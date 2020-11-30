Katar’da nereye gidilir, ne yapılır?
Katar'daki okul ve kampüs hayatını anlattığımız yazı dizimize, Katar'da gezip görülecek yerler ve tavsiyeler ile devam ediyoruz. Katar henüz 50 yıl içerisinde var olmaya başlamasına, çölün ortasında yer almasına ve yüz ölçümü itibarıyla Malatya'dan bile küçük olmasına rağmen gelişmiş yüksek alt yapı hizmetleri ile her anınızı, dolu dolu ve birbirinden keyifli aktivitelerle geçirmenize imkan sağlıyor. Hadi hep birlikte "Katar'da nereleri gezebilir ve neler yapılabilir?" sorularına cevap arayalım.
Giriş Tarihi: 30.11.2020
19:29
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
19:41
Katar’da nereye gidilir, ne yapılır?
🚗 Hemen başta belirtmeliyiz ki Katar'da
gönül rahatlığı ile hareket edebilmenin en baş şartı özel araca sahip olmak veya araç kiralamış olmak. Bunun ise temel sebebi Katar'da toplu taşıma olgusunun var olmaması.
🚌 Zaten ülke sakinlerinin evlerinde genel olarak bütün hane halkının özel kullanımı için alınmış bir veya birden çok araç var. Otobüsler ise yalnızca
Hint-Asya ülkelerinden getirilmiş işçilerin taşınması için kullanılan bir vasıta...
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🚇 Katar'da bulunduğum zamanlarda devam etmekte olan
bir metro projesi vardı. Son edindiğimiz bilgilere göre bu proje tamamlanmış ve metro halkın kullanımına açılmış. Ancak ben henüz ikinci kez Katar'ı ziyaret etmediğim için metronun tam güzergâhı hakkında kesin bilgiye sahip değilim.
🚇 Metro tahminimce
Katar'da müstakil olarak hareket etmeyi kolaylaştırmıştır ancak bulunduğunuz evden metroya gidişi sağlayan bir otobüs veya dolmuş gibi toplu taşıma aracı olmadığı için kesin çözüm üretmesi pek mümkün değil gibi...
📌Bir gün tekrar Katar'a gitmek nasip olursa büyük bir ihtimalle tercih edeceğim bir vasıta olacak.
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Özel aracı olmayan kimseler için toplu taşıttan sonra tercih edilen ikinci yöntem, taksi kullanmak... Ancak Katar'da çok merkezi ve kalabalık yerlerin dışında taksi bulmak pek kolay değil. Bu sebeple bulunduğunuz noktada taksi bulmak daha da önemlisi boş bir taksi bulmak çok daha önemlisi ise İngilizcenizden anlayan bir taksi şoförü bulmak önemli detaylardan.
🚖Dikkat ettiyseniz İngilizce dedim çünkü Katar her ne kadar bir Arap ülkesi olsa da Arapça konuşan bir taksici bulmak neredeyse imkânsız.
Bir Katarlının taksicilik yapması zaten söz konusu olamaz. Ben yalnızca bir kere sayın Cumhurbaşkanımızın Katar'ı ziyareti esnasında yapılan programlarda Katarlı bir şoför ile tanıştım ki kendisi Katar emirinin özel şoförleri arasındaymış. Dolayısıyla statüsünü tartışmaya gerek yok.
Katar'da toplu taşıma araçları ve taksilerde genel olarak durum bu şekilde. Katar'da uzun süre yaşamaya gittiyseniz uluslararası ehliyet edinmeli ya da Katar'da yerel ehliyet belgesi almalı ve orada araç satın almalısınız.
Katar'da araçlar vergilendirmeye çok az maruz kaldıkları için oldukça uygun fiyatlara sahipler. Benzin ise oldukça ucuz. Eğer Katar'a kısa bir zaman için gittiyseniz
araç kiralamak cazip seçenekleriniz arasında yer alsın.
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Katar'da trafik seyri Türkiye'ye benzese de bazı hususlarda farklılık gösteriyor. Direksiyonlar araçların solunda yer alıyor. Daha önce Katar'da hiç araba kullanmadıysanız trafiğe ilk çıktığınızda dikkatli olmakta fayda var. Trafikte bir Katarlı ile tartışmaktan oldukça uzak durmalısınız çünkü hukuki olarak Katarlılar büyük ayrıcalıklara sahipler.