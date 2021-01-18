Dijitalleşme seçenek mi, zorunluluk mu?🎬

Dijitalleşme, dijital teknolojilerin günlük yaşama ve iş hayatına olan entegrasyonu. Aslında tüm yaşantımızı sanal bir gerçeklikle yeniden oluşturma... Fikriyat'ta "neden" serimizin üçüncü videosunda dijitalleşme konusunu ele aldık. Çağımızda yavaş yavaş gündelik yaşantımızın büyük bir parçası haline gelen dijitalleşmenin serüveni nasıldır, dijitalleşme gerçekten zorunlu mudur? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası neden serimizin üçüncü videosu ile sizlerle...

DİJİTALLEŞME SERÜVENİ

📌2000'li yılların başında yapay zeka, robot teknolojisi, 3D yazıcılar, sanal gerçeklik, sürücüsüz arabalar gibi yeni buluşlarla üretim yapısı tamamen değişti.

📌James Watson'ın buhar makinesini bulmasıyla başlayan ilk endüstri devrimi, günümüzde dördüncüsünü yaşıyor.

📌Fizik sınırlarını aşmayla başlayan bu süreç, artık yapay zeka ile zihnin sınırlarını aşmaya çalışıyor…

🔎 Dördüncü Endüstri Devrimi nedir?

İnsanlığın dönüşümünü içeren yeni bir teknolojik devrimle karşı karşıyayız. Endüstri 4.0 4. Endüstri kısaca sanayinin dijitalleşmesi olarak adlandırmaktadır.

➡Birinci Endüstri Devrimi üretimin makineleşmesi, İkinci Endüstri Devrimi üretimin serileşmesi olarak tanımlanırken, Üçüncü Endüstri Devrimi ise üretimin otomasyonu olarak tanımlandı. Bu süreçler özetle kas kuvvetinden mekanik kuvvete geçişi getirdi. Dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı makine ve sistemler ön plandadır.

İçinde bulunduğumuz dördüncü Endüstri devriminin mottosu: "Dijitalleşme artık bir seçenek değil zorunluluk" Peki ama neden?

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Neden dijitalleşiyoruz? 🤔

"#Dijitalleşme artık bir seçenek değil, zorunluluk" mu? Renkli ve kaotik #dijital dünyanın gizemleriyle tanışmaya hazırsanız, #neden serimizin üçüncü videosu ile karşınızdayız. pic.twitter.com/FFxwokGJ3p — Fikriyat (@fikriyatcom) January 25, 2021

📌Dijitalleşme serüvenine geniş bir açıdan bakabilmek için basit bir ticari kaygı ile değil birey, toplum ve özel sektör açısından incelenmeli. Sanayinin dijitalleşmesi olarak adlandırılsa da sosyo-kültürel ve ekonomik durumlardan elbette bağımsız bir gelişim göstermemiştir.

📌Türkiye, dijitalleşmeyi önemseyen ve uygulama sahasına döken ülkeler arasında.

📌Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksinde ekosistem bileşeni, yeterlilik bileşeni, kullanım bileşeni ve dönüşüm bileşeni puanları hesaplanmaktadır.

Ülkemizin 2020 yılında dijitalleşme notu 5 üzerinde 3,06 olarak açıklanmıştır. Yani ülkemiz dijitalleşmede ortalama bir değerdedir.

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DİJİTALLEŞMEYİ SOSYAL HAYATTA HANGİ ALANLARDA KULLANIYORUZ?

📌Dijitalleşmenin geniş kitlelere yansıyan yönü çoğunlukla sosyal platformlar, online eğitim, online alışveriş, e-ticaret, eğlence ve oyun sektörü gibi alanlarda gerçekleşiyor.

📌Bütün bunları gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan ekonomi aracı paraların yerini ise kripto paralar almaya başladı!

📌Eğitim, alışveriş, sağlık, iletişim, bankacılık ve pek çok evrak işlemlerimizi dijital ortamdan sağlıyoruz.

