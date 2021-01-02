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Katar’da nereye gidilir? - 3

Fikriyat ekibi olarak gidip gördüğümüz yerlerle alakalı deneyim ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu amaca binaen kaleme aldığımız yazılarımızda, Katar kültürü ile alakalı bilgilerden ve yapılması mümkün faaliyetlerden bahsettik. Katar serimiz için derlediğimiz bu son yazının ardından diğer güzel mekân ve ülkelerle sizi tanıştırmaya devam edeceğiz.

Giriş Tarihi: 02.01.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 15:56
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ASPIRA PARK
ASPIRA PARK

Aspire Park

📍 Aspire Park Villego'ya yakın, çok güzel bir peyzaj düzenine sahip olan milli bir bahçedir. Havanın aşırı sıcak ve rutubetli olmadığı günlerde insanının ailesi veya arkadaşlarıyla piknik yapıp, hoşça vakit geçirebileceği oldukça keyifli bir mekândır.

Katar'da alışveriş kültürü

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ASPIRA PARK
ASPIRA PARK

Aspire Park

📍 Parkın ortasında kocaman bir havuz ve bu havuzun etrafında oturum alanları mevcut. Minik mescitleri ve park alanı ile Aspire Park'ta açık hava etkinliklerine dair dilediğiniz birçok şeyi bulabilirsiniz.

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ASPIRA PARK
ASPIRA PARK

Aspire Park

📍 Aspire Park ile alakalı olarak şu ilginç ve önemli bilgiyi unutmamak gerekir. Bu parka yalnızca ailelerin ve kız gruplarının giriş yapmasına müsaade edilmektedir. Yaşları ne olursa olsun erkekler tek veya grup halinde gelip burada vakit geçiremezler. Devriye gezen polisler bir şekilde parkın içine girmeyi başarmış ve aileleriyle birlikte gelemeyen erkek ziyaretçileri parkın dışına davet ederler.

Haliç'in incisi: Katar

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MİA PARK
MİA PARK

Mia Park

Mia Park'ta tıpkı Aspire Park gibi açık hava etkinliği düzenlenecek bir mekândır. Islamic Museum'a yakın bir konumda olan Mia Park'ta dönemsel olarak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir.

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MİA PARK
MİA PARK

Mia Park

⚡ Örneğin; benim Katar'da bulunduğum 2015 yılında Türkiye-Katar Kültür Yılı ilan edildiği için Türkiye'den mehter takımı getirilmiş ve iki ülkenin dostluğunu pekiştirme amacıyla birbirinden güzel ve renkli faaliyetler düzenlenmişti.

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