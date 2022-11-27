İstanbul’un yer altı dünyası

İstanbul'un yer altı serüveni ne zaman başladı?

🔷 Bizans döneminde geçirdiği pek çok olay nedeniyle harap halde bulunan İstanbul, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında şehri fethetmesiyle yeniden doğar. "Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim" diyen Bizans halkı, Osmanlı'nın şehre girişiyle sevinir.

🔷 Yıkık haldeki kenti Sultan II. Mehmet, fetihle başlayan şenlendirme politikasıyla birlikte imar faaliyetleri başlatır.

↪ Öncelikle surları ve su yollarını güçlendirir.

↪ Şehrin su yollarını temizletip, halkı suyla buluşturur. Bunun için de yer altı kullanılır.

↪ Bizans'tan beri devam eden yer altı sulama sistemini Fatih ihya eder.

🔎 Şenlendirme politikası nedir?

Kentlerin imarı, abad edilmesi, nüfuslandırılması, huzur ve güvenliğin temini ve iaşesinin temini gibi şehirleşme faaliyetlerinin tümünü birden ifade etmek için "şenlendirme" ifadesi kullanılır.