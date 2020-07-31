En güzel Kurban Bayramı tarifleri... Kurban Bayramı'na özel yemekler... Kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı denildiğinde akıllara gelen ilk şeylerden biri de kavurma oluyor. Kurban etinden kavurma yapmak isteyenler ise en lezzetli ve yumuşak şekilde nasıl yapılacağını araştırıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve gelenekselleşmiş kurban eti kavurma tarifini ve pişirme tekniklerini yazımızda sizlere aktarıyoruz. İşte en lezzetli kavurma tarifi...



MALZEMELER

1 kg et

2 çorba kaşığı sıvı yağ

2 çorba kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine sıvı yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.

Kavurma püf noktası:

Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.

Kavurma yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar

Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.

Koyun etinden kavurma yapacaksanız kendi yağında, çok kızgın ateşte pişirebilirsiniz. Dana etini ise yeteri kadar su ve yağ ekleyerek uzun sure pişirmeniz gerekir.

Kavurma yaparken kullanacağımız etin biraz yağlı olması kavurmanın lezzetli olması için gereklidir. Bu sebeple kurban etinizi temizlerken tüm yağı almamanızda fayda var.

Kurban bayramı kavurması nasıl yumuşak olur?

Kurban bayramında kavurmayı dana etinden yapıyorsanız pişmesi ve yumuşak olması koyun etine göre biraz zahmetli olabilir.

Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?