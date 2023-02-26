Türkiye'deki en meşhur 8 obruk
Obruklar, doğal yollarla meydana gelen çukurlardır. Türkiye'de özellikle de Konya'da görülen bu karstik şekiller, yer altında kireçtaşı gibi eriyebilen kayaçların zamanla boşluklar meydana getirmesi ve zeminin bu boşluklar nedeniyle çökmesiyle oluşur. Ülkemizde Kızören, Meyil gibi eşsiz doğasıyla göz kamaştıran pek çok obruk bulunmakla birlikte yeni çukurlar oluşmaya devam etmektedir.
Giriş Tarihi: 26.02.2023
16:44
Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
16:47
🔸 Obruk kelimesi,
oyuk, çökük, çökmüş çukur halinde açılmış yer, doğal kuyu anlamına gelir. Çukurlar, çözünebilen kayaçların yer aldığı bölgelerde görülür.
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Yer altı sularının kayaçları çözündürerek taşıması sonucunda boşluklar meydana gelir. Bu boşluklarda bir süre sonra çökme yaşanır ve dairesel şekildeki obruklar oluşur.
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🔸 Coğrafi bir terim olan obruk,
karstik özellik taşıyan arazilerde meydana gelir. Türkiye'nin her bölgesinde var olabilecek bu çukurlar, en çok Konya'da görülür. Konya dışında ülkemizde en bilinen obruklar Kırşehir'deki Mucur, Mersin'deki Cennet ve Cehennem obruklarıdır.
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Son dönemde Konya Havzası'ndaki obruk sayısında artış kaydedilir. Şehrin genelinde iki binin üzerinde obruğun oluştuğu bilinir. Obruk sayısının artmasının nedenleri arasında bölgede görülen kurak ve yarı kurak iklim koşulları ile beşeri faktörler gösterilir.
KIZÖREN OBRUĞU
🔸 Kızören Obruğu,
Konya-Aksaray yolu üzerinde bulunan Kızören Beldesi'nin 4 kilometre kuzeyindedir. Obruğun çapı 300, derinliği 171 metredir. Gölün çapı yaklaşık 240 metre iken ulaşabileceği maksimum derinlik, yaklaşık 140 metredir.
🔸 En derin obruklardan biri olan Kızören'in su seviyesi son yıllarda 35 metre alçalmıştır. Kızören köy sakinlerinin aktardığına göre
1968'lerden itibaren gölün seviyesi hızla düşmüştür. Öyle ki köylüler, o zamanlar eski göl seviyesinin kenarlarındaki sazlıkların arasından göle ayaklarını sokabilmişlerdir. Bu durum bölgedeki kuraklık riskininin boyutunu gözler önüne sermektedir.
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MEYİL OBRUĞU
🔸 Konya'nın Karapınar ilçesinin 40 kilometre kuzeybatısındaki
Meyil Yaylası'nda bulunan Meyil obruğu, zemin bakımından yaşlı kalker ve kumlu kil depoları üzerinde yer alan eski oluşumlu bir çukurdur.
🔸 Elips biçimindeki obruğun doğu-batı yönündeki uzun ekseni 660 metre iken kuzey-güney yönündeki kısa ekseni 590 metredir.
İçerisinde çeşitli balıkların yaşadığı göl suyunun derinliği 40 metredir.
🔸 Göl suyunun zaman içerisinde azaldığı Meyil,
2020 yılında pembe renge bürünür. Uzmanlara göre bunun nedeni sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasına bağlı olarak oluşan bakterilerdir.
ÇIRALI OBRUĞU
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Karapınar'da yer alan bir diğer obruk Çıralı'dır. Yenikent Bucağı'nın kuzey batısındaki Akviran Yaylası'nda yer alan obruk, yaklaşık 250 metre çapında ve 125 metre derinliğindedir. Obruk içindeki gölün derinliği ise 35 metredir.
🔸 Gölün çevresinde dik falezler üzerinde
küçük mağara ve kovuklar yer alır. Mağaralarda Roma ve İlk Hıristiyanlık dönemine ait bazı alet ve madeni paralar bulunur. Bu nedenle bölgenin eskiden beri yerleşim alanı olarak kullanıldığı düşünülür.
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