Ürdün’de nereye gidilir? Madaba gezisi…
Madaba, Ürdün'ün en önemli şehirlerinden biri olup başkent Amman'a 35 kilometre uzaklıktadır. Hem çok eski bir yerleşim bölgesi olması hem Kudüs'e yakınlığı hem de Müslüman ve Hristiyanların bir arada yaşaması sebebiyle oldukça dinamik yaşama sahiptir. Bu açıdan Madaba, Ürdün'de ziyaret edilmesi gereken önemli bölgelerden biridir.
Giriş Tarihi: 19.01.2021
14:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
14:51
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Ürdün, insanlık tarihi boyunca Ortadoğu'da yer alması ve stratejik konumlara yakın olması sebebiyle birçok kimsenin ve devletin geçiş ve yaşam bölgesi olmuştur. Bu sebeple birçok devir ve halktan birbirinden farklı, çeşitli, tarihi ve kültürel izler görmek mümkündür.
➡ Madaba şehri, Ürdün'ün bu renkli ve derin tarihine bizatihi şahitlik etmesi sebebiyle benliğinde oldukça kadim eserler taşımaktadır.
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Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki Madaba, Dolayısıyla bölgeye inilip batı tarafına doğru bakıldığında karşıda görünen dağlar, Mescid-i Aksa'ya yalnızca 60 km uzaklıktadır ve Ölü Deniz'e kıyısı bulunur. Filistin'e aittir. Hatta şayet hava bulutlu değilse veya bir dürbün yardımıyla karşı sahilde bulunan evler ve insanlar oldukça rahat bir şekilde görülebilmektedir.
Hz. Musa (as)'ın Madaba'da bulunan Nebo Dağı'ndan karşı Filistin topraklarına doğru taş attığı ve bu taşın Filistin sınırlarına düştüğü rivayet edilmektedir. Bu olay gerçekte vuku bulmuş mudur, bulmamış mıdır tam olarak bilinmez. Ancak kıssadan hisse
Madaba ile Filistin'in ne denli yakın olduğunu anlamaktır.
➡ Madaba aynı zamanda
Kudüs'ün fethi açısından da oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Hz. Ömer (as) şehrin anahtarlarını teslim almak için Kudüs'e giderken Madaba bölgesinden geçmiş, hatta burada bulunan bir köye Ömer bin Hattab'a ithafen Hattabiye adı verilmiştir.
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Madaba'nın kelime anlamı, Süryaniceden türemiş bir kelime olup meyve suyu anlamına gelmektedir. Bunun sebebi ise şehrin toprağının çok verimli olması ve bölgede zirai faaliyetlerin oldukça aktif bir şekilde yapılmasıdır.
➡ Ürdün'ün sebze-meyve ihtiyacının önemli bir bölümü Madaba'daki bahçelerden karşılanmaktadır. Bölgede bolca zeytin, incir, sabr, bomeli ve portakal, limon gibi turunçgil meyveleri bulunmaktadır. Normal bahçeciliğin haricinde sera meyveciliği de oldukça gelişmiş durumdadır.
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Yaklaşık 250000 adet nüfusu olan Madaba bölgesini, Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte paylaşmaktadırlar. Bölgede yaklaşık 20 mescit, bir o kadar da kilise bulunmaktadır.
➡ Madaba'daki birçok kilise, Hristiyanlar için oldukça kutsal ve önemli olup tarihi eser hükmündedir.
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Madaba'da inşa edilen en eski mescit, şehrin merkezinde bulunan Madaba Ulu Camisi'dir. Bölgedeki diğer taş mescit mimarisinin dışında Osmanlı mimarisi ile bina edilmiştir. Oldukça büyük adetteki cemaate ibadet imkânı tanıyan mescit, muhafazanın en işlek bölgesinde yer almaktadır.
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➡ Madaba'da bulunan kiliselerin içinde ve dışında mozaik işçiliği oldukça yaygındır. Örneğin; Rum Kilisesi'nin zemininde Beytülmakdis ve Kudüs'ün genel haritası mozaik işçiliği ile nakşedilmiştir.
➡ Kilisenin sol yanında Ortodoks Okulu yer almaktadır. Kilisenin içinde mozaik Filistin haritasının haricinde, birçok el yapımı tablo ve tarihi eser yer almaktadır.