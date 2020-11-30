Katar’da nereye gidilir, ne yapılır?

🚗 Hemen başta belirtmeliyiz ki Katar'da gönül rahatlığı ile hareket edebilmenin en baş şartı özel araca sahip olmak veya araç kiralamış olmak. Bunun ise temel sebebi Katar'da toplu taşıma olgusunun var olmaması.

🚌 Zaten ülke sakinlerinin evlerinde genel olarak bütün hane halkının özel kullanımı için alınmış bir veya birden çok araç var. Otobüsler ise yalnızca Hint-Asya ülkelerinden getirilmiş işçilerin taşınması için kullanılan bir vasıta...

Haliç'in incisi: Katar

