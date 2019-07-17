Şanlı direnişin müzesi "Hafıza 15 Temmuz"
15 Temmuz hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan vatanı için her şeyini feda eden 251 şehidimizin ve gazilerimizin hatıraları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'yle yaşatılıyor. Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılırken; Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evreleri de gün yüzüne çıkarılıyor.
Giriş Tarihi: 17.07.2019
13:08
Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
17:23
◾ Sergilenen eşyalar arasında, Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren
şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in beresi ve kaması ile Başkan Erdoğan'ın televizyonda millete çağrı yaptığı Hande Fırat'a ait cep telefonu, g azi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı, gazi Abdullah Çay'a ait kurşun isabet etmiş anahtar, şehit Necmi Bahadır'a ait kurşun isabet etmiş cüzdan ve fotoğraf, gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş telefon, darbecilerin kullandığı tankların ezdiği otomobil, zarar gören motosiklet, şehitlerin ayakkabıları, darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar bulunuyor.
"Ömer Halisdemir o kahramanlığı yapmasa neler olurdu?" haberine ulaşmak için lütfen tıklayınız...
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ NEREDE?
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kestiği Hafıza 15 Temmuz, üç yıl önce FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişiminin izlerini barındırıyor.
◾ Darbecilerin vahşetini gözler önüne seren müzede
251 şehidimizin ve gazilerimizin hatıraları yaşayacak.
◾ Açılışını bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edildi.
◾ Müze çevresinde 11 bin metrekarelik yeşil alan oluşturuldu.