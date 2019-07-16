Türk havacılık tarihinde Vecihi Hürkuş ilkleri

İstiklal Savaşı'nda uçak kanatlarının tamiratı için jelatin ile emait imal etti.

İlkokulu Bebek'te bitirdikten daha sonra Üsküdar'da Füyuzati Osmaniye Rüştiye ile Paşakapısı İdadisi'nde okuyan, sanata olan ilgisinden dolayı Tophane Sanat Okulu'nu tercih ederek buradan mezun olan Hürkuş, Balkan Savaşı'na eniştesi Kurmay Albay Kemal Bey'in yanında gönüllü katılarak, Edirne'ye giren kuvvetler içinde yer aldı.

*emait: Kanatları bezden yapılmış olan eski uçakların bezlerinin değiştirilmesinde ve çeşitli bakımlarında kullanılan bir malzeme.