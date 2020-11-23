Haliç’in incisi: Katar

Katar'ın genel silüeti

Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Bahreyn aktarmalı olarak 6 saatte Katar'a vardı. Uçaktan ilk indiğimde, her ne kadar sıcaklığın uçak motorlarından geldiğini sansam da beş ayın 40-50 derece arasında geçeceğini kavramam birkaç günümü aldı. Bu yüzden başlarda klimalarla sıkı arkadaşlık kurduysam da sonraları sıcaklığa adapte oldum bir şekilde.

Sağ olsun, Katar Üniversitesi beni ve arkadaşlarımı öğrenci yurtlarına ulaştırmak için bir servis göndermişti.