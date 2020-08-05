Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısına iyi gelen şeyler...
Gündelik hayatımızda sıklıkla karşı karşıya kaldığımız baş ağrıları, kronik bir hastalık yoksa genellikle stres veya zararlı alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Stres veya uykusuzluk nedeniyle rastlanılan bu ağrının ilaç kullanmadan evde basit bitkisel ve doğal yöntemlerle çözümleri birçok kişi tarafından "Baş ağrısına ne iyi gelir?" soruları ile araştırma konusu haline geliyor. Peki, baş ağrısı nasıl geçer? Şiddetli baş ağrısına iyi gelen şeyler nelerdir? Baş ağrısına evde doğal çözümler nelerdir? İşte sizler için derlediğimiz baş ağrısına iyi gelen doğal yollar…
Giriş Tarihi: 05.08.2020
14:54
Toplumda en sık rastlanan sağlık şikayetlerinden birisi
baş ağrısıdır. , her yaştan, ırktan, sosyoekonomik kesitten insanı etkiler. Genel popülasyonun %48.9'unda gözlenen baş ağrısı Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık rastlanır. Bazı baş ağrıları insanları bitkin düşürebilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.
Ağrı kesici bitkiler nelerdir? Doğal ağrı kesiciler
BAŞ AĞRISININ SEBEPLERİ NELERDİR?
Baş ağrısının nedenleri nelerdir sorusuna verilecek cevap baş ağrısının
tipine göre değişmektedir.
Örneğin; primer tipi baş ağrılarında, genetik olarak yatkın kişilerde, çevresel faktörler beyinde bir aktivasyon yaratırlar. Bu aktivasyon, beyin damarlarında genişleme yapar ve kimyasal maddeler açığa çıkar. Bunlar sinirleri uyararak ağrıya neden olur.
Sekonder tip baş ağrılarının altında ise çok farklı nedenler olabilir. Örneğin enfeksiyonlar
(sinüs, kulak, beyin zarı iltihapları), kan damarlarındaki hasarlar (anevrizma, malformasyonlar, damar tıkanıklıkları),tümörler, hipertansiyon bu nedenlerden sadece birkaç tanesidir. Bu nedenle sekonder tip baş ağrılarının sebebinin belirlenmesi hayati önem taşır.
Ayrıca kadınlarda
adet sırasında baş ağrısı görülebilir. Bunun haricinde stres de önemli bir tetikleyici faktördür.
Lokman Hekim'den 10 şifalı bitki
SÜREKLİ BAŞ AĞRILARI NEDEN OLUR?
Sürekli ağrılarda sekonder bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Daha önce periyodik gelen ağrıları olan hastalarda ağrılar süreklilik kazanmışsa hastanın
çok sayıda ağrı kesici ilaç kullanmış olabileceği ya da altta psikolojik nedenlerin yatıyor olduğu olasılığı düşünülmelidir.
Uykusuzluk, depresyon, ağrı ve yaranın ilacı: Lavanta
Baş ağrısını geçirmek için bazı yöntemler şunlardır:
Sıcak bir banyo rahatlamanıza yardımcı olabilir ve ayrıca gerilim baş ağrısına katkıda bulunabilecek tüm kas ağrılarını azaltabilir. İçme suyu ile nemlendirin. Diyetinize karpuz, kereviz ve salatalık gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler eklemek de yardımcı olabilir. Rahat bir pozisyonda oturmak ve rahatlayıncaya kadar nefesinizi düzenlemek de dahil olmak üzere meditasyon, baş ağrısının neden olduğu gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir. Progresif kas gevşemesi de biraz rahatlama sağlayabilir. Rahat bir pozisyonda otururken nefesinizi derinleştirmeye ve düzenlemeye başlayın. Vücudunuzun ağrı noktalarını zihinsel olarak gözden geçirin, bu sorunlu bölgeleri gevşetmek için derin nefes alın. Müzik veya kaydedilmiş doğa sesleri de dahil olmak üzere sakinleştirici sesleri dinleyin. Ritimler ve yumuşak melodiler nefesinizi yavaşlatmanıza, rahatlamayı teşvik etmenin yanı sıra vücut ağrısını veya gerginliğini hafifletmeye yardımcı olabilir.
Ayet ve hadislerde tavsiye edilen 10 şifalı besin
ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?
Baş ağrısı için doğal ilaçlar sizin için çalışmıyorsa, katkıda bulunabilecek yaşam tarzı faktörlerini göz önünde bulundurun.
Düzenli egzersiz iyi dolaşımı destekler. Düzenli bir şekilde yiyin ve uyuyun. Baş ağrınız, akıllı telefonlar, TV'ler ve bilgisayarlar gibi ekranlara aşırı maruz kalmanın bir sonucu olabilir. Zamanlamanıza ekransız bir süre ekleyerek mola verin. Baş ağrınız gergin görme belirtisi olabilir. Bir baş ağrısından nasıl kurtulacağınızı bulmak, gözlük reçetenizi güncellemek kadar basit olabilir. Sigara içmeyi bırakın. Bu baş ağrısı ilaçlarının hiçbiri sizin için işe yaramıyorsa doktorunuzu ziyaret edin. Günlük rutinlerinizdeki küçük değişiklikler baş ağrısını doğal olarak hafifletmeye yardımcı olabilir. Diyetinizi değiştirerek, sisteminizi rahatsız eden herhangi bir yiyecek veya malzemeyi tespit edebilirsiniz. Dijital ekranlara maruz kalmanızı azaltmak bile rahatlama sağlayabilir.