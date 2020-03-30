Evde kolaylıkla hazırlanabilecek 15 sağlıklı atıştırmalık
Vaktimizi evde geçirdiğimiz günlerde, yaşam rutinimize renk katmak herkes için faydalıdır. Kitaplarımızı okuduk, filmlerimizi izledik, diğer meşguliyetlerimizle de uğraştık fakat yine de vaktimiz var öyle değil mi? Üstelik her zamankinden daha fazla acıkıyor olmamız da göz ardı edilemeyen bir gerçek... İşte tam da böyle anlarda imdadımıza yetişebilecek sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar denemeye ne dersiniz? Cevabınızın olumlu olduğunu düşünerek evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 15 sağlıklı atıştırmalığı derledik.
Giriş Tarihi: 30.03.2020
17:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
10:17
Izgara sebzeli ve avokado soslu sandviç
MALZEMELER
AVOKADO SOS İÇİN: 4 adet olgun avokado 4 çorba kaşığı zeytinyağı 4 diş sarımsak 300 gram labne peyniri tuz 100 gram dövülmüş ceviz 2 tatlı kaşığı limon suyu SANDVİÇ İÇİN: 10 adet sandviç ekmeği 10 adet bebek kabak 10 adet bebek patlıcan 4 adet dolmalık sarı biber 4 adet kırmızı biber 24 adet mantar 12 dilim gravyer peyniri mevsim yeşillikleri KIZARTMAK İÇİN: Zeytinyağı
YAPILIŞI
Avokado sos için avokadoların çekirdeklerini çıkarıp içlerini bir kaseye alın. Zeytinyağı ekleyerek iyice ezin. Tuz, ezilmiş sarımsak, labne peyniri, ceviz ve limon suyunu ilave edip iyice karıştırın.Kabak, patlıcan ve biberleri temizleyip uzunlamasına ve ince olacak şekilde dilimleyin. Mantarları da ince dilimleyin. Tüm sebzeleri ayrı ayrı zeytinyağı eklenmiş ızgara tavasında iki taraflı kızartın. Sandviç ekmeklerini enine iki parçaya kesin. Alt parçalarının üzerine avokado sos sürün. Izgara edilmiş sebzeleri, gravyer peynirini ve mevsim yeşilliklerini avokado sosunun üzerine dizin. Diğer ekmek parçalarını üzerilerine kapatıp servis yapın
Orman meyveli mini galette
MALZEMELER
1 adet yumurta,
75 gram oda sıcaklığında tereyağı 3 çorba kaşığı su, 150 gram tam buğday unu 1 çorba kaşığı dut unu, 50 gram frenk üzümü 50 gram frambuaz, 50 gram file badem 3 çorba kaşığı akçaağaç şurubu
YAPILIŞI
Yumurta, tereyağı, su, buğday ve dut ununu iyice karıştırın. Karışımı 4 eşit parçaya bölüp, 4 farklı pişirme kağıdı üzerine yerleştirin ve merdane yardımıyla incecik açın. 2 Ortalarına meyveleri pay edip, pişirme kağıdı yardımıyla kenarları ortaya doğru katlayın. Hamurların kenarlarına file badem serpin. Üzerlerine akçaağaç şurubu gezdirip, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin.
Servis önerisi: Orman meyveli galette'lerin ortalarına taze vanilyalı dondurma yerleştirerek de servis yapabilirsiniz.
MALZEMELER
12 adet kuşkonmaz
Yeteri kadar su 6 dilim tost ekmeği 6 adet yumurta 500 gram tuzsuz lor peyniri Yarım su bardağı süt 5 adet yaprak jelatin 1 adet kırmızı soğan Tuz, karabiber Üzerine: 4-5 çay kaşığı zeytinyağı Pulbiber, kiraz domates
YAPILIŞI
Kuşkonmazların alt kısmından 3-4 parmaklık sert bölümünün kabuklarını sebze soyucu ile soyun. Kaynayan tuzlu suya atıp 5 dakika haşlayın. Soğuk ya da buzlu suya atıp 5 dakika bekletin. Sudan alıp kurulayın. Baton bir kek kalıbının içini streç filmle kaplayın. Yumurtaları haşlayıp, soyun. Kabukları alınmış 3 dilim tost ekmeğini kalıbın dibine yerleştirin. Küçük küpler halinde doğradığınız soğanı bir kaseye alın. Üzerine lor peyniri, tuz ve karabiber ekleyip çatalla iyice karıştırın. Sütü kaynatmamaya dikkat ederek ısıtın ve jelatini içinde eritin. Daha sonra karışıma ekleyin. Hazırladığınız harçtan ekmeklerin üzerine birkaç kaşık koyup yayın. Yumurtaları peynirin üstüne yerleştirin. Aralarına kuşkonmazları koyup üstlerine tekrar peynir koyun. Üstlerine kalan ekmekleri dizip sıkıca streç film yardımıyla sarın. Dolapta 4-5 saat beklettikten sonra servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Zeytinyağı ve pulbiberi karıştırıp üzerine gezdirin. Kiraz domatesle süsleyerek servis yapın.
Fırında atıştırmalık karnabahar
MALZEMELER
500 gram karnabahar
3 çorba kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı tatlı toz kırmızıbiber 1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Karnabaharları minik çiçeklerine ayırıp, geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, toz kırmızıbiber ve tuz ilave edip harmanlayın. Karışımı pişirme kağıdı ile kaplanmış iki adet fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika (biraz daha kurumasını isterseniz 10 dakika daha bekletebilirsiniz) pişirin. Fırından alıp, ılık olarak servis yapın.
Yulaflı ve kuruyemişli bar
MALZEMELER
1 adet büyük boy muz
3 adet kuru incir 5 adet kuru kayısı 2 çorba kaşığı kuruüzüm 1'er çay bardağı çiğ fındık, kaju, ceviz, badem ve antepfıstığı 1 su bardağı yulaf ezmesi 2 çorba kaşığı fıstık ezmesi 1 çorba kaşığı susam Üzerine: Ceviz
YAPILIŞI
Muzu derin bir kapta çatalla ezin. İçine elinizle küçük parçalara ayırdığınız kuru incir, kuru kayısı ve kuşüzümü ekleyin. Muzla beraber iyice ezdikten sonra iri kıyılmış kuru yemişleri ekleyin. En son yulaf ve fıstık ezmesi ile susam katıp tüm malzemeyi karıştırın. Yağlı kağıt serilmiş 25x15 cm ebadındaki fırın tepsisine bir parmak kalınlığında yayın. Üzerine bütün cevizleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılıtın ve dilimleyerek servis yapın.