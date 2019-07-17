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Şanlı direnişin müzesi "Hafıza 15 Temmuz"

15 Temmuz hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan vatanı için her şeyini feda eden 251 şehidimizin ve gazilerimizin hatıraları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'yle yaşatılıyor. Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılırken; Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evreleri de gün yüzüne çıkarılıyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022 17:23
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HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ’NDE NELER SERGİLENİYOR?
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ’NDE NELER SERGİLENİYOR?

◾ Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' hain darbe girişiminin yanı sıra dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine ışık tutuyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında inşa edilen müzede şehitlerin eşyaları da sergileniyor.

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◾ Sergilenen eşyalar arasında, Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması ile Başkan Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.

"Ömer Halisdemir o kahramanlığı yapmasa neler olurdu?" haberine ulaşmak için lütfen tıklayınız...

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◾ Hafıza 15 Temmuz'da şehitlerin fotoğraflarına ve biyografilerine, darbeler ve sömürgecilik tarihine dair bilgilere dokunmatik ekranlardan ulaşılabiliyor. Şehadet Şuuru Salonu'nda 15 Temmuz'a dair 3 boyutlu videolar izlenebiliyor.

◾ Müzeyi gezenler hatıra defterine duygularını yazabiliyor.

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HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kestiği Hafıza 15 Temmuz, üç yıl önce FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin izlerini barındırıyor.

◾ Darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müzede 251 şehidimizin ve gazilerimizin hatıraları yaşayacak.

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◾ Açılışını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edildi.

◾ Müze çevresinde 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.

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