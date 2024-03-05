Ramazan kolisinde neler olur?

HAYRA VESİL OLMAK: RAMAZAN KOLİSİ

🔸 Ramazan ayı rahmetin ve mağfiretin bol olduğu mübarek bir aydır. Bu dönemde bir Müslüman olarak ibadetlerimizi huşu içinde ifa ederken yapmamız ve yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklar vardır.

🔸 Bunlardan ilki, çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanları tespit edip elimizden geldiğinde ellerinden tutmak. Ramazan kolisi hazırlamak ise bu mübarek ayda yapılacak hayırlardan biridir.

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