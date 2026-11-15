İstanbul’un yer altı dünyası

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İstanbul'un yer altı serüveni ne zaman başladı?

🔷 Bizans döneminde geçirdiği pek çok olay nedeniyle harap halde bulunan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında şehri fethetmesiyle yeniden doğar. Bizans halkı, Osmanlı'nın şehre girişiyle sevinir. Yıkık haldeki kentte Sultan II. Mehmet, fetihle başlayan şenlendirme politikasıyla birlikte imar faaliyetleri başlatır.

↪ Öncelikle surları ve su yollarını güçlendirir.

↪ Şehrin su yollarını temizletip, halkı suyla buluşturur. Bunun için de yer altı kullanılır.

↪ Bizans'tan beri devam eden yer altı sulama sistemini Fatih ihya eder.

🔎 Şenlendirme politikası nedir?

Kentlerin imarı, abad edilmesi, nüfuslandırılması, huzur ve güvenliğin temini ve iaşesinin temini gibi şehirleşme faaliyetlerinin tümünü birden ifade etmek için "şenlendirme" ifadesi kullanılır.