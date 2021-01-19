Ürdün’de nereye gidilir? Madaba gezisi…

Hz. Musa (as)'ın Madaba'da bulunan Nebo Dağı'ndan karşı Filistin topraklarına doğru taş attığı ve bu taşın Filistin sınırlarına düştüğü rivayet edilmektedir. Bu olay gerçekte vuku bulmuş mudur, bulmamış mıdır tam olarak bilinmez. Ancak kıssadan hisse Madaba ile Filistin'in ne denli yakın olduğunu anlamaktır.

➡ Madaba aynı zamanda Kudüs'ün fethi açısından da oldukça ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Hz. Ömer (as) şehrin anahtarlarını teslim almak için Kudüs'e giderken Madaba bölgesinden geçmiş, hatta burada bulunan bir köye Ömer bin Hattab'a ithafen Hattabiye adı verilmiştir.

➡ Madaba'nın kelime anlamı, Süryaniceden türemiş bir kelime olup meyve suyu anlamına gelmektedir. Bunun sebebi ise şehrin toprağının çok verimli olması ve bölgede zirai faaliyetlerin oldukça aktif bir şekilde yapılmasıdır.

➡ Ürdün'ün sebze-meyve ihtiyacının önemli bir bölümü Madaba'daki bahçelerden karşılanmaktadır. Bölgede bolca zeytin, incir, sabr, bomeli ve portakal, limon gibi turunçgil meyveleri bulunmaktadır. Normal bahçeciliğin haricinde sera meyveciliği de oldukça gelişmiş durumdadır.

📌 Yaklaşık 250000 adet nüfusu olan Madaba bölgesini, Müslümanlar ve Hristiyanlar birlikte paylaşmaktadırlar. Bölgede yaklaşık 20 mescit, bir o kadar da kilise bulunmaktadır.

➡ Madaba'daki birçok kilise, Hristiyanlar için oldukça kutsal ve önemli olup tarihi eser hükmündedir.