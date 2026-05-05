Ahmet Özhan’ın kaleminden Ötekisiz Tek

Ötekisiz Tek, modern çağın karmaşasında özünü kaybetmiş insana, her nereye dönerse dönsün Allah'ın orada olduğunu hatırlatan manevi bir pusula niteliğinde. İslam'ın bir tevhid dini olduğunu vurgulayan kitap, hayatımızdaki bütün "ötekileri" tanımlayıp okurunu "ötekisizliğe" davet ediyor. Sizler için Ahmet Özhan'ın "Ötekisiz Tek" eserinden bazı cümlelerin altını çizdik.
1/30
🔷
Muhammedî olarak ilk vazifemiz, yegâne arzumuz Ötekisiz Tek olan Allah'ı, Hâlık'ımızı hakkıyla tanımaktır.
Ahmet Özhan
2/30
🔷
Farkındalık, sevgiye ulaştırır. Sevgi ise zorları kolaylaştırır, sırları ayân eder, kötüleri iyileştirir, çirkinlikleri güzelleştirir.
Ahmet Özhan
3/30
🔷
Bütün varlık âleminin sebebi Allah'ı bilmektir. Varlıkta Allah'ın kudretini, sanatını sezmek ve süzmektir.
Ahmet Özhan
4/30
🔷
'Allah var, yanı sıra hiçbir şey yok.' idrakine yaklaşıldıkça, tevhid ve ötekisizlik içselleştirildikçe karşımızda bir düşman görmemeyi öğreniriz.
Ahmet Özhan
5/30
🔷
Varlık âleminde her şey mutlaka bir hikmet ve kader üzere yaratılmıştır. Hiçbir şeye gelişigüzel müdahale etme hakkımız yoktur.