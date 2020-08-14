Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Boğaz ağrısı evde nasıl geçer? Boğaz ağrısına iyi gelen doğal şeyler...
Boğaz ağrısı, kış aylarında sık rastlanan bir sağlık problemi olsa da yaz aylarında da karşımıza çıkar. Ayrıca koronanın da seyrek görülen semptomları arasında yer alan boğaz ağrısının belirtileri iyi gözlemlendiği takdirde, tedavi noktasında doğal ve bitkisel yöntemlerden de faydalanarak sağlıklı bir çözüm üretilebilir. Bunu bilen vatandaşlar, boğaz ağrısı nedir? Boğaz ağrısı neden olur? Boğaz ağrısı belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısına ne iyi gelir, ne geçirir? Boğaz iltihabı ve yanması evde nasıl geçer? gibi konuları ayrıntılı biçimde araştırmaktadır. İşte boğaz ağrısına iyi gelen doğal şeyler ve daha fazlası…
Giriş Tarihi: 14.08.2020
15:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
15:18
Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel adıdır.
📌Boğaz ağrısı, öncelikle boğazda
kaşıntı ile kendini belli eder. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum şikayetinden önce hızlı bir şekilde önlem alındığı takdirde ağrı, rahatsız edici bir boyuta ulaşmadan sorunun önüne geçilebilir.
Sık tüketilen besinlerin bilinmeyen faydaları!
📌Boğaz ağrısı, kaşıntı ve rahatsızlık hissinin yanı sıra yutkunma problemine sebep oluyorsa boğaz enfeksiyonu söz konusu olabilir. Enfeksiyon viral ya da bakteriyel olabilir. Bunu anlamanın tek yolu doktora başvurmaktır. Boğaz ağrısına ne iyi gelir yutkunamıyorum diyorsanız ve özellikle yüksek ateşle birlikte baş ağrısı problemi yaşıyorsanız en kısa sürede bir uzman hekime başvurmanız gerekir.
📌Boğaz ağrısı tedavisinde ağrının kaynağı önemlidir. Ağrı genellikle virüs ve bakteri kaynaklı enfeksiyona bağlı olarak meydan gelir. Bu şekilde viral bir nedene bağlı olarak gelişmiş boğaz iltihabının tedavisi için sıcak kompres uygulaması yapılabilir.
BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı ve beraberinde meydana gelen
bademcik şişmesi gibi üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı problemlerin belirtileri şu şekildedir:
🔺Yutkunma sırasında ağrı
🔺Ağız kokusu 🔺Boyun ve çene bölgesinde şişkinlik 🔺İştah kaybı 🔺Boğazda kabarcık oluşması 🔺Bademciklerin iltihaplanarak şişmesi 🔺Bademciklerde kızarıklık meydana gelmesi 🔺Öksürme 🔺Ateş 🔺Baş ve kulak ağrısı
Sağlıklı yaşam için bitkisel kürler
BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN DOĞAL ÇÖZÜMLER
İşte boğaz ağrısına iyi gelen evde çözüm yöntemleri:
Karabiber ve tuzlu su karışımı
Bu yöntem sayesinde bademciklerdeki iltihabın giderilmesi ve buna bağlı olarak meydana gelen boğaz ağrısının giderilmesi mümkündür. Bu yöntem aynı zamanda balgam söktürücü özelliğinden faydalanmak için de uygulanabilir.
Bir bardak suyu tencerenin içerisine dökün. Tencerenin içerisine bir çorba kaşığı taze limonun suyunu sıkarak ekleyin. Karışıma bir tatlı kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ilave edin. Su kaynayıncaya kadar karışımın altını açık tutun. Ardından boğazınızdaki ağrıyı gidermek için karışım ılık bir hal aldıktan sonra tüketebilirsiniz.
Zencefilli limon çayı Bir su bardağı sıcak su ile yarım çorba kaşığı zencefili karıştırın. Karışıma ilave ettiğiniz zencefili önceden rendelemeniz gerekiyor. Bardağın üzerini bir çay tabağıyla kapatıp 5 dakika bekletin. Ilık bir hal aldıktan sonra bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz.
BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELEN BİTKİLER
Kekik Kekik kuru öksürük ve boğaz ağrısı başta olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan pek çok belirtiye iyi gelir. Bir dal kekik ile bir bardak sıcak suyu karıştırın. Bu şekilde hazırladığınız çay, kuru öksürük nasıl kesilir noktasında size yardımcı olacaktır.
Ihlamur
Bir avuç kurutulmuş ıhlamur ile bir ölçü suyu birlikte demleyin. Hazırladığınız bu karışıma bağışıklığı güçlendirmesi amacıyla tarçın ve bal da ekleyebilirsiniz.