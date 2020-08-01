Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Beslenme alışkanlıkları bayram günlerinin gelmesiyle normalin dışına çıkarılarak, aşırıya kaçan görüntüler oluşturabiliyor. Diyet yapanlar diyetini askıya alıyor, tedavide olanlar erteliyor. Fakat çok yanlış bir davranış olan bu beslenme hataları gelecekte eski sağlığınızı aratacak durumlara zemin hazırlıyor. Peki en mutlu ve en coşkulu günlerimizden olan mübarek bayram zamanlarında hem yemeklerin keyfini çıkarıp hem de sağlıklı kalabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları ve altın kurallarını sizler için derledik.