Ramazan kolisinde neler olur?
Mağfiret ayı Ramazan'a sayılı günler kaldı. 11 Mart Pazartesi başlayacak olan rahmet mevsimi için hazırlıklar sürüyor. Bunlardan biri olan Ramazan kolisi hazırlığı, en çok merak edilen ve dikkat edilmesi gereken hususlardan. Peki, Ramazan ayında dağıtılan yardım paketinde neler olur? Ramazan'da neden erzak kutusu hazırlanır? Ramazan kolisinin içinde neler olmalıdır?
Giriş Tarihi: 09.03.2024
11:49
RAMAZAN KOLİSİNDE NELER OLUR?
RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?
🔸 Evet, Ramazan kolisi mübarek ayın hem ruhuna hem de manevi iklimine uymaktadır. Bu noktada akıllara
soru gelmektedir. "Ramazan kolisinin içinde neler olmalıdır?"
🔸 Öncelikle bu bir hayırdır ve bunu gösteriş aracına çevirmemek lazım. Ayrıca
zikriyle hareket edilmemelidir. "mecburiyeti yerine getirmek"
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖNCE NİYET ETMEK GEREK
🔸
İyiliğin, güzelliğin, merhametin her halini bu mübarek ayda yaşamalıyız, yaşatmalıyız ve gerçekleşmesi için gerekli gayretleri göstermeliyiz.
🔸 Ramazan kolisi hazırlamak önce niyet işidir. Bir
en içten, en temiz ve saf duygularla niyet etmeliyiz. "hayra vesile olmaya"
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
YAŞANTIMIZIN MERKEZİNDE BU KAVRAMLAR OLMALI
🔸 İbadet, rahmet, mağfiret ile dolu bir istiğfar iklimi olan Ramazan-ı Şerif, Müslümanların on bir ay boyunca kavuşmayı bekledikleri bir zaman dilimidir.
🔸 Bu ay boyunca
gibi kavramlar yaşantımızın tam merkezinde yer alır. sabır, iftar, sadaka, sahur, zekat, lütuf, ihsan, ibadet
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