Evde Osmanlı şerbetleri nasıl yapılır?
Osmanlı'nın en çok tükettiği içeceklerden olan şerbet sebillerde Allah rızası için dağıtılırdı. Hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlanan Osmanlı şerbetleri, gazlı içeceklerin aksine vücuda yarar sağlar. Kimi şişkinliği giderir kimi vücuttan ödem attırır. Peki, sağlık deposu olan asırlık Osmanlı şerbetlerini evde yapmak ister misiniz? Sizler için, evde yapabileceğiniz Osmanlı şerbetlerini derledik.
Giriş Tarihi: 01.08.2019
17:17
Güncelleme Tarihi: 02.08.2019
10:23
OSMANLI ŞERBETİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Osmanlının ilk dönemlerinden günümüze kadar yemek kültürümüzde şerbetlerin ve reçellerin yeri çok özel olmuştur. O dönemler, her daim el altında olan ve günün her saatinde tüketilmeye hazır çeşitleri şerbetlerle dolu nadide sürahiler servisi beklemiş, şerbetler kase ve kristal bardaklarda ikram edilmiştir. Saraylarımızda sergilenen kristal bardaklarda ikram edilmiştir.
Saraylarımızda sergilenen kristal, altın, gümüş ve topraktan yapılmış sürahi koleksiyonlarına baktığımızda,
şerbete verilen değeri daha iyi anlayabiliriz. 15. yüzyıldan beri bu güzel tatlar, saray mutfağında helvahane adı verilen bölümde yapılmış ve sadece burada meşhur çeşmelerini şerbetlerle doldurup halka ikramda bulunmuşlardır.
Şerbetler çeşitle meyve çiçeklerinden, çiçeklerden, baharatlardan ve meyvelerden yapılmıştır. Atalarımız o dönemlerde bu şerbetleri hem ferahlamak hem susuzluk gidermek hem de içerdiği yararlı maddeler ile şifa bulmak için içmişlerdir. Şerbetler bazı hastalıklarda
kan yapma ve vücudu güçlendirsin diye tedavi amaçlı kullanılmıştır.
Ülkemize gelen yabancılar şerbetlerin yararlarını ve nefasetini görerek etkilenmiş, tariflerini de giderken yanlarında götürerek ve içine buz koyarak sohbet adında yaymışlardır.
Gülhatmi, Saray ve İstanbullular tarafından özellikÇok eskiden beri bu çiçek saray, köşk, konak ve tüm İstanbulluların bahçelerinde mutlaka yetiştirilmiştir.
Taze ve kurutularak da kullanılan bu çiçek, şerbet ve reçel yapımının yanı sıra saray hekimleri tarafından ilaç ve macun yapımında kullanılmıştır. Kurutulan çiçekler balgamı söktürmek için içilmiş, lapası yapılıp ağrıyan ve şişen bölgelere sarılmış ve göz kanlanması için banyosu yapılmıştır. Özellikle Ege'de gülhatminin şerbet mayası ve reçeli yapılmakta, bazı yemeklere de şifalarından yararlanmak için konulmaktadır.
Hatmi çiçeğinin faydaları nelerdir?
Hatmi çiçeği, mide rahatsızlıklarına karşı etkili bir bitkidir.
Enfeksiyonlara karşı iyi bir savaşçı olan Hatmi çiçeği, özellikle soğuk algınlığında ve gripte etkilidir.
Yapraklarının ağrı kesici etkisi olduğu bilinmektedir.
4 çorba kaşığı gülhatmi kurusu
6 çorba kaşığı şeker
7 su bardağı su
Yarım limon suyu
Üzeri için
1 çorba kaşığı hafif sotelenmiş dolmalık fıstık veya susam
Gülhatmiyi suya koyun, 15 dakika kaynatın, sonra bu suyu süzün, suyuna şeker koyup biraz daha kaynatın, 1 çorba kaşığı limon suyunu ilave edin ve bir taşım kaynatın.
Altını kapatın, soğutup sürahiye koyun, üzerini biraz dolmalık fıstıkla süsleyip servis edin.
Demirhindinin anayurdunun, eski adı ile Habeşistan, şimdiki adıyla Etiyopya olduğu ve buradan Hindistan'a ve diğer tropikal ülkelere yayıldığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde, İstanbul'da gerek şerbetçi dükkanlarında gerekse seyyar şerbetçilerde demirhindi şerbeti muhakkak bulunurdu. Demirhindi sadece şerbette değil, zamanla yemeklerde, çorbalarda, turşularda ve salatalarda da kullanılmıştır. Sağlığa son derece yararlı olmasından olsa gerek, Osmanlı masraf defterlerine baktığımızda, alınan malzemelerin arasında en çok miktarda demirhindi olduğunu görebilmekteyiz.
Demirhindinin çok hoş bir ekşiliği olup lezzet katması nedeniyle limonun girdiği yerlerde sıkça tüketildiği bilinmektedir. Demirhindiyi, Mısır Çarşısı'ndan rahatlıkla temin edebilirsiniz.
Demirhindinin faydaları nelerdir?
Vücuttaki sıvı oranını dengeleyerek böbreklerde taş ya da kum oluşumu da engeller.
C vitamini kandaki kötü kolesterolü düşürerek damarlardaki kanın akışını kolaylaştırır.
Demirhindiden yapılan içecek karaciğeri tüm toksinler temizler.