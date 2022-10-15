Amasra'da hayatın durduğu an: "Ben bu acıya dayanamam!"
Kimi daha gencecikti kimi dünya evine girmek için hazırlanıyordu. "Beni götürme sakın!" derken arkadaşları, evlatlar dışarıda "ben bu acıya dayanamam" diyerek çaresizce bekledi. Bu cümlelerin ağırlığını acıyı iliklerine kadar hissetmiş olanlar bilir. Bartın, Amasra'da maden ocağındaki patlama sonrası 28 madencimizi şehit verdik. Amasra ilk kez karşılaştı grizu patlaması ile ama yüreklerde hiç dinmeyecek