En güzel Kurban Bayramı tarifleri... Kurban Bayramı'na özel yemekler... Kavurma nasıl yapılır?
Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturulacak. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sofraların vazgeçilmezi olan lezzetli ve yumuşak kavurma tarifi sıkça araştırılıyor. Bunun yanında Kurban Bayramı'na özel yemekler de insanların ilgisini çekiyor. Peki, Kurban Bayramı'na özel yemekler nelerdir? Kavurma nasıl yapılır? Kavurma malzemeleri, tarifi ve püf noktaları nelerdir? İşte en güzel Kurban Bayramı tarifleri…
Giriş Tarihi: 31.07.2020
16:34
KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL TARİFLER
Kurban Bayramında kesilecek olan kurbanların etleri ihtiyaç sahipleri ve yakın akraba ile buluşturulacak. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da sofraların vazgeçilmezi olan lezzetler sofraları süsleyecek. Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezi kavurma başta olmak üzere köfte, kebap gibi pek çok yemeğin tarifi bugünlerde sıkça aratılıyor ve önümüzdeki günlerde araştırılmaya devam edecektir.
10 maddede Osmanlı'nın kadim geleneği "helva sohbetleri"
Kurban Bayramı denildiğinde akıllara gelen ilk şeylerden biri de kavurma oluyor. Kurban etinden kavurma yapmak isteyenler ise en lezzetli ve yumuşak şekilde nasıl yapılacağını araştırıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve gelenekselleşmiş kurban eti kavurma tarifini ve pişirme tekniklerini yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte en lezzetli kavurma tarifi...
MALZEMELER
1 kg et
2 çorba kaşığı sıvı yağ 2 çorba kaşığı tereyağı 2 tatlı kaşığı kekik 2 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine sıvı yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.
Kavurma püf noktası:
Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.
Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar
Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.
Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.
Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.
Kurban bayramı kavurması nasıl yumuşak olur?
Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.
Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?
MALZEMELER
600 gram dana kontrafile
2 çorba kaşığı sıvıyağ 1'er adet kırmızı ve sarı biber 3-4 adet çarliston biber 3 adet soğan, 1-2 diş sarmısak 1 çay kaşığı beyazbiber 1 çorba kaşığı soya sosu 2 çorba kaşığı krema
YAPILIŞI
Yağından ve sinirinden ayrılmış eti jülyen şeklinde doğrayıp, bir kaba alın. Üzerine sıvıyağ gezdirip, 1 gün dinlendirin. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıttıktan sonra, dinlenmiş eti koyun ve rengi dönene kadar soteleyin. Jülyen doğranmış biberleri ve soğanı ilave edip, sotelemeye devam edin. Biberlerin rengi döndükten sonra, kıyılmış sarmısak ve beyaz biberi katın. 1-2 kez çevirdikten sonra soya sosu ile kremayı ekleyin. Şöyle bir çevirdikten sonra tavayı ocaktan alın ve sıcak servis yapın.
Osmanlı Sarayında bayram törenleri nasıl olurdu?
MALZEMELER
4 dilim bayat ekmek
600 gram bonfile 4 adet domates 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı fesleğen 1 çay kaşığı biberiye 2 çorba kaşığı sıvıyağ 150 gram süzme yoğurt 5-6 dal maydanoz Tuz, karabiber
YAPILIŞI
Ekmekleri serçe parmak uzunluğunda ince dilimleyip önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 5-6 dakika fırınlayın. Daha sonra kenara alın.Domatesleri rendenin kalın tarafıyla rendeleyin veya küp doğrayıp sos tenceresine alın. Üzerine kekik, fesleğen, biberiye, tuz ve karabiber ilave edip, orta ateşte 15-20 dakika tencerenin kapağı kapalı olarak pişirin. Bonfileyi ince uzun dilimleyip yağsız kızgın tavada mühürleyin. Daha sonra sıvıyağ ilave edip yumuşayana dek ara sıra tavayı sallayarak pişirin. Yoğurdu bir kaba alıp, azar azar su ilave ederek hafif akışkan bir kıvam alana dek çırpın.Ekmekleri servis tabaklarına alın. Üzerlerine yoğurt ve ardından domates sos gezdirin. Bonfileyi yerleştirip, maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.
FİRİK ÜZERİNDE KUZU TANDIR
MALZEMELER
1 kg kuzu kol
1 adet soğan 1 baş sarmısak 1 adet havuç 2 dal taze kekik 6-7 adet tane karabiber 2 çorba kaşığı tereyağı Tuz
Firik için: 2 su bardağı firik 2 adet kırmızı biber 1 adet havuç 1 adet sivri biber 4 çorba kaşığı tereyağı Yeteri kadar su Tuz
Servis için: 1 adet domates 1 adet sivri biber 2-3 dal taze kekik
YAPILIŞI
Kuzu kolun üzerindeki sarımsı yağları alın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine soyulup dörde bölünmüş soğan, kabukları ile birlikte diş diş ayrılmış sarımsak, irice doğranmış havuç, kekik, tane karabiber ve tuzu ilave edip harmanlayın. Tereyağını küçük parçalar halinde üzerine serpiştirin. Önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kaplayıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat pişirin. Firik için küp doğranmış kırmızı biber, havuç ve sivri biberi 1 çorba kaşığı tereyağında soteleyin. Firik ilave edip sotelemeye devam edin. Üzerini iki parmak geçecek kadar soğuk su ekleyip, kapağını kapatın. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, kalan tereyağını ekleyin ve tuzunu ayarlayın. Harmanlayıp 5 dakika dinlendirin. Pilavı servis tabağına alın. Kuzu kolu didikleyip pilavın üzerine yerleştirin. Közlenmiş domates, biber ve kekikle süsleyip servis yapın.
Osmanlı'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri