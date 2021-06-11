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'Ne haber' Eskişehir, Karabük, Artvin, Elazığ'da

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bu bölümünde; İç Anadolu'nun batısında gizli kalmış bir kuş cenneti olan Balıkdamı'na; "Osmanlı mirası" Safranbolu'na; minaresine 171 yıl sonra kavuşan ahşap camiye ve Elazığ'da restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi hamama doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.06.2021 16:59 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 17:20
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ESKİŞEHİR: Gizli kalmış bir kuş cenneti "Balıkdamı"
ESKİŞEHİR: Gizli kalmış bir kuş cenneti Balıkdamı

📌 İç Anadolu Bölgesi'nin batısında yer alan Balıkdamı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, doğal güzellikler içinde 286 kuş türünü barındırıyor.

📍 Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinin 25 kilometre güneyinde bulunan 800 metre rakıma sahip Balıkdamı, Sakarya Nehri'nin bölgede oluşturduğu su taşkınları sayesinde pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

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📌 Çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelen gizli kalmış doğa harikası, pek çok kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme olanağı sunuyor. 👏

📌 Uzunbacak, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, küçük akbalıkçılı, erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, ak pelikan, flamingo, kızıl şahin, bıyıklı baştankara, pasbaş patka, balaban, kızkuşu gibi çok çeşitli gruplardan türlerin yaşadığı Balıkdamı'nda doğaseverler için kuş gözlem kulesi de bulunuyor.

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📍 Birbirinden güzel menderesleriyle kano sporcularının da kullandığı Balıkdamı, 1980 yılında ikinci derece Doğal Sit Alanı, 1994'te de Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edildi.

Bölge geçen sene Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescillendi.

Balıkdamı, balık bolluğu ve çeşitliliği nedeniyle pek çok canlı türünü çekiyor. Bu yüzden kuşlar da burada barınıyor. Türkiye'de düzenli olarak 366 kuş türü görülüyor. Balıkdamı'nda tespit edilen 286 kuş türü var. Balıkdamı hem jeolojik oluşumu hem barındırdığı hayvan çeşitliliği anlamında çok önemli bir bölge...

Balıkdamı'nda kuşları ve yaban hayvanlarını rahatsız etmemek çok önemli. Özellikle kano sporu ve kuş fotoğrafçıları için bulunmaz bir yer...

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KARABÜK: Osmanlı mirası "Safranbolu"
KARABÜK: Osmanlı mirası Safranbolu

📍 Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen aralarında konak, han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin de bulunduğu tarihi-kültürel yapılar, 46 yıl önce alınan "koruma" kararıyla aslına uygun yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılıyor. 👏

📍 Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde bulunduran Safranbolu, dönemin belediye meclisi tarafından 12 Haziran 1975'te alınan kararla kent ölçeğinde korunmaya başlandı.

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📍 Bu karar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 8 Ekim 1976'da "Tarihsel ve Doğal Sit Alanı" ilan edilen Safranbolu'da bulunan somut miras üzerinde yoğun bir restorasyon çalışması başlatıldı.

📍 Korumadaki çabalar neticesinde UNESCO'nun da dikkatini çekerek 17 Aralık 1994'te Dünya Miras Listesi'ne "Safranbolu Şehri" adıyla alınan tarihi ilçe, dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasına girmeyi de başardı. 👏

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