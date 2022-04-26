Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün
Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız 25. iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala, iftara ne yapsam soruları da yavaş yavaş sırasını savıyor. Her sofranın bereketi; sohbetinde, sevgisinde ve muhabbetinde gizli, bu Ramazan da sofralarımız ve evlerimiz şenlenerek Hak Teala ile aramızda güzel bir köprü oldu.
Giriş Tarihi: 26.04.2022
18:06
Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
18:09
Sıkıcık Çorbası
💠 Menümüze doyurucu bir çorba ile başlıyoruz,
Sıkıcık Çorbası tarifi...
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Fikriyat'ta...
Malzemeler (6 kişilik)
Köfte için:
⚜ 1 su bardağı ince bulgur ⚜ Yeteri kadar sıcak su ⚜ 3 çorba kaşığı toz tarhana ⚜ 1 adet yumurta ⚜ 1 çorba kaşığı un Tuz, karabiber, pul biber, nane Suyu için: ⚜ 1 adet soğan ⚜ Yarım çay bardağı sıvı yağ ⚜ 1 tatlı kaşığı domates salçası ⚜ 1 tatlı kaşığı biber salçası ⚜ 2 su bardağı et suyu 3 su bardağı su, tuz, pul biber Sosu için: ⚜ 1 su bardağı yoğurt ⚜ 2 diş dövülmüş sarımsak
Sıkıcık Çorbası Yapılışı
🔹 Çorbanın köftesi için ince bulguru derin bir kaba alın ve üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.
🔹 Suyunu çekip kabarması için üzerini bir kapakla kapatın. 🔹 Suyunu çektikten sonra kapağını açın ve karıştırarak havalandırın. 🔹 Toz tarhana, yumurta, un, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekleyip tüm malzeme özleşene kadar yoğurun. 🔹 Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın. 🔹 Köftelerin birbirine yapışmaması için un serpilmiş bir tepsiye dizin. 🔹 Suyu için yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun. 🔹 Domates ve biber salçasını ilave edip kavurmaya devam edin. 🔹 Et suyu, su, tuz ve pul biber katıp kaynamaya bırakın. 🔹 Su kaynayınca köfteleri içine atın ve 20-25 dakika pişirin. 🔹 Üzeri için yoğurdu sarımsakla bir kasede çırpın ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun
Şakşuka
💠 Bol sebzeli, zengin bir ara sıcak ile sizlerleyiz, sahurda da rahatlıkla yiyebileceğiniz, sindirim ve bağışıklığa da iyi gelecek leziz bir tarif:
Şakşuka.
Sofralarınızda da olması için şimdi
Fikriyat'ta...
Malzemeler (8 kişilik)
⚜ 2'şer adet patlıcan, kabak, patates ve sivri biber
⚜ 4 adet domates ⚜ 3 diş sarımsak ⚜ Tuz
Kızartmak için: ⚜ Zeytinyağı
Şakşuka Yapılışı
🔹 Patlıcan, kabak, patates ve biberi yıkayıp temizledikten sonra küp doğrayın.
🔹 Patlıcanın acısını almak için 15 dakika tuzlu suda bekletin ve kurulayın. 🔹 Zeytinyağını kızdırıp tüm sebzeleri ayrı ayrı kızartın. 🔹 Kağıt havluya alıp fazla yağını süzdürün. 🔹 Soğuduktan sonra, hepsini geniş bir kapta tuz ekleyerek harmanlayın. 🔹 Domatesi rendeleyip bir tavaya alın. 🔹 Üzerine kıyılmış sarımsak ekleyip, birlikte birkaç dakika kavurun. 🔹 Hazırladığınız domates sos ılındıktan sonra sebzelerin üzerine gezdirin ve servis yapın.
Afiyet olsun