İmam Gazali'den "Gökyüzüne Bakmanın Faydaları"

İslam düşünce sisteminin önemli simalarından biri İmam Gazali'dir. O, hikmetli sözleriyle ve derya deniz bilgisiyle insanlığa örnek biri olmuştur. Gazali, İslam Felsefesi açısından oldukça derin bir şahsiyettir. Alim, "Gökyüzüne Bakmanın Faydaları" adlı eserinde yaratılış hikmetlerini okuyucuya sade ve güzel bir şekilde anlatmıştır. Bizleri düşünmeye, ibret almaya ve şükretmeye teşvik eden bu eserden sizler için alıntılar derledik.