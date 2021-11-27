Kripto paralar hakkında bilmeniz gereken 20 kavram I Kripto para caiz mi?

◾ Blok zincir teknolojisini günümüze getiren önemli adımlardan biri de Asimetrik Şifreleme tekniğinin keşfidir. Bu teknikte şifreleme için genel bir anahtar ve şifre çözme için özel bir anahtar kullanan şifreleme sistemidir. Genel anahtar herkesle paylaşılabilirken, özel anahtarın güvenliği sağlamak için gizli tutulması amaçlanmıştır.

📌Blok zincir teknolojisi ile ilgili Prof. Dr. Murat Şimşek'in Fikriyat'ta kaleme aldığı yazısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 👇

Blokzincir teknolojisi ve helal finans

◾ Asimetrik Şifreleme, hem şifreleme hem de şifre çözme için tek bir anahtar kullanan simetrik şifrelemeden daha güvenli kabul edilir. Bitcoin ağı simetrik şifreleme kullanır. Şöyle düşünülebilir: posta kutusunun bir posta atma yeri var, bir de anahtarla açıp içindekileri alma yeri. İşte buradaki posta atma yeri var, bir de anahtarla açıp içindekileri alma yeri. İşt buradaki posta atma yeri sizin kripto para transferlerinde kullandığınız anahtarınız oluyor ve herkes görebiliyor. Fakat postayı açmak için özel bir anahtara sahip oluyorsunuz. Bu anahtarı sadece siz bilip içirideki postaları dışarı çıkarabiliyorsunuz. Yani gelen parayı başka yere gönderebiliyorsunuz.

Dijital dünyaya dair bilinmesi gereken 10 kavram

📌 Peki, kripto paraların kullanılması caiz mi?

◾ Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvaya göre kripto paraların kullanımı caiz değildir. Nedeni ise şudur:

◾ Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

◾ Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

◾ Bakın bu nokta çok önemli. Bu nedenle son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü bu hükümlere göre değerlendirmek gerekir.