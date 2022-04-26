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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif'e özel hazırladığımız 25. iftar menüsü ile sizlerleyiz... Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala, iftara ne yapsam soruları da yavaş yavaş sırasını savıyor. Her sofranın bereketi; sohbetinde, sevgisinde ve muhabbetinde gizli, bu Ramazan da sofralarımız ve evlerimiz şenlenerek Hak Teala ile aramızda güzel bir köprü oldu.

Giriş Tarihi: 26.04.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 18:09
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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Ramazan'dan (bir veya iki gün) evvel oruç tutmayın. Hilâli (Ramazan hilâlini) gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilâli (Şevval hilâlini) gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilâli görmenize bulut engel olursa otuz günü tamamlayın.

Tirmizî, Savm, 5

Peki bugün menümüzde neler var?

Sıkıcık çorbası
Şakşuka
Meyveli perde kebabı
Kaymaklı ekmek kadayıfı

Ramazan İftar Menüsü 2022 - 1. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 2. Gün
Ramazan İftar Menüsü 2022 - 3. Gün

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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Sıkıcık Çorbası

💠 Menümüze doyurucu bir çorba ile başlıyoruz, Sıkıcık Çorbası tarifi...

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (6 kişilik)

Köfte için:
⚜ 1 su bardağı ince bulgur
⚜ Yeteri kadar sıcak su
⚜ 3 çorba kaşığı toz tarhana
⚜ 1 adet yumurta
⚜ 1 çorba kaşığı un Tuz, karabiber, pul biber, nane

Suyu için:
⚜ 1 adet soğan
⚜ Yarım çay bardağı sıvı yağ
⚜ 1 tatlı kaşığı domates salçası
⚜ 1 tatlı kaşığı biber salçası
⚜ 2 su bardağı et suyu 3 su bardağı su, tuz, pul biber

Sosu için:
⚜ 1 su bardağı yoğurt
⚜ 2 diş dövülmüş sarımsak

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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Sıkıcık Çorbası Yapılışı

🔹 Çorbanın köftesi için ince bulguru derin bir kaba alın ve üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin.
🔹 Suyunu çekip kabarması için üzerini bir kapakla kapatın.
🔹 Suyunu çektikten sonra kapağını açın ve karıştırarak havalandırın.
🔹 Toz tarhana, yumurta, un, tuz, karabiber, pul biber ve nane ekleyip tüm malzeme özleşene kadar yoğurun.
🔹 Harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak köfteleri hazırlayın.
🔹 Köftelerin birbirine yapışmaması için un serpilmiş bir tepsiye dizin.
🔹 Suyu için yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun.
🔹 Domates ve biber salçasını ilave edip kavurmaya devam edin.
🔹 Et suyu, su, tuz ve pul biber katıp kaynamaya bırakın.
🔹 Su kaynayınca köfteleri içine atın ve 20-25 dakika pişirin.
🔹 Üzeri için yoğurdu sarımsakla bir kasede çırpın ve çorbanın üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun

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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Şakşuka

💠 Bol sebzeli, zengin bir ara sıcak ile sizlerleyiz, sahurda da rahatlıkla yiyebileceğiniz, sindirim ve bağışıklığa da iyi gelecek leziz bir tarif: Şakşuka.

Sofralarınızda da olması için şimdi Fikriyat'ta...

Malzemeler (8 kişilik)

⚜ 2'şer adet patlıcan, kabak, patates ve sivri biber
⚜ 4 adet domates
⚜ 3 diş sarımsak
⚜ Tuz


Kızartmak için:
⚜ Zeytinyağı

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Ramazan Menüsü 2022 - 25. Gün

Şakşuka Yapılışı

🔹 Patlıcan, kabak, patates ve biberi yıkayıp temizledikten sonra küp doğrayın.
🔹 Patlıcanın acısını almak için 15 dakika tuzlu suda bekletin ve kurulayın.
🔹 Zeytinyağını kızdırıp tüm sebzeleri ayrı ayrı kızartın.
🔹 Kağıt havluya alıp fazla yağını süzdürün.
🔹 Soğuduktan sonra, hepsini geniş bir kapta tuz ekleyerek harmanlayın.
🔹 Domatesi rendeleyip bir tavaya alın.
🔹 Üzerine kıyılmış sarımsak ekleyip, birlikte birkaç dakika kavurun.
🔹 Hazırladığınız domates sos ılındıktan sonra sebzelerin üzerine gezdirin ve servis yapın.

Afiyet olsun

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