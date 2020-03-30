Evde kolaylıkla hazırlanabilecek 15 sağlıklı atıştırmalık

Vaktimizi evde geçirdiğimiz günlerde, yaşam rutinimize renk katmak herkes için faydalıdır. Kitaplarımızı okuduk, filmlerimizi izledik, diğer meşguliyetlerimizle de uğraştık fakat yine de vaktimiz var öyle değil mi? Üstelik her zamankinden daha fazla acıkıyor olmamız da göz ardı edilemeyen bir gerçek... İşte tam da böyle anlarda imdadımıza yetişebilecek sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar denemeye ne dersiniz? Cevabınızın olumlu olduğunu düşünerek evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz 15 sağlıklı atıştırmalığı derledik.