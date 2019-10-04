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Modern çağın hastalığı: Anksiyete

Modern çağın hastalığı olan anksiyete bozukluğu, sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu olarak tanımlanır. Modern yaşamın sonucu olan bu hastalığın belirtilerini ve tedavisini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.11.2018 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 11:44
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KAYGILANMAK NORMAL MİDİR?
KAYGILANMAK NORMAL MİDİR?

Her insan günlük yaşam koşullarında değişik konularla ilgili kaygı duyabilir. Yetişmesi gereken bir iş, sınav, sağlık, para, çocuklar ve aileyle ilgili sorunlar birçok insanı kaygılandırabilir. Aslında kaygı yaşamın normal bir parçasıdır. Bu yüzden kaygı, bir ölçüde bizim günlük sorunlarla baş edebilmemiz için hazırlıklı olmamızı, bir tehlike durumunda da hızlı karar verip kurtulmamızı sağlar denebilir. Normalde bu tür kaygı hafiftir ve baş edilebilir düzeydedir.

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ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?
ANKSİYETE BOZUKLUĞU NEDİR?

Anksiyete bozukluğu olan kişilerde ise "sürekli, aşırı ve durumla uygun olmayan bir endişe durumu" söz konusudur. Aşırı endişeye sahip kişilerin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler ve hatta olağan yaşam etkinliklerini sürdürmesini engeller. Bu kişiler, her durumda olası en kötü sonucu düşünürler. Her şey kendi denetimlerinin dışındadır, iyi bir olasılık ya da geriye dönüş mümkün değildir. Anksiyete bozukluğu aşırı endişe ve kaygı genellikle sağlık, aile, para ya da iş gibi konularla ilgilidir. Denetlenemez nitelikte olan endişe hali en az altı ay boyunca hemen her gün vardır ve gün boyunca sürer.

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KİMLERDE DAHA ÇOK RASTLANIR?
KİMLERDE DAHA ÇOK RASTLANIR?

Her 100 kişiden 5-6'sı yaşamlarının herhangi bir zamanın bu rahatsızlığı yaşayabilir. Yaşla birlikte kaygı duyarlılığı artar. Yaşlılıkta en sık görülen anksiyete bozukluğudur.

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DENETLENEMEYEN EVHAMLAR
DENETLENEMEYEN EVHAMLAR

Gerçek bir neden yokken ya da nedeni olsa bile durumla uygunsuz olan, aşırı olan denetlenemeyen nitelikteki endişe hastalığın temel belirtisidir. Çoğu zaman kişi endişelerinin aşırı olduğunun farkındadır fakat endişelenmelerini denetleyemeyerek bir türlü sakinleşemezler. Çevrelerinde "aşırı evhamlı" olarak tanınırlar. Yorgunluk, dikkat bozukluğu ve konsantrasyon güçlüğü, en ufak sesle kolayca irkilme, uykuya dalamama ve gece sık sık uyanma diğer önemli belirtilerdir. Hissettiği korkuya kendini kaptıran kişi, yavaş yavaş zaman ve mekan algısından sıyrılabilir.

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BELİRTİLERİ NELERDİR?
BELİRTİLERİ NELERDİR?

Anksiyete sıklıkla sanki fiziksel bir hastalık varmışçasına kendini gösteren bazı bedensel belirtiler eşlik eder. Bu belirtiler: Nedensiz yorgunluk, baş ağrısı ve kas ağrıları, yutma güçlüğü, titreme ve seğirmeler, terleme, tahammülsüzlük, bulantı, sersemlik hissi, sıcak basması gibi fiziksel yakınmalardır.

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