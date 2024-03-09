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Tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir?

Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için birtakım püf noktalar bulunur. İftarda yediklerimize dikkat ettiğimiz kadar sahurda da yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sahurda yediklerimiz bizi gün boyu hem zinde tutacak hem de acıktırmayacak ve susatmayacak gıdalar olmalı. O halde sahurda ne yenir, sahurda tok tutacak yiyecekler nelerdir?

Giriş Tarihi: 10.03.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:13
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SAHUR SAATLERİ
SAHUR SAATLERİ

SAHURUN MAHİYETİ

🔹 2024 Ramazan'ı, 11 Mart Pazartesi gününe tekabül etmektedir. Dünyanın her noktasında İslam ülkeleri, rahmet ve mağfiretin bol olduğu ayı büyük bir heyecanla bekliyor. Büyük bir coşku ile beklenen bu ay ile ilgili merak edilen birçok husus var.

🔹 Bunlardan biri de sahur ile ilgili konulardır. Sahurda ne yenmelidir? sahurda hangi yiyecekler tok tutar? işte bunların cevabını vereceğiz.

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SAHUR NE ZAMAN
SAHUR NE ZAMAN

SAHUR NE DEMEK?

🔹 Sahur kelimesi, Arapça kökenlidir ve seher sözcüğünden türemiştir. Sahurun iki karşılığı vardır. Bu kelime, "Ramazan ayında geceleyin oruca başlama zamânı olan imsakten, yâni tan yerinin ağarmasından önce yenen yemek, temcit yemeği" manasına gelmektedir.

🔹 Sahur sözcüğüne bir örnek verelim; İstanbul'da bekçilerin sahur vaktini davul çalarak îlân etmeleri güzel bir âdet olduğundan bunun Diyarbekir'ce de tatbik ve icrâsını emreder.

(Faik Reşat)

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SAHURDA TOK TUTACAK YİYECEKLER
SAHURDA TOK TUTACAK YİYECEKLER

SAHURDA NE YENMELİDİR?

🔹 Öncelikle Ramazan ayı boyunca hem iftarda hem sahurda yağlı, baharatlı ve acılı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çünkü vücudumuz su kaybettiğinden beslenmemizi buna göre ayarlamalıyız.

🔹 Sahurda kalorili ağır yemekler yerine daha hafif kahvaltılıklar tercih edin. Sahur için en ideal besinler, zeytin, peynir, yumurta, kepek ekmeği, çiğ sebzeler, süt, yoğurt, meyve veya meyve kompostolarıdır, bunu unutmayın.

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SAHUR TARİFLERİ
SAHUR TARİFLERİ

SAHURDA YUMURTA YEMEK

🔹 Sahurda rahatlıkla yiyebileceğiniz besinlerden ilki muhakkak yumurtadır. Çünkü yumurta, insan vücudunun doğal besinler içerisinde aldığı proteinin tamamına yakınını kullandığı tek gıdadır.

🔹 Yumurta, verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden sahurda yumurta pişirebilirsiniz.

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SAHUR MENÜSÜ
SAHUR MENÜSÜ

SAHURDA OMLET YEMEK

🔹 Yumurta, içeriğinde bulunan lesitin ile karaciğerin yenilenmesini sağlar. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organı; onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi anlamına gelir.

🔹 Sahurda, yumurtayı omlet şeklinde de tüketebilirsiniz. İçine ekleyeceğiniz yeşillik ve domates gibi gıdalar yiyeceğiniz omleti daha faydalı kılarken daha tok kalmanızı da sağlayacaktır.

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