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Ramazan kolisinde neler olur?

Mağfiret ayı Ramazan'a sayılı günler kaldı. 11 Mart Pazartesi başlayacak olan rahmet mevsimi için hazırlıklar sürüyor. Bunlardan biri olan Ramazan kolisi hazırlığı, en çok merak edilen ve dikkat edilmesi gereken hususlardan. Peki, Ramazan ayında dağıtılan yardım paketinde neler olur? Ramazan'da neden erzak kutusu hazırlanır? Ramazan kolisinin içinde neler olmalıdır?

Giriş Tarihi: 09.03.2024 11:49
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RAMAZAN KOLİSİ 2024
RAMAZAN KOLİSİ 2024

HAYRA VESİL OLMAK: RAMAZAN KOLİSİ

🔸 Ramazan ayı rahmetin ve mağfiretin bol olduğu mübarek bir aydır. Bu dönemde bir Müslüman olarak ibadetlerimizi huşu içinde ifa ederken yapmamız ve yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklar vardır.

🔸 Bunlardan ilki, çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanları tespit edip elimizden geldiğinde ellerinden tutmak. Ramazan kolisi hazırlamak ise bu mübarek ayda yapılacak hayırlardan biridir.

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RAMAZAN KOLİSİNDE NELER OLUR?
RAMAZAN KOLİSİNDE NELER OLUR?

RAMAZAN KOLİSİNDE NELER VAR?

🔸 Evet, Ramazan kolisi mübarek ayın hem ruhuna hem de manevi iklimine uymaktadır. Bu noktada akıllara "Ramazan kolisinin içinde neler olmalıdır?" soru gelmektedir.

🔸 Öncelikle bu bir hayırdır ve bunu gösteriş aracına çevirmemek lazım. Ayrıca "mecburiyeti yerine getirmek" zikriyle hareket edilmemelidir.

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2024 YILI RAMAZAN KOLİSİ
2024 YILI RAMAZAN KOLİSİ

HAYIR, KARŞILIK BEKLENMEDEN YAPILMALIDIR

🔸 Ramazan biz Müslümanlar için aynı zamanda bir arınma dönemidir. Yaptığımız her hareketin, attığımız her bir adımın bir şekilde karşılığı vardır.

🔸 Bu karşılık yalnızca ahirettedir. Tekrarlamak gerekirse Ramazan ayını tam bir Müslüman olarak ifa etmeliyiz.

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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖNCE NİYET ETMEK GEREK

🔸 İyiliğin, güzelliğin, merhametin her halini bu mübarek ayda yaşamalıyız, yaşatmalıyız ve gerçekleşmesi için gerekli gayretleri göstermeliyiz.

🔸 Ramazan kolisi hazırlamak önce niyet işidir. Bir "hayra vesile olmaya" en içten, en temiz ve saf duygularla niyet etmeliyiz.

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

YAŞANTIMIZIN MERKEZİNDE BU KAVRAMLAR OLMALI

🔸 İbadet, rahmet, mağfiret ile dolu bir istiğfar iklimi olan Ramazan-ı Şerif, Müslümanların on bir ay boyunca kavuşmayı bekledikleri bir zaman dilimidir.

🔸 Bu ay boyunca sabır, iftar, sadaka, sahur, zekat, lütuf, ihsan, ibadet gibi kavramlar yaşantımızın tam merkezinde yer alır.

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