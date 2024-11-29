Mü'minûn Suresi ışığında müminlerin vasıfları

"Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir;

Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar;

Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar;

Zekâtı verirler;

İffetlerini korurlar;

Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla (câriyelerle) yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir.

Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır.

Yine o müminler emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler;

Namazlarını titizlikle eda ederler.

İşte vâris olacaklar bunlardır;

Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada onlar ebedî kalacaklardır."

Mü'minûn Suresi 1-11. Ayetler

Mü'minûn Suresi 1-11. Ayetler Tefsiri

◾ Bu bölümdeki on bir âyette İslâm'ın ibadet ve ahlâk alanlarında vazgeçilmez saydığı ilkelerin yanı sıra mümin kavramının içeriği özetlenmekte, kadın olsun erkek olsun "Ben müminim, müslümanım" diyen her insanın, bu ifadesinin anlamlı hale gelebilmesi için kendisinden beklenen yaşama modeli ortaya konmaktadır. Sûrenin ileriki âyetlerinde âhireti inkâr edenlerin iddiaları geniş olarak ortaya konup bunların eleştirildiği dikkate alındığında buradaki "kurtuluş"un öncelikle âhiret kurtuluşu ve esenliği olduğu anlaşılır.

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