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İmam Gazali'den "Gökyüzüne Bakmanın Faydaları"

İslam düşünce sisteminin önemli simalarından biri İmam Gazali'dir. O, hikmetli sözleriyle ve derya deniz bilgisiyle insanlığa örnek biri olmuştur. Gazali, İslam Felsefesi açısından oldukça derin bir şahsiyettir. Alim, "Gökyüzüne Bakmanın Faydaları" adlı eserinde yaratılış hikmetlerini okuyucuya sade ve güzel bir şekilde anlatmıştır. Bizleri düşünmeye, ibret almaya ve şükretmeye teşvik eden bu eserden sizler için alıntılar derledik.

Giriş Tarihi: 29.11.2024 10:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:36
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Haset, gıpta ile sınırlandırılmalıdır, yoksa o başkasına zarar verme iradesinin dışında bir menfaat sağlamaz!

İmam Gazali

Nurullah Genç'in en sevilen 15 şiiri

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Söz eğer kalpten söylenilmez ise kalplere girmez.

İmam Gazali

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Gözü, yaratılışındaki sırları görmek için yaratmıştır.

İmam Gazali

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Abdest olmadığı zaman namaz olmadığı gibi kalp temizlenmeden kalp ibadeti de düzgün olmaz.

İmam Gazali

Nurullah Genç Sözleri

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Hakkında tecelli eden rahmetin güzelliğine bak!

İmam Gazali

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