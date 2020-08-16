Gastronomi bilginizi arttıracak doğrama teknikleri

🔪Mutfaklarda en sık kullanılan ve en estetik doğrama biçimlerinden biri jülyendir.

🔪Yarım veya bir bıçak sırtı kalınlığında, yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda, ince çubuklar halinde ve aynı kalınlık ve boylarda doğrama şeklidir.

🔪Her tür çeşit sebzelerde kullanılan bu doğrama şeklinde; önce eşit ince plakalar kesilir.

🔪Soğanın piyaz şeklinde doğranması jülyen doğrama şeklindedir. Bu kesimde sebzelerin hepsi eşit kalınlıkta olmalıdır.

🔪Ayrıca badem, Antep fıstığı, çikolata vb yiyecekler de jülyen doğranabilir.

Bu teknik hangi malzeme ve yemeklerde kullanılır?

Çorbalarda, soğuk ordövr tabaklarının süslemelerinde, et yemeklerinin yanında, sebze garnitürlerinde ve salatalarda.