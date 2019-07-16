Türk havacılık tarihinde Vecihi Hürkuş ilkleri
Cumhuriyet döneminde zor şartlara ve çeşitli engellere rağmen imzasını attığı "Vecihi" serisi uçaklarla ve okulunda yetiştirdiği öğrencilerle tanınan Hürkuş, yaşadığı dönemde, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar, onu da uçurur." cümlesiyle tarif edildi. Sizler için Türk havacılığında önemli bir isim olan Vecihi Hürkuş'un vefat yıl dönümünde ilklerini derledik. Rahmet ve minnetle...
Giriş Tarihi: 16.07.2019
09:08
Güncelleme Tarihi: 16.07.2020
08:58
Çift motorlu tayyareyle "Caudron G-4" uçan ilk Türk pilot oldu.
Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarındaki askeri başarılarının yanı sıra milli üretime adadığı hayatıyla günümüzde hala adından sıklıkla söz ettiren Hürkuş, 18 Ocak 1896'da İstanbul'da doğdu. Babası Ali Feham Bey'in o 3 yaşındayken hayatını yitirmesinin ardından annesi ile bazı akrabaların yanı sıra ağabeyi Hayrullah ve kız kardeşi Remziye ile yaşayan, bir süre amcası Ahmed Şekür Bey'in yanında kalan, daha sonra annesi ve kardeşleriyle Üsküdar'a yerleşen Vecihi Hürküş, çok hareketli ve zeki bir çocuk olarak çevresinde tanındı.
Havacılıkta ilklerin adamı: Vecihi Hürkuş haberimizi okumak için tıklayın.
İstiklal Savaşı'nda uçak kanatlarının tamiratı için jelatin ile emait imal etti.
İlkokulu Bebek'te bitirdikten daha sonra Üsküdar'da Füyuzati Osmaniye Rüştiye ile Paşakapısı İdadisi'nde okuyan, sanata olan ilgisinden dolayı Tophane Sanat Okulu'nu tercih ederek buradan mezun olan Hürkuş, Balkan Savaşı'na eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü katılarak, Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer aldı.
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emait: Kanatları bezden yapılmış olan eski uçakların bezlerinin değiştirilmesinde ve çeşitli bakımlarında kullanılan bir malzeme.
İstiklal Savaşı'nın ilk keşif uçuşunu yaptı.
Savaşın sonunda İstanbul Ordu Kumandanlığı tarafından Beykoz Serviburun'daki esir kampına kumandan olan ve her zaman "tayyareci" olmak isteyen Vecihi, yaşı nedeniyle ilk önce gittiği Tayyare Makinist Mektebi'nden küçük zabit (gedikli) olarak mezun oldu.
İstiklal Savaşı'nda ilk hava zaferini kazandı.
Birinci Dünya Savaşı'nda Bağdat Cephesi'ne makinist olarak gönderilen Vecihi Hürkuş, 2 Şubat 1916'da geçirdiği uçak kazasında yaralandığı için İstanbul'a gönderildi. İyileştikten sonra gökyüzündeki hayali için hayatında çok önemli bir adım atan Hürkuş, Yeşilköy'deki Tayyare Mektebi'ne girerek ilk uçuşunu icra etti. Tahsilinin sonunda pilot diplomasını alan Hürkuş, 1917'nin sonbaharında Kafkas Cephesi'nde Rus uçağı düşürdü. Böylece Kafkas Cephesi'nde uçak düşüren ilk tayyareci oldu.