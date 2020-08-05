Amonyum nitrat neden patlar? Amonyum nitratın kullanım alanları ve özellikleri

Amonyum nitrat; kimyasal formülü, "NH₄NO₃" olan bir azotlu bileşiktir. En bilinir kullanım alanı ise gübrelemedir. Türkiye'de kullanımı gübreleme olarak çok yaygındır. Yaprak gübresi olarak kullanılır. Sıklıkla gübre olarak kullanılan maddenin patlayıcılığı oldukça yüksektir. Amonyum nitrat, granül halinde ve kireç ile karıştırılarak satılır.

Amonyak molekülü ile nitrik asit gibi güçlü bir asit bileşiğe sokularak amonyum nitrat elde edilir.

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