📌Gündelik hayatımızın önemli bir kısmını kapsayan dijitalleşme, bizi sanal bir gerçeklikle baş başa bırakıyor…

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DİJİTALLEŞMENİN SOSYAL HAYATTA BİREYLERİ SÜRÜKLEDİĞİ DURUMLAR

📌Dijitalleşme, pek çok avantajı beraberinde getirirken farkında olmadan gündelik yaşantımızdaki rollerimizi değiştiriyor.

Bir buluşma anında kahve eşliğinde sohbet etmek varken telefonlarımız ellerimizden düşmüyor, ne yaptığımızı ne yediğimizi sürekli sosyal medya hesaplarımızdan duyurma ihtiyacı hissediyoruz, dijital dünyada birçok kişi tarafından takip edilmek hoşumuza gidiyor, aldığımız beğeni, izlenme ve yorum sayılarını oldukça önemsiyoruz, birçoğumuz dijital oyunlara bağımlı olarak yaşıyoruz. Peki ama neden?

📌İşte tüm bu soruların ortak bir cevabı var: Dijital dünyada, kendimize oluşturabildiğimiz yeni kimlikler…

📌Dijitalleşme, reel yaşamda gerçekleştiremediğimiz birçok eylemi, sanal dünyada oluşturduğumuz farklı kimlikler sayesinde başarmamıza olanak tanıyor.

📌Günümüzün trendi "Mış gibi yaşamak", dijitalleşmenin hayatlarımıza soktuğu gerçekliklerden yalnızca biri…

DİJİTALLEŞMENİN İŞ DÜNYASINA YANSIYAN YÜZÜ

📌Dijitalleşme süreci iş hayatında ise robot ve yapay teknolojiyi ön plana çıkarıyor.

📌Robotların bilhassa üretimde insanların yerine geçebileceği düşüncesi, birçok avantaj ve dezavantajı da beraberinde getiriyor.

📌Robot teknolojisi kimlerine göre insanlara duyulan ihtiyacı en aza indirgeyerek işsizliğin artmasına sebep olacak; kimilerine göre ise daha nitelikli işler ortaya çıkmasına ve ekonomiyi etkilemesine zemin hazırlayacak.

📌 Günümüzde her şeye kolaylıkla erişim sağlayabiliyorken psikolojik sıkıntı ve depresyonların da artışı gözlenmektedir. Bu çağ "dijital bezginlik hissi" isimli hastalığını dahi üretmiştir.

KÜRESEL SORUNLARA BAĞLI OLARAK GELİŞEN DİJİTALLEŞME

📌Dijitalleşme, elbette küresel sorunlardan ve gelişmelerden kopuk değildir. Buna verilebilecek önemli bir örnek ise covid-19 salgını…

📌Yeni normalin ortaya çıkardığı en büyük yenilik, dijitalleşme olarak sunuluyor. Peki, Endüstri 4.0'ı yaşadığımız son yıllarda dijitalleşme gerçekten salgının getirdiği bir yenilik mi?

Covid-19 ile dijitalleşmenin önem kazandığı doğru. Salgın, dijital dönüşümün "hızlandırıcısı" rolünü üstlendi. Microsoft CEO'su covid-19 sürecinde "İki ay içerisinde iki yıllık dijital dönüşüm yaşandığını" ifade etti.

📌Aslında dijitalleşme hep vardı, salgın sürecinde ise kriz zamanlarında çözümler üretmesi açısından bir zorunluluk haline geldi.

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Modern zamanlarda insan, kendi gerçekliğini ve sınırlarını aşmanın peşinde.

Dijitalleşme, birçok soru işaretini beraberinde getirse de hayatı kolaylaştırmanın, yaşam kalitesini arttırmanın, sınırları aşmanın ve görünür olabilmenin en etkili yolu…

Editör- Sunucu:Büşra Özkan

Kamera-Kurgu: Aladdin Hamzeh

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