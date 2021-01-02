Katar’da nereye gidilir? - 3

Aspire Park

📍 Aspire Park ile alakalı olarak şu ilginç ve önemli bilgiyi unutmamak gerekir. Bu parka yalnızca ailelerin ve kız gruplarının giriş yapmasına müsaade edilmektedir. Yaşları ne olursa olsun erkekler tek veya grup halinde gelip burada vakit geçiremezler. Devriye gezen polisler bir şekilde parkın içine girmeyi başarmış ve aileleriyle birlikte gelemeyen erkek ziyaretçileri parkın dışına davet ederler.

Haliç'in incisi: Katar