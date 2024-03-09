Tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir?

SAHURUN MAHİYETİ

🔹 2024 Ramazan'ı, 11 Mart Pazartesi gününe tekabül etmektedir. Dünyanın her noktasında İslam ülkeleri, rahmet ve mağfiretin bol olduğu ayı büyük bir heyecanla bekliyor. Büyük bir coşku ile beklenen bu ay ile ilgili merak edilen birçok husus var.

🔹 Bunlardan biri de sahur ile ilgili konulardır. Sahurda ne yenmelidir? sahurda hangi yiyecekler tok tutar? işte bunların cevabını vereceğiz.