Tok tutan yiyecekler: Sahurda ne yenir?
Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için birtakım püf noktalar bulunur. İftarda yediklerimize dikkat ettiğimiz kadar sahurda da yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sahurda yediklerimiz bizi gün boyu hem zinde tutacak hem de acıktırmayacak ve susatmayacak gıdalar olmalı. O halde sahurda ne yenir, sahurda tok tutacak yiyecekler nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.03.2024
17:09
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
17:13
SAHURUN MAHİYETİ
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gününe tekabül etmektedir. Dünyanın her noktasında 2024 Ramazan'ı, 11 Mart Pazartesi İslam ülkeleri, rahmet ve mağfiretin bol olduğu ayı büyük bir heyecanla bekliyor. Büyük bir coşku ile beklenen bu ay ile ilgili merak edilen birçok husus var.
🔹 Bunlardan biri de sahur ile ilgili konulardır.
işte bunların cevabını vereceğiz. Sahurda ne yenmelidir? sahurda hangi yiyecekler tok tutar?
Ramazan kolisinde neler olur?
SAHUR NE DEMEK?
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Sahur kelimesi, Arapça kökenlidir ve seher sözcüğünden türemiştir. Sahurun iki karşılığı vardır. Bu kelime, manasına gelmektedir. "Ramazan ayında geceleyin oruca başlama zamânı olan imsakten, yâni tan yerinin ağarmasından önce yenen yemek, temcit yemeği"
🔹 Sahur sözcüğüne bir örnek verelim;
İstanbul'da bekçilerin sahur vaktini davul çalarak îlân etmeleri güzel bir âdet olduğundan bunun Diyarbekir'ce de tatbik ve icrâsını emreder.
(Faik Reşat)
SAHURDA TOK TUTACAK YİYECEKLER
SAHURDA NE YENMELİDİR?
🔹 Öncelikle Ramazan ayı boyunca
hem iftarda hem sahurda yağlı, baharatlı ve acılı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. Çünkü vücudumuz su kaybettiğinden beslenmemizi buna göre ayarlamalıyız.
🔹 Sahurda kalorili ağır yemekler yerine daha hafif kahvaltılıklar tercih edin. Sahur için en ideal besinler,
zeytin, peynir, yumurta, kepek ekmeği, çiğ sebzeler, süt, yoğurt, meyve veya meyve kompostolarıdır, bunu unutmayın.
Ramazan'a kaç gün kaldı?
SAHURDA YUMURTA YEMEK
🔹 Sahurda rahatlıkla yiyebileceğiniz besinlerden ilki muhakkak yumurtadır. Çünkü
yumurta, insan vücudunun doğal besinler içerisinde aldığı proteinin tamamına yakınını kullandığı tek gıdadır.
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Yumurta, verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı olur. Bu yüzden sahurda yumurta pişirebilirsiniz.
SAHURDA OMLET YEMEK
🔹 Yumurta, içeriğinde bulunan lesitin ile karaciğerin yenilenmesini sağlar. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organı; onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi anlamına gelir.
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Sahurda, yumurtayı omlet şeklinde de tüketebilirsiniz. İçine ekleyeceğiniz yeşillik ve domates gibi gıdalar yiyeceğiniz omleti daha faydalı kılarken dah a tok kalmanızı da sağlayacaktır.
Ramazan kaç gün? Ramazan ne zaman bitiyor?