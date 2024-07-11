Türkiye’de yeni bir salgın alarmı: Enfeksiyon uzmanı uyardı

◽ Konuşan Betül Sav:

Yaz aylarının gelmesiyle etrafta artan ishal, kusma, karın ağrısı gibi şikayetler oldukça çoğaldı. Peki bu durumun sebepleri nelerdir?

✅ Prof. Dr. Vedat Turhan:

Yaz aylarıyla birlikte çevre ısısının artması başta gıdalar olmak üzere birtakım alanlarda risk oluşturuyor. Sıcak yaz ayları içme sularının kontaminasyon riskini arttırabiliyor ve tabii ki doğal olarak insan hareketliliği artıyor. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı yaz aylarında enfeksiyon vakalarında artış yaşanıyor. Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal vakalarını daha sık olarak görebiliyoruz.

➡ Prof. Dr. Vedat Turhan, yukarıda bahsedilen bulantı ve benzeri şikayetlerle kendini gösteren özel salgından ziyade bazı genel hastalıklar meydana getirdiğini ve belki birtakım tedbirlerin alınması gerekeceğini dile getirdi:

"Burada çok özel bir salgından ziyade örneğin gıdaların bozulmasıyla beraber tifo, para tifo gibi spesifik enfeksiyonlar ve akut gastronitler dediğimiz mide, bağırsak tutulumu ile giden az önce bahsettiğimiz şikayetlerle kendini gösteren hastalıklara neden olabiliyor ve biz bunu sağlık kuruluşları, hekimler ve sağlık çalışanları olarak hemen her yaz mevsiminde yaşıyoruz. Bu noktada belki birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor."