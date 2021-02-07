Sosyal medyanın dayattığı “güzellik emperyalizmi”
Güzellik, pek çok kişi tarafından "göreceli bir kavram" olarak tanımlansa da yaşanılan coğrafyaya, içinde bulunduğumuz topluma ve kültüre göre değişiklik gösteriyor. Dünyada farklı güzellik ritüellerine sahip olan toplumlar bulunsa da günümüzde güzellik algısı belli kalıplara sığdırılmaya çalışılıyor. Batı tarafından Batılı bir anlayışın dikte edildiği "güzellik emperyalizmi", sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla daha geniş kitlelere ulaşıyor ve bireyler, güzellik endüstrisinin bir parçası; endüstrinin dayattıkları ise "ihtiyaç" haline getiriliyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2021
17:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2021
18:01
Güzellik, pek çok kişinin peşinden koştuğu ve herkesin kendine has tanımlamalarla yaklaştığı "göreceli" bir kavram olarak tanımlanır.
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Türk Dil Kurumu, güzelliği
iyilik ve iyi davranış, ahlak ve fikri nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey olarak açıklar. estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik,
Müslüman âlimler güzelliğe dair pek çok tanım yapmışlardır:
📌 Farabi,
diğer varlıklardaki güzelliğin ancak O'nun bir yansıması olabileceğini belirtir. eksiksiz güzelliğin yalnızca Allah'a mahsus olduğunu,
📌 İbn-i Sina da gerçek güzelliğin Allah'a ait olduğunu,
söylemiştir. O'nun katından evrene yayıldığını
📌 Gazali, Allah'ın eşsiz ve örneksiz yarattığına, evrenin güzellik ve mükemmelliğine ithafen
demiştir. "var olandan daha güzelini ortaya koymak imkânsızdır"
ALLAH İLE MÜNASEBETİMİZ GÜZELLİĞİN SEBEBİDİR
Ekrem Demirli, kaleme aldığı "Tanrı ideal güzelliktir" adlı yazısında İslam felsefesi üzerinden güzellik konusunu ele almıştır.
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İslam düşüncesinden hareketle
Zira güzelliğe dair soruların ilahiyat düşüncesinin ana konularıyla doğrudan ilgisi bulunmaz. güzelliği konuşmak zor bir mesele dir.
Peygamber Efendimiz
buyurmuş ve Müslümanların dikkatini güzellik konusu üzerinden yine Allah'a yöneltmiştir. "Allah güzeldir ve güzeli sever"
Müslümanların iyiden ve hayırdan yoksun olarak güzeli düşünmediklerine,
değinen Ekrem Demirli, bu konuya şöyle açıklık getirir: İslam geleneğinde güzellik bahsinin Allah'tan ve varlıktan bağımsız olarak ele almanın mümkün olmadığına
"Güzellik kavramını belirleyen şey, Allah ile aramızdaki münasebettir: veya güzellik varlıktaki ilişkileri idrak demektir." Allah ile aramızdaki münasebet güzelliğin sebebidir
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GÜZELLİK ANLAYIŞI EVRENSEL Mİ?
Güzellik ile ilgili tek bir tanımlama yapılamıyor, öte yandan bilimsel araştırmalar güzellik anlayışımızın öğrendiğimiz bilgilerle şekillendiğini gösteriyor.
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Güzellik, bu nedenle
çünkü her bireyin, toplumun, coğrafyanın ve kültürün güzellik anlayışları birbirinden oldukça farklı. evrensel olarak tanımlanamıyor;
Güzellik algısı, kültürden kültüre fark gösterdiği gibi
olarak değişiyor. yaşanılan çağ ile de doğru orantılı
📌 Genel anlamda çocukluktan itibaren güzellik algısının simetrik ve dengeli özellikler ile şekillendirildiğini savunanlar olsa da güzellik
üzerinden biçimleniyor. "görünülmesi gereken bir ideal"
FARKLI KÜLTÜRLERDE GÜZELLİK ALGISI
Günümüzde popüler kültürün de etkisiyle güzellik algısı belli kalıplara sığdırılmaya çalışılıyor.
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Geleneklerine bağlı toplumlarda
ve ülkelere göre farklılık gösteriyor. güzellik ritüelleri de bir hayli ilginç
Birbirinden farklı bu güzellik anlayışlarının kimisi tıbbın sunduğu estetik operasyonların sonucu yaygınlaşırken kimisi ise
türden. geleneksel yöntemlerin uygulandığı oldukça acılı ve fizyolojik açıdan zarar veren
İRAN’DA ÜÇ KADINDAN BİRİNDE BURUN ESTETİĞİ VAR
İran kültürünün güzellik anlayışı, geçmiş yıllarda kaşlar üzerinden şekilleniyordu. Tek kaş, bir güzellik belirtisi olarak görülüyor, minyatürlerde sıklıkla kullanılıyordu.
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Yıllar içinde bu güzellik anlayışı değişti ve bugün
haline geldi. İran'da estetikli burun sahibi olmak güzellik ve yüksek statü göstergesi
Burun ameliyatı,
erkeklerde ise yaygın olarak görülen bir durum. Öyle ki ameliyat sonrası burun bandajları ile dolaşmak dahi güzel ve yüksek statü sembolü olarak görülüyor. İran'da üç kadından birinde,
📌 Öte yandan
kadınlarda güzelliğin bir sembolü olarak halen yaygın. Tek kaşlı kişilerin daha şanslı ve bereketli bir hayata sahip olacaklarına inanılıyor. Tacikistan kültüründe tek kaş,