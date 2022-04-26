Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Şakşuka

💠 Bol sebzeli, zengin bir ara sıcak ile sizlerleyiz, sahurda da rahatlıkla yiyebileceğiniz, sindirim ve bağışıklığa da iyi gelecek leziz bir tarif: Şakşuka.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (8 kişilik)

⚜ 2'şer adet patlıcan, kabak, patates ve sivri biber

⚜ 4 adet domates

⚜ 3 diş sarımsak

⚜ Tuz



Kızartmak için:

⚜ Zeytinyağı