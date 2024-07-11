Türkiye’de yeni bir salgın alarmı: Enfeksiyon uzmanı uyardı
Yaz aylarının gelmesiyle bazı hastalıklarla birlikte ishal, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler artmış durumda. Bu enfeksiyon hem yetişkinleri hem de çocukları etkiliyor. Şu sıralar en sık görülen vakalardan biri olan enfeksiyon özellikle son bir haftadır artış göstermekte. Acil sıralarında en fazla görülen enfeksiyonun ne olduğunu, bu enfeksiyonlara karşı neler yapılabileceğini, hızla yayılan enfeksiyonlardan kendimizi nasıl korumamız gerektiğini ve bunun sebeplerini Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vedat Turhan'a sorduk.
Giriş Tarihi: 11.07.2024
15:49
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
16:52
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Konuşan Betül Sav:
Yaz aylarının gelmesiyle etrafta artan ishal, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler oldukça çoğaldı. Peki bu durumun sebepleri nelerdir?
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Prof. Dr. Vedat Turhan:
Yaz aylarıyla birlikte çevre ısısının artması başta gıdalar olmak üzere birtakım alanlarda risk oluşturuyor.
Sıcak yaz ayları içme sularının kontaminasyon riskini arttırabiliyor ve tabii ki doğal olarak insan hareketliliği artıyor. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı yaz aylarında enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor . vakalarını daha sık olarak görebiliyoruz. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal
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Prof. Dr. Vedat Turhan, yukarıda bahsedilen bulantı ve benzeri şikayetlerle kendini gösteren özel salgından ziyade bazı genel hastalıklar meydana getirdiğini ve belki birtakım tedbirlerin alınması gerekeceğini dile getirdi:
"Burada çok özel bir salgından ziyade örneğin gıdaların bozulmasıyla beraber tifo, para tifo gibi spesifik enfeksiyonlar ve akut gastronitler dediğimiz mide, bağırsak tutulumu ile giden az önce bahsettiğimiz şikayetlerle kendini gösteren hastalıklara neden olabiliyor ve biz bunu sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık çalışanları olarak hemen her yaz mevsiminde yaşıyoruz. Bu noktada belki birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor."
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Betül Sav:
Hızla yayılan enfeksiyonlardan kendimizi korumanın bir yöntemi var mı?
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Prof. Dr. Vedat Turhan:
Yaz aylarında belki ikametgâhlarımızı, mekanları, bulunduğumuz şehir ya da mahallelerden
farklı alanlara gidebiliyoruz. Bu da çok da tanımadığımız f arklı mekanlarda ve yerlerde, dış mekanlarda daha sık yemek yeme, daha çok gıda temin etme gibi bir ihtiyacı gündeme getiriyor.
"Dışarıda yemek yerken dikkat etmek, el hijyenine önem göstermek özellikle yemek öncesinde ve sonrasında el yıkamaya azami özen göstermek, bunu ihmal etmemek, temiz içme suyu konusunda daha hassas davranmakta yarar var. Çünkü çevre ısısının arttığı ya da normallerin çok üstüne çıktığı durumlarda, mikroorganizmaların su içerisinde ya da gıdalarda üreme riski daha da artıyor. Daha çabuk bir şekilde bakteriler özellikle üreyebiliyorlar. Dolayısıyla gıda hijyenine dikkat etmek gerekiyor. Gıda konusunda hizmet veren kuruluşların da gıda ham maddelerinin temini, taşınması, lojistik işlemleri esnasında ve bu gıda ham maddelerinin, hazırlanmış gıda mamullerinin muhafazası konusunda daha çok dikkatli olmak gerekiyor."
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Prof. Dr. Vedat Turhan:
Bu,
işletmeler açısından önemli olduğu gibi kendi evlerimizde tüketeceğimiz gıdaları hazırlarken yaz aylarında daha çok dikkatli olmamızda fayda var. Sıcak yaz ortamında gıdalar, çok daha çabuk bozulabiliyor. Bu da istenmeyen birtakım besin zehirlenmeleri ve salgınlara yol açabiliyor.
Belediyelerin içme su temini, suların klorlanması ve benzeri hizmetler konusunda daha dikkatli ve hassas olmaları gereken bir dönem oluyor.
Bölgemizde, şehrimizde, mahallemize belki artan hafriyat çalışmalarıyla beraber benzer istenmeyen kanalizasyon ve içme su hatlarında istenmeyen kazalar olabiliyor. Bu konuda yine dikkatli olunması, bu salgınların ve benzeri tabloların Kanalizasyon hatları kırılabiliyor. Kanalizasyon ve içme suları hatlarının birbirine karışması gibi yine istenmeyen durumlar olabiliyor. önlenmesi adına yararlı olacaktır diye düşünüyorum.
"Yine apartmanlarımızda, binalarımızda bir şekilde depo suyu kullanılıyorsa, içme suyu ya da temizlik konusunda tüketilmesi noktasında da yaz aylarında yine özel bir dikkat göstermek gerekiyor."
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Betül Sav:
Böyle bir salgına maruz kalanların ilk olarak yapması gereken şey nedir?
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Prof. Dr. Vedat Turhan:
salgınlarla birlikte sıklıkla Yaz aylarında sık görülen enfeksiyon hastalıkları bulantı, kusmalar ve ishaller olabiliyor. Bunlar da temel olarak sıvı kaybetmemiz anlamına geliyor. Vücudumuz elbette belli bir noktada bu sıvı kaybını tolere edebilir ancak küçük çocukların, ileri yaştaki büyüklerimizin ya da ciddi bir zaten kronik hastalığı olan kişilerin bu sıvı kaybını tolere etmeleri özellikle daha da zor ve riskli hale geliyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda bu sıvı kaybının karşılanması esastır.
Muhtemelen
sağlık kuruluşlarımızda da ağızdan beslenmenin artık sağlanmadığı noktalarda parenteral dediğimiz damardan serum tedavileri sıvı verilmesi ve benzeri tedavilerle en kısa sürede sağlık hizmetleri sağlanacaktır diye düşünüyorum.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Turhan, güneşli günlerin getirdiği bir diğer mutlaka dikkat edilmesi gereken hastalıklardan viral enfeksiyonlardan bahsetti:
"Yaz aylarında ifade etmemiz gereken ayrıca birtakım viral enfeksiyonlar da söz konusu. Bu viral enfeksiyonlar çocuklarda sık görülebiliyor. Yaz aylarında gördüğümüz viral enfeksiyonlar göz, solunum yolları ve bağırsakları etkiyebilen bir enfeksiyon haline gelebiliyor. Bu viral enfeksiyonlar bazen kişilerden bir başkasına hapşırık ya da öksürük yoluyla havaya yayılan parçacıkların solunmasıyla geçebiliyor, direkt temasla geçebiliyor. Bu tür viral enfeksiyonlardan korunmak için hasta kişilerle temasın önlenmesi tıpkı pandemi döneminde yaptığımız gibi hasta kişilerle temasın önlenmesi gerekiyor."