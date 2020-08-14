Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı evde nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen doğal şeyler...

📌Boğaz ağrısı, kaşıntı ve rahatsızlık hissinin yanı sıra yutkunma problemine sebep oluyorsa boğaz enfeksiyonu söz konusu olabilir. Enfeksiyon viral ya da bakteriyel olabilir. Bunu anlamanın tek yolu doktora başvurmaktır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız ve özellikle yüksek ateşle birlikte baş ağrısı problemi yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzman hekime başvurmanız gerekir.

📌Boğaz ağrısı tedavisinde ağrının kaynağı önemlidir. Ağrı genellikle virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyona bağlı olarak meydan gelir. Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir.