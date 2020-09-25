“Fikriyat ile geziyoruz” serimizde Topkapı Sarayı'nın uzun süre kapalı bölümlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan At Rampası'nı ziyaret ettik. Osmanlı döneminde padişahlar, halkın arasına karışmak istediklerinde tebdil-i kıyafete bürünerek bu gizli yolu kullanıyorlardı. Peki, bu gizli yolun tarihteki önemi neydi? En çok hangi padişahlar tarafından tercih ediliyor ve padişahlar buradan nasıl geçiş sağlayabiliyorlardı? Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu'nun Fikriyat'a özel açıklamaları ile bu soruların cevabını ve daha fazlasını sizlerle buluşturuyoruz… Gelin, kısa bir yolculuğa çıkalım!

"Padişahların şehre açılan gizli yolu: At Rampası" adlı özel içeriğimizi okumak için tıklayınız.