorlardı. Bu sebeple bizi evlerinde ağırlamak ve aileleriyle tanıştırmak için tabiri caizse birbirleriyle yarışa giriyorlardı. Zaten 2015 yılı Türkiye-Katar Karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edilmişti. Bu sebeple Türk öğrenciler olarak, Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen birtakım programlara davet edilme ve büyük çaplı devlet resepsiyonlarında bulunma şerefine nail olduk.