Evde Osmanlı şerbetleri nasıl yapılır?

Osmanlının ilk dönemlerinden günümüze kadar yemek kültürümüzde şerbetlerin ve reçellerin yeri çok özel olmuştur. O dönemler, her daim el altında olan ve günün her saatinde tüketilmeye hazır çeşitleri şerbetlerle dolu nadide sürahiler servisi beklemiş, şerbetler kase ve kristal bardaklarda ikram edilmiştir. Saraylarımızda sergilenen kristal bardaklarda ikram edilmiştir.

Saraylarımızda sergilenen kristal, altın, gümüş ve topraktan yapılmış sürahi koleksiyonlarına baktığımızda, şerbete verilen değeri daha iyi anlayabiliriz. 15. yüzyıldan beri bu güzel tatlar, saray mutfağında helvahane adı verilen bölümde yapılmış ve sadece burada meşhur çeşmelerini şerbetlerle doldurup halka ikramda bulunmuşlardır.

Şerbetler çeşitle meyve çiçeklerinden, çiçeklerden, baharatlardan ve meyvelerden yapılmıştır. Atalarımız o dönemlerde bu şerbetleri hem ferahlamak hem susuzluk gidermek hem de içerdiği yararlı maddeler ile şifa bulmak için içmişlerdir. Şerbetler bazı hastalıklarda kan yapma ve vücudu güçlendirsin diye tedavi amaçlı kullanılmıştır.

Ülkemize gelen yabancılar şerbetlerin yararlarını ve nefasetini görerek etkilenmiş, tariflerini de giderken yanlarında götürerek ve içine buz koyarak sohbet adında yaymışlardır.