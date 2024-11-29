Mü'minûn Suresi ışığında müminlerin vasıfları
Allah Teala kullarını imtihan maksadıyla dünyaya göndermiş, kutsal kitaplar ve peygamberler aracılığıyla onlara doğru yolu, hakikati göstermiştir. Müslümanın kamil bir hale gelmesi Allah Resulü'ne (SAV) uyması ile mümkündür. Bu halde ortaya çıkan mümin tiplemesi benzersiz vasıfları barındıracaktır. Mü'minun Suresi'nin başında Allah Teala Firdevs cennetine gidecek müminlerin vasıflarını zikretmiştir. İşte, Mü'minun Suresi ışığında müminlerin vasıfları...
Giriş Tarihi: 29.11.2024
10:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
10:56
Allah Teala Mü'minun Suresi'nin başında müminlerin bazı niteliklerinden bahsetmişti. 11. ayetin sonunda ise bu niteliklere sahip olan müminlerin firdevs cennetinde ebedi kalacaklarını müjdelemişlerdir.
Bu nitelikler:
ir. t "Namazlarında huşu hali yaşamak, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmek, zekatlarını vermek, iffetlerini korumak, emanetlerine ve ahidlerine riayet etmek ve namazları titizlikle eda etmek"
İSLAM ALİMLERİNDEN ÖĞÜTLER
"Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; Ki onlar, namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar; Anlamsız, yararsız söz ve davranışlardan uzak dururlar; Zekâtı verirler; İffetlerini korurlar; Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla (câriyelerle) yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve ahidlerine sadakat gösterirler; Namazlarını titizlikle eda ederler. İşte vâris olacaklar bunlardır; Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada onlar ebedî kalacaklardır."
Mü'minûn Suresi 1-11. Ayetler
Mü'minûn Suresi 1-11. Ayetler Tefsiri
◾ Bu bölümdeki on bir âyette İslâm'ın ibadet ve ahlâk alanlarında vazgeçilmez saydığı ilkelerin yanı sıra mümin kavramının içeriği özetlenmekte, kadın olsun erkek olsun
diyen her insanın, bu ifadesinin anlamlı hale gelebilmesi için kendisinden beklenen yaşama modeli ortaya konmaktadır. Sûrenin ileriki âyetlerinde âhireti inkâr edenlerin iddiaları geniş olarak ortaya konup bunların eleştirildiği dikkate alındığında buradaki "kurtuluş"un öncelikle âhiret kurtuluşu ve esenliği olduğu anlaşılır. "Ben müminim, müslümanım"
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Namazlarında huşu hali yaşarlar
Namazlarında huşu hali yaşarlar
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İman kavramından sonra İslam'daki en önemli husus dinimizin direği olan namazdır. Efendimiz (SAV) müminlerin kıyamet gününde evvela namazdan sorguya çekileceklerini bildirmiştir.
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Hakk'a boyun eğmek anlamına gelen huşu tabiri en çok namazla beraber kullanılır. Müminlerin namazlarını huşu halinde kılmaları esastır. Hem kalp hem de bedenen müminin Rabbinin huzurunda olduğunu idrak etmesine huşu diyoruz.
NAMAZIN ÖNEMİ NEDİR?
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Resulullah'a (SAV) "ihsan nedir" diye sorulduğunda Allah Resulü (SAV)
buyurmuştur. "Allah'a sanki O'nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan O seni görüyor"
(Buhârî, "İman" 37 - Müslim, "İman" 1)
◾ Hz.
Aişe (RANHA) Validemiz anlatıyor:
Peygamberimize, namazda yüzü çevirip bakma hakkında sordum, şu cevabı verdi.
"O, bir çalmadır ki, şeytan onu kişinin namazından çalar, kaçar."
(Buhârî, "Ezan", 93 - Tirmizî, "Cuma" 59 - Ebû Dâvud, "Salât" 161)
İMAM GAZALİ'DEN "GÖKYÜZÜNE BAKMANIN FAYDALARI"
Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler
Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler
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Zaman insanın en değerli ve kıymetli sermayesidir. Çünkü tüm eylemler zamana bağlıdır. Müslüman, ömrünün her anını fayda ve hayırla değerlendirmelidir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"İki nimet vardır ki, insanlardan çoğu bu nimetleri değerlendirmekte aldanmıştır: Sağlık, boş vakit."
(Buhârî, "Rikak" 1)
Resulullah (SAV) buyurdu:
"İki günü eşit olan ziyandadır."
(Deylemî, Firdevs, III, 611)
AHİRET HALLERİ NELERDİR?