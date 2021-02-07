Sosyal medyanın dayattığı “güzellik emperyalizmi”

Güzellik, pek çok kişinin peşinden koştuğu ve herkesin kendine has tanımlamalarla yaklaştığı "göreceli" bir kavram olarak tanımlanır.

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Türk Dil Kurumu, güzelliği estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, iyilik ve iyi davranış, ahlak ve fikri nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey olarak açıklar.

Müslüman âlimler güzelliğe dair pek çok tanım yapmışlardır:

📌 Farabi, eksiksiz güzelliğin yalnızca Allah'a mahsus olduğunu, diğer varlıklardaki güzelliğin ancak O'nun bir yansıması olabileceğini belirtir.

📌 İbn-i Sina da gerçek güzelliğin Allah'a ait olduğunu, O'nun katından evrene yayıldığını söylemiştir.

📌 Gazali, Allah'ın eşsiz ve örneksiz yarattığına, evrenin güzellik ve mükemmelliğine ithafen "var olandan daha güzelini ortaya koymak imkânsızdır" demiştir.