Türkiye'deki en meşhur 8 obruk

🔸 Coğrafi bir terim olan obruk, karstik özellik taşıyan arazilerde meydana gelir. Türkiye'nin her bölgesinde var olabilecek bu çukurlar, en çok Konya'da görülür. Konya dışında ülkemizde en bilinen obruklar Kırşehir'deki Mucur, Mersin'deki Cennet ve Cehennem obruklarıdır.

🔸 Son dönemde Konya Havzası'ndaki obruk sayısında artış kaydedilir. Şehrin genelinde iki binin üzerinde obruğun oluştuğu bilinir. Obruk sayısının artmasının nedenleri arasında bölgede görülen kurak ve yarı kurak iklim koşulları ile beşeri faktörler gösterilir.