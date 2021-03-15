Kripto paralar helal mi? İslam hukuku açısından Bitcoin ve kripto paralar...
Bitcoin'in başını çektiği kripto paralara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. İlk kez 2008 yılında dünya gündemine giren kripto paraların sayısı bugün 8 bin 795'e ulaşmış durumda. Kripto paraların gün geçtikçe daha fazla tercih edilir hale gelmesi ve değer kazanması, bazı soruları da beraberinde getiriyor. Peki, kripto paralar helal mi? Kripto paraların değerinin artması ya da düşmesinin faizle ilişkisi nedir? İslami finans ve İslam hukuku açısından kripto paralara nasıl bakmalıyız? Fıkhın pratik alanları üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları ile tanınan ve alanın önemli ilahiyatçılarından olan Prof. Dr. Murat Şimşek ile kripto paraların İslam fıkhı açısından durumunu konuştuk.
Giriş Tarihi: 15.03.2021
17:27
Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
18:46
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza giren kavramlardan biri de kripto para ve blokzincir.
🔸 Kripto para, en basit tanımlamayla
olarak tasarlanan dijital varlıktır. işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifrelemenin kullanıldığı, paraya alternatif bir değişim aracı
🔸 Bir anlamda
da görülen kripto paralar, diğer para ve bankacılık sistemlerinin aksine tamamen merkeziyetsizlerdir. dijital döviz, alternatif döviz ya da sanal döviz olarak
🔸 Başta Bitcoin olmak üzere,
ve kripto paraların değer kazanması, her geçen gün daha fazla tercih edilir hale gelmesi, bazı soruları da beraberinde getiriyor. günümüzde pek çok kripto para üretiliyor
KRİPTO PARA NE ZAMAN HAYATIMIZA GİRDİ?
🔸 Kripto paralar,
dijitalleşmenin hayatımızda daha fazla yer etmesi ile ortaya çıktı.
🔸 Hal böyle olunca Müslümanlar açısından bu yeni para birimlerinin muhtevası,
da gündeme geldi. İslami açıdan kripto paraların ne anlama geldiği konusu
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Yazarımız Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Murat Şimşek ile kripto paralar ve helal meselesini mercek altına aldık.
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mahlaslı birinin ya da kurumun yayınladığı bir makale ile dünya gündemine giren ve popülerliği her geçen gün artan kripto paraya ilişkin Prof. Şimşek, şu tanımlamada bulundu: İlk kez 2008 yılında, Satoshi Nakamoto
"Basitçe söylemek gerekirse aslında Günümüzde kullandığımız kâğıt paralar da itibari paradır. Kripto para ise internet ortamında kullanılan tamamen dijital paralardır. kripto paraları, kullandığımız banknotlara benzetebiliriz.
internet üzerinden şifreli olarak güvenli işlem yapma imkânı doğdu. Bunun sonucunda dijital para ortaya çıktı." Son on küsur yılın dijital teknolojisi sayesinde
KAÇ KRİPTO PARA BİRİMİ VAR?
🔸 Kripto paraların
blokzincir teknolojisi her geçen gün gelişti ve pek çok kripto para piyasaya sürüldü. ilki ve en çok tercih edileni, bugün Bitcoin olsa da
🔸 Prof. Şimşek,
ne şekilde kullanıldığına ilişkin şu açıklamada bulundu: şu an sayısı 8 bin 795'e ulaşan kripto paraların
"Kripto para Kripto paralar belirli şifreler kullanılarak blokchaine entegre edilmiş cüzdanlarda tutulur ve cüzdana erişim sağlayabilen ya da özel anahtarını (private key) elinde bulunduran kimse tarafından kullanılabilir. Böylece kişiler ya da kurumlar tıpkı gerçek parayla yaptıkları gibi harcama ve ödeme yapabilir. aslında şifreli para demektir.
