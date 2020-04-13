Ağrı kesici bitkiler nelerdir? Doğal ağrı kesiciler
Bir yeriniz ağrıdığında ilk olarak ağrı kesici içenlerden misiniz? Çeşitli hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi ya da vücuttaki herhangi bir işleyişi değiştirme amacıyla kullanılan ilaçların kimyasal olduğu unutulmamalı. İlaçların yan etkileri bir yana, hastaların ilaçlara verdiği cevap da zamanla azalır. Oysaki çoğu zaman doğal besinlerin ağrı kesici özelliklerini unutuyoruz. İşte, ağrı kesici etkisi olan bitkiler…
Giriş Tarihi: 13.04.2020
13:17
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020
19:49
Zencefilin faydaları nelerdir?
Zencefilin içinde pek çok vitamin ve mineral ile birlikte uçucu şifalı yağlar da bulunur. Antioksidan özelliği bulunan bu şifalı bitki, iştah açıcıdır, başta soğuk algınlığı olmak üzere mide bulantısı, ishal ve mide ağrısı gibi sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra iltihaplı hastalıkların tedavisinde ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kullanılmaktadır.
Bu bitki son yıllarda basit bir karın ağrısından gebelikteki mide bulantısına kadar pek çok alanda kullanılarak en doğal ilaç haline geldi. Sinir uçlarındaki çeşitli uyarı alabilen özelleşmiş hücrelere etki ederek
ağrı kesici özelliği olduğu belirtilmiştir. Doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlemlenmiştir.
ZENCEFİL NASIL TÜKETİLMELİ?
Zencefil genel olarak içeceklerde, salatalarda ve çeşitli yemeklerde kullanılmaktadır. Zencefil toz şeklinde tüketilebilir. Toz zencefil baharat olarak yemeklerin içerisine, salatalara ve çeşitli içeceklerin içine katarak tüketilebilir. Ayrıca kurabiyelerin ve çeşitli atıştırmalıkların içerisine de konulabilir. Fakat en yaygın zencefil tüketim şekli çayının yapılmasıdır.
Z encefil çayı nasıl yapılır?
Taze zencefil dilimleri, kabuğu soyulduktan sonra 1 bardak için yaklaşık 3-4 gram gelecek şekilde dilimlenir. Dilimlenen zencefiller çaydanlıkta ortalama 10 dakika boyunca kaynatılır. Kaynadıktan sonra demlenmeye bırakılan zencefiller bir miktar dinlendirildikten sonra isteğe bağlı olarak içerisine bal ve limon eklenerek tüketilebilir.
Lavantanın faydaları nelerdir?
Lavantanın taze ve kurutulmuş çiçekleri medikal amaçlı kullanılır. Kurutulmuş halinden hazırlanıp tüketilen çayı vücutta antiseptik özellik göstermesinin yanı sıra hoş kokusuyla da birçok bitki çayı arasında dikkat çekici bir yere sahiptir. Aynı zamanda insana sağlık kaynağı olan lavanta çiçeği yapısında bol miktarda uçucu yağlar ihtiva etmektedir. Bu yağ hem kozmetik ve parfümeri sanayinde kullanılmakta, hem de tıp alanında önemli bir yere sahiptir.
Sinir sistemini olumlu yönde etkiler.
Lavanta kokusu havayı temizlemektedir. Uykusuzluk ve sindirim sorunlarına iyi gelir. Karaciğer metabolizmasını düzenler.
LAVANTA ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Öncelikle 1 su bardağı içme suyunu kaynatın. Daha sonra kaynamış suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta ekleyin. Ardından ocağın altını kısın ve 6 dakika boyunca lavanta çayının demlenmesini bekleyin. Demlenen lavanta çayı ılık bir hal aldıktan sonra süzülerek içilebilir.
Lavanta çayının faydaları nelerdir?
Lavanta çayı sinirlerin yatışmasını ve romatizma kaynaklı ağrıların giderilmesini sağlar. Bu sebeplerden ötürü uyku problemi yaşayan kişilere lavanta çayı tüketmeleri önerilir.
Psikolojik rahatsızlıklara karşı melisa çayıyla benzer özelliklere sahiptir. Depresyon gibi psikolojik bozuklukların semptomlarının en hafif düzeyde yaşanmasını mümkün kılar. Sinir sistemini güçlendirir ve tansiyonla düzeyini dengeler.
Özellikle şiddetli baş ağrılarına sebep olan migrenin tedavisine yardımcı olur.
Kedi otunun faydaları nelerdir?
Kedi otu, antik çağlardan günümüze kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Eski çağlarda ilaç olarak kullanılan kedi otu, neredeyse hiçbir yan etkiye sahip değildir.
Kedi otu göz bozukluklarından dolayı oluşan baş ağrılarına ve migren ağrılarına şifa olmaktadır. Eğer baş ağrınız gerginlikten dolayı meydana geldiyse gerginliğinizi alarak sizi gevşetir ve baş ağrınızı keser.
Kedi otu kökü sentetik ilaçlar gibi bağımlılık yaratmayan son derece güvenli bir yatıştırıcıdır. Bir fincan taze kaynatılmış ve ılık hale getirilmiş suya bir çay kaşığı (2-3 gram ) parçalanmış kök ilave edilir ve en az 12 saat bekletilir. Yatmadan 2-3 saat önce bir fincan içilir.