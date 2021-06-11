'Ne haber' Eskişehir, Karabük, Artvin, Elazığ'da
Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti olan Balıkdamı'na; "Osmanlı mirası" Safranbolu'na; minaresine 171 yıl sonra kavuşan ahşap camiye ve Elazığ'da restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi hamama doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.06.2021
16:59
Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
17:20
ESKİŞEHİR: Gizli kalmış bir kuş cenneti "Balıkdamı"
📌 İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan
doğal güzellikler içinde Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, barındırıyor. 286 kuş türünü
📍
25 kilometre güneyinde bulunan 800 metre rakıma sahip Balıkdamı, Sakarya Nehri'nin bölgede oluşturduğu su taşkınları sayesinde Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinin pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.
📌 Çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelen gizli kalmış doğa harikası,
👏 pek çok kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme olanağı sunuyor.
📌
gibi çok çeşitli gruplardan türlerin yaşadığı Balıkdamı'nda doğaseverler için kuş gözlem kulesi de bulunuyor. Uzunbacak, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, küçük akbalıkçılı, erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, ak pelikan, flamingo, kızıl şahin, bıyıklı baştankara, pasbaş patka, balaban, kızkuşu
📍 Birbirinden güzel menderesleriyle kano sporcularının da kullandığı Balıkdamı,
1980 yılında ikinci derece Doğal Sit Alanı, 1994'te de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edildi.
Bölge geçen sene Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillendi.
Balıkdamı, balık bolluğu ve çeşitliliği nedeniyle pek çok canlı türünü çekiyor. Bu yüzden kuşlar da burada barınıyor.
Balıkdamı'nda tespit edilen 286 kuş türü var. Balıkdamı hem jeolojik oluşumu hem barındırdığı hayvan çeşitliliği anlamında çok önemli bir bölge... Türkiye'de düzenli olarak 366 kuş türü görülüyor.
Balıkdamı'nda kuşları ve yaban hayvanlarını rahatsız etmemek çok önemli. Özellikle kano sporu ve kuş fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer...
KARABÜK: Osmanlı mirası "Safranbolu"
📍
18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen aralarında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunduğu tarihi-kültürel yapılar, 46 yıl önce alınan "koruma" kararıyla aslına uygun yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor. 👏 konak, han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin de
📍 Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde bulunduran
, dönemin belediye meclisi tarafından Safranbolu 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlandı.
📍 Bu karar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Ekim 1976'da "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen Safranbolu'da bulunan
yoğun bir restorasyon çalışması başlatıldı. somut miras üzerinde
📍 Korumadaki çabalar neticesinde
da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne UNESCO'nun adıyla alınan tarihi ilçe, dünyanın "Safranbolu Şehri" arasına girmeyi de başardı. 👏 "en iyi korunan ilk 20 kenti"