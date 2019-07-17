Şanlı direnişin müzesi "Hafıza 15 Temmuz"

15 Temmuz hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan vatanı için her şeyini feda eden 251 şehidimizin ve gazilerimizin hatıraları, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'yle yaşatılıyor. Müzede darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılırken; Türkiye ve dünyadaki darbe girişimleri ile modern sömürgecilik tarihinin gelişim evreleri de gün yüzüne çıkarılıyor.