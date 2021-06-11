'Ne haber' Eskişehir, Karabük, Artvin, Elazığ'da

📌 Çok sayıda küçük gölet ve büyük sazlıklardan meydana gelen gizli kalmış doğa harikası, pek çok kuş türü için konaklama, beslenme ve üreme olanağı sunuyor. 👏

📌 Uzunbacak, sığır balıkçılı, gece balıkçılı, küçük akbalıkçılı, erguvani balıkçıl, gri balıkçıl, ak pelikan, flamingo, kızıl şahin, bıyıklı baştankara, pasbaş patka, balaban, kızkuşu gibi çok çeşitli gruplardan türlerin yaşadığı Balıkdamı'nda doğaseverler için kuş gözlem kulesi de bulunuyor.