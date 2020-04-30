Takviye edici gıdalar ne işe yarar? Takviye gıdalar hakkında bilinmesi gerekenler
Günümüzde değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla beraber beslenme alışkanlıkları da farklılaştı. Şehirleşmenin artması, insanların zamana karşı yarışması daha pratik besinler tüketmesine yol açtı. Bu durumda insanların vücudun doğal besinlerden alamadığı vitamin ve minarelleri takviye olarak alınmasına neden oldu. Peki, takviye edici gıdalar ne işe yarar? Takviye gıdalar hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
14:13
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
14:44
Doğal besin kaynaklarında bulunan vitaminler, hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olur. Vücudun her gün belirli miktarda, direnci arttıran vitaminlerden alması gerekir.
Fakat insan vücudunda vitaminlerin birçoğu üretilemez. Doğal besin kaynaklarından yeterli miktarda alınamadığı durumlarda takviye olarak alınması gerekir.
Vitamin hapları zararlı mı?
İnsanların karbonhidrat, yağ, protein gibi besin öğelerini bulunduran dengeli bir beslenmeyle vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlanır. Fakat tempolu çalışma, gebelik, uzun süren hastalıklar, genetik özellikler gibi durumlarda ek vitamine ihtiyaç duyulabilir.
Vitamin ve mineral yetersizlikleri, günümüzde tüm dünyada yaygın olarak görülen bir halk sağlığı sorunudur.
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KİMLER TAKVİYE GIDAYA BAŞVURUR?
Günümüzde değişen yaşam ve çalışma koşullarıyla beslenme alışkanlıkları da farklılaştı.Şehirleşmenin artması, insanların zamana karşı yarışması, daha pratik besinler tüketmeye yönelmeye neden oldu.
İnsanlar beslenmelerini takviye etmenin yanı sıra daha enerjik hissetmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ya da sağlıklı beslenemediği durumlarda vücudunun ihtiyaçlarını karşılamak için takviye edici gıdalara başvurur. 50 yaş üstü kişiler, emziren kadınlar, uzun süre kapalı alanlarda kalanlar bu gıdalara başvurur.
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TAKVİYE EDİCİ GIDA NEDİR?
Takviye gıdalar, günlük beslenmeyi pekiştirmek için alınan belirli dozu belirlenmiş ürünlerdir. Bu gıdalar mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin ögelerinden farklı formlarda hazırlanır. Fakat unutulmamalıdır ki takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez.
Hazır gıdalar nasıl ortaya çıktı?
Takviye gıdalar tek başına veya kombine olarak kapsül, tablet, toz, solüsyon gibi çeşitli şekillerde tedarik edilebilir. Bunlar alışılan besin şekliyle değil düşük miktarlarla alınmak üzere tasarlanmıştır.
Takviye edici gıdalar ilaç değildir. Bu gıdalar zayıflatmaz, hastalıkları da tedavi etmez.
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