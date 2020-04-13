Ağrı kesici bitkiler nelerdir? Doğal ağrı kesiciler

Zencefilin faydaları nelerdir?

Zencefilin içinde pek çok vitamin ve mineral ile birlikte uçucu şifalı yağlar da bulunur. Antioksidan özelliği bulunan bu şifalı bitki, iştah açıcıdır, başta soğuk algınlığı olmak üzere mide bulantısı, ishal ve mide ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra iltihaplı hastalıkların tedavisinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılmaktadır.

Bu bitki son yıllarda basit bir karın ağrısından gebelikteki mide bulantısına kadar pek çok alanda kullanılarak en doğal ilaç haline geldi. Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.