Bunlar gün geçtikçe de artış göstermektedir. Bunların ilki ve en çok bilineni Bitcoin'dir. Btc'nin dışındaki tüm dijital paralar, piyasa terimiyle, altcoin olarak isimlendirilir. Bunların başında da Ethereum (Eth), Ripple (Xrp), Litecoin (Ltc), Monero (Xmr) majör dijital paralar gelir." Coinmarketcap'ın şu anki verilerine göre 8795 adet kripto para birimi mevcut.
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Helal finans açısından kripto paralar
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ NEDİR?
Kripto paralar ile birlikte ismi sıklıkla zikredilen bir husus da blokzincir/blockchain teknolojisi. Kimi zaman kripto paralar ile karıştırılsa da kripto paralar, bu teknolojinin imkânlarından yalnızca biri.
🔸 Prof. Şimşek, blokzincir teknolojisinin pek çok imkân sağladığını;
şu sözlerle vurguladı: blokzincir teknolojisine dair yapılan her tanımlamanın bu teknolojinin farklı bir boyutuna işaret ettiğini
"Merkezi bir sunucunun veya güvenilir bir otoritenin kaldırılmasına olanak sağlayarak, Bu teknoloji, günümüzün önemli problemlerinden olan, tek merkeze dayalı güven sistemlerindeki merkezi güven yapısını dağıtarak, bu sistemlerin daha verimli çalışmasında oynayabileceği rol nedeniyle dikkat çekici hale gelmiştir. merkezi güvenin internet ortamında dağıtılmasını sağlar. ve bunun neticesi olarak güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir bir ortam ortaya çıkmaktadır. Blokzincir sayesinde kullanıcılar arasında bir "güven protokolü" sağlanmakta
Bu tamamen tercihe bağlı. Tamamen gizlilik esaslı sistemler de var. Yani parasını ve her şeyini gizli tutmak isteyen kişi ya da kuruluşlara bu hizmeti sağlamakta. Bu kuruluş veya kişi legal ya da illegal olabilir. Tabii sistem şeffaf olmayan türlere de imkân vermekte.
Blokzincir, birçok farklı açıdan tanımlanmıştır. Her bir tanım blokzincirin bir yönünü öne çıkararak kendine göre en uygun tanıma ulaşmaya çalışmıştır. Özet olarak bakıldığında blokzincir, dağıtık bir veri tabanı, merkezi olmayan mutabakat mekanizması ve kriptografik algoritmaların birleşimi olan bir internet uygulamasıdır. Dağıtık veri tabanı teknolojisiyle yapılan mukaveleler, binlerce kişinin önünde yapılmış gibi olmaktadır. Bu yüzden teknolojinin adı zincirle bağlı bloklar anlamına gelen blokzincir olmuştur." Yani herhangi bir blok, kendisinden önceki ve sonraki bloklara özet algoritması ile bağlanmıştır.
HUKUKİ AÇIDAN KRİPTO PARALAR
Kripto paraların dijital olarak sağlanması, bir merkeziyetinin olmaması nedeniyle en çok tartışılan hususlardan biri de konunun hukuki boyutu.
🔸 Bu konuda dünyadaki çalışmaların devam ettiğini belirten Murat Şimşek, ülkemiz açısından bakıldığında
ve diğer bazı kanunlardaki hükümler çerçevesinde ele alındığına işaret etti. Şimşek, bu konuya ilişkin şu örneği verdi: kripto paraların Medeni Kanun'daki Borçlar Hukuku
"Konuyla ilgili ihtilafların gidilmektedir. Doğrudan hukuki boyutunu düzenleyen bir yasa henüz mevcut değildir. İlgili resmî kurumlar tarafından araştırma raporları yayınlanmış ve gözlenmeye devam edildiği belirtilmiştir. Ancak şunu ifade etmeliyim TCK 244 ile çözülmesi yoluna değerlendirilebilir." ülkemizdeki bazı kripto paralar vergilendirmeye tabi, yasal oluşumlar olarak