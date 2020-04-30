Takviye edici gıdalar ne işe yarar? Takviye gıdalar hakkında bilinmesi gerekenler

Günümüzde değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla beslenme alışkanlıkları da farklılaştı.Şehirleşmenin artması, insanların zamana karşı yarışması, daha pratik besinler tüketmeye yönelmeye neden oldu.

İnsanlar beslenmelerini takviye etmenin yanı sıra daha enerjik hissetmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ya da sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak için takviye edici gıdalara başvurur. 50 yaş üstü kişiler, emziren kadınlar, uzun süre kapalı alanlarda kalanlar bu gıdalara başvurur.

Sağlıklı gıda hazırlayabilmek için altın değerinde 20 kural