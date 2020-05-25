Osmanlı'da bayram sofralarının vazgeçilmez lezzetleri
Köklü tarihimiz ve geleneklerimiz sayesinde Osmanlı'dan bu zamana kadar gelen nefis yemeklerimiz bulunuyor. Şerbetlerden çorbalara, kebaplardan farklı tatlılara kadar birbirinden farklı lezzetin bulunduğu Osmanlı bayram sofralarında aynı zamanda şifalı besinlerde yer alıyor. "Nerede o eski bayramlar" diye hasret çekenler için Osmanlı döneminde eksik olmayan aynı zamanda sık sık saray mutfağında pişirilen lezzetleri derledik.
Giriş Tarihi: 25.05.2020
09:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
11:29
Birçok Osmanlı sultanının ava meraklı olduğu, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in sık sık ava çıktığı rivayet edilir. Fatih daha ziyade Beykoz ve çevresinde avlanmayı severdi. O dönemlerde Beykoz ve çevresinde, maalesef günümüze kadar gelememiş olan Biniş Kasırlarında avlandıktan sonra mola verirdi.
Bu dönemde av hayvanlarından bıldırcın, güvercin ve yaban ördekleri ile yapılan enfes yemekler sofraları süslerdi. Fatih Sultan Mehmet'in yanı sıra IV. Mehmet, Abdülmecid ve II. Abdülhamid'in ava son derece meraklıydı.
Tencereye koyduğunuz yağda soğanı pembeleştirin, ardından pirinci, tuzu, karabiberi, tarçını, üzümü ve bademi koyup sıcak su ilave edin. Pirincin suyunu çektirin, daha sonra nar ekşisi ve bal ilave edin.
Diğer tarafta 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden arkalı kızartıp fırın tepsisine koyun. İçlerine, yapmış olduğunuz pilavdan yeterince doldurup kürdanlarla ağızlarını birleştirin. Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Üzerine ve yanına domates, nane ve soğan halkaları ile süsleyip servis yapın.
Osmanlı mutfağının ana yemeklerde en alışık olduğu lezzetlerden biri olan mutancana, kuzu etinden yapılıyor. İçinde mürdüm eriği, üzüm, incir gibi meyvelerin de olduğu lezzeti denemenizi tavsiye ederiz.
Bademleri sıcak suda 5 dakika kaynatın. Kabuklarını soyup kenara alın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine eti ilave edin. Suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Arpacık soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Un serperek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
Etler yumuşamaya başlayınca üzüm, dörde bölünmüş kayısı, bal ve tuzu ilave edin. 5 dakika pişirdikten sonra tencereye bademleri ekleyin. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte etler iyice yumuşayana dek pişirip, servis tabağına alın. İncirleri altıya bölün. 1 çorba kaşığı tereyağını küçük bir tavaya alın. Üzerine inciri ekleyip birkaç dakika sote edin. İncirleri de lezzet vermesi için yemeğin üzerine ekleyerek servis yapın.
Osmanlı döneminde padişahların gözdesi hatta bir hanedan geleneği olan Yumurta-yı Hümayun, Fatih Sultan Mehmet'in de en sevdiği yemekler arasındadır.