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Haliç’in incisi: Katar

Haliç ülkeleri içerisinde yer alan Katar, tarihi ve turistik mekanlarıyla kendisini ziyaret etmek isteyenler için görülmesi gereken bir ülkedir. Aynı zamanda üniversitesi ve öğrencilere sunduğu geniş imkanlarla eğitim, lisans ve lisanüstü olanaklarıyla ideal bir fırsat sağlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yıllarında Mevlana Programı ile beş aylığına gitme fırsatı bulduğum Katar'da geçirdiğim güzel zamanları ve maceralarımı Fikriyat okurları için kaleme aldım. Keyifle okumanız dileğiyle…

Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 16:49
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Katar'ın genel silüeti

Atatürk Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Bahreyn aktarmalı olarak 6 saatte Katar'a vardı. Uçaktan ilk indiğimde, her ne kadar sıcaklığın uçak motorlarından geldiğini sansam da beş ayın 40-50 derece arasında geçeceğini kavramam birkaç günümü aldı. Bu yüzden başlarda klimalarla sıkı arkadaşlık kurduysam da sonraları sıcaklığa adapte oldum bir şekilde.

Sağ olsun, Katar Üniversitesi beni ve arkadaşlarımı öğrenci yurtlarına ulaştırmak için bir servis göndermişti.

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Katar'ın genel silüeti

Daha önce Ürdün'de de öğrencilik yaptığım için uçaktan iner inmez herkesle Arapça konuşmaya başlayacağımı sandım ama nerede… Hizmet sektöründe çalışanlar genelde ülke dışından getirildiği için kampüs dışında genelde Hindistan veya Bangladeş İngilizcesi kullanıyorduk. Yerli Katar halkı ise genellikle devlet vazifelerinde veya kurmuş oldukları özel şirketlerde çalışmaktaydılar. Katar'da yerel nüfus, toplam nüfusun yarısından daha az. Dolayısıyla orijinal Katarlılar azınlıkta ve İngilizce ülkedeki ikinci etkin dil.

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Katar Üniversitesi'nin kampüsünden bir kare

Katar'a gittiğimde henüz eğitim dönemi başlamamıştı. Bu yüzden çevreyi keşfedecek ve çeşitli arkadaşlıklar edinecek bol vakit oldu. Özellikle yurtta vakit geçirmek ve dünyanın dört bir yanından Katar'a eğitim görmeye gelen öğrencilerle tanışmak oldukça güzeldi. Aslında yurt deyip geçmemek gerek. Çünkü çok odalı villaları, yüzme havuzu, yemekhanesi ve spor salonları ile daha çok bir yaşam kompleksiydi.

Katar'daki bir başka güzel deneyimim ise kurban bayramı havasını değişik bir ülkede solumak ve çok farklı bir bayram yaşamak oldu. Birçok Arap ülkesinde olduğu gibi Katar'da hanımlar da bayram namazına katılıyor ve hutbe dinliyorlar. Bayram sabahı mescide gitmek ve bayram namazı havasını solumak çok farklı ve güzel bir tecrübe oldu benim için.

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Katar Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu

Namazdan sonra bir hanım bana ve arkadaşlarıma doğru geldi ve bizi ısrarla evine davet etti. Her ne kadar bu nazik teklifi kibarca reddetmeye çalıştıysak da kendisinin ısrarlarına dayanamadık. Bayram namazının ardından bu ablamızın evine gittik. Hep birlikte kalabalık bir bayram sabahı kahvaltısı yaptık.

Ailemizden uzakta olduğumuz için kurban göremeyeceğimizi sanıp üzülüyorken davet edildiğimiz evde, bizlerin de şahitliğinde kurban kesildi. Bu sayede mübarek ve güzel günü, tüm benliğimizde hissetmiş olduk. Sonradan öğrendik ki meğer bizi evine davet eden hanımefendi zaten Türkleri çok seviyor ve farklı İslami programlara katılmak için sık sık Türkiye'ye geliyormuş.

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Katar Türkiye Büyükelçiliği

Bayramdan birkaç gün sonra okul başlamıştı. Üniversitedeki dersler, sunumlar, araştırmalar ve sınavlar tamamen Arapça olsa da pek zorlandığımı söyleyemem. Zaten en fazla altı ders almak mümkündü. Hem arkadaşlar hem de hocalarımız biz Türk öğrencilere çok yardımcı oluyorlardı. Ders yılına başladıktan sonra bizim fakültemizde iki Türk hocanın olduğunu öğrendik.

Okulda çok güzel insanlarla tanışmak nasip oldu. Katar'da genel olarak Türklere ve Türkiye'ye duyulan bir sempatiden bahsetmek mümkün. Hatta arkadaşlarımızdan bir kısmı kendi kendilerine Türkçe öğreniyorlardı ve bizimle pratik yapmak istiyorlardı. Bu sebeple bizi evlerinde ağırlamak ve aileleriyle tanıştırmak için tabiri caizse birbirleriyle yarışa giriyorlardı. Zaten 2015 yılı Türkiye-Katar Karşılıklı Kültür Yılı olarak ilan edilmişti. Bu sebeple Türk öğrenciler olarak, Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen birtakım programlara davet edilme ve büyük çaplı devlet resepsiyonlarında bulunma şerefine nail olduk.

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