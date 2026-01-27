Mutfaktaki Tehlike! Plastikler insan sağlığını ciddi boyutta tehdit ediyor

1 /5 Isı ve Plastik: Zehirli Birleşim













❌ Hafif, ucuz ve dayanıklı olması nedeniyle mutfak gereçlerinden saklama kaplarına kadar her alanda kullanılan plastikler , hem kimyasal sızıntı hem de mikroplastik kirliliği yoluyla sağlığın "sessiz düşmanı" haline geldi. Yapılan son bilimsel araştırmalar, ortalama bir yetişkinin yılda yaklaşık 50 bin mikroplastik parçacığı yuttuğunu ve bu parçacıkların plasentaya kadar ulaşabildiğini gösteriyor.

❌ Uzmanlar, plastik kullanımındaki en büyük risk faktörünün "ısı" olduğuna dikkat çekiyor. "Plastisite" yani plastikleşme adı verilen süreçte, plastik ürünlere esneklik ve dayanıklılık kazandırmak için eklenen kimyasallar, ısıyla temas ettiğinde gıdaya geçiyor.

➡ Özellikle şu hatalı alışkanlıklar kimyasal sızıntıyı kat kat artırıyor:

Sıcak çorbanın veya yemeğin plastik kaplara konulması,

Mikrodalga fırında plastik kap kullanılması,

Sıcak tencerenin içinde plastik spatula ile karıştırma yapılması.

❌ Sadece yemekler değil, içecekler de risk altında. Uzmanlar, plastik bardakta beş dakika bekleyen sıcak bir içeceğin içinde milyonlarca mikroplastik taneciği oluşabildiği uyarısında bulunuyor.

