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Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Beslenme alışkanlıkları bayram günlerinin gelmesiyle normalin dışına çıkarılarak, aşırıya kaçan görüntüler oluşturabiliyor. Diyet yapanlar diyetini askıya alıyor, tedavide olanlar erteliyor. Fakat çok yanlış bir davranış olan bu beslenme hataları gelecekte eski sağlığınızı aratacak durumlara zemin hazırlıyor. Peki en mutlu ve en coşkulu günlerimizden olan mübarek bayram zamanlarında hem yemeklerin keyfini çıkarıp hem de sağlıklı kalabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmenin püf noktaları ve altın kurallarını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 01.08.2020 03:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 09:14
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Protein ile sebze ağırlıklı beslenin
Protein ile sebze ağırlıklı beslenin

Bayramda sağlıklı beslenmenin altın kurallarından biri, protein ile sebze ağırlıklı bir beslenme programına uyum sağlamaktan geçer. Bunun yanı sıra tabii ki fiziksel aktiviteye zaman ayırmak da oldukça önemli... Yarım saatte bir hareket etmelisiniz.

Yüksek miktarda hayvansal protein alınan ve tatlı tüketiminin fazlasıyla artan bayram günlerinde su içmek, toksinlerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu sebeple gün içinde 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.

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Sıkı bir kahvaltı yapın
Sıkı bir kahvaltı yapın

Güne mutlaka sıkı bir kahvaltıyla başlayın. Gün içerisinde kırmızı et tüketileceği için kahvaltıda yumurta yerine az yağlı beyaz peynir tercih edin. Bir veya iki dilim tam tahıllı ekmekler tüketin.

Kurban Bayramı'na özel yemekler...

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Sık sık az beslenin
Sık sık az beslenin

Masada domates, salatalık, maydanoz, biber gibi çiğ sebzeler bulundurun. Ara öğünleri ihmal etmeyin.

Sık sık az beslenme yöntemini uygulayın, bu yöntem öğünlerde fazla yemeyi engeller. Ara öğünlerde en doğru tercih taze veya kuru meyvelerdir.

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Bayram tatlılarını ara öğün olarak alın
Bayram tatlılarını ara öğün olarak alın

Bayram tatlılarını ana yemeklerden hemen sonra değil, ara öğün olarak alın. Şerbetli, kaymaklı, hamurlu tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.

Birbirini tamamlayan lezzetler

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Günde 1 kere tatlı tüketin
Günde 1 kere tatlı tüketin

2 baklava veya 1 kase sütlü tatlı gibi porsiyonu aşmayacak, günde 1 kere olacak şekilde tatlı tüketin. Bu miktarların kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini unutmayın.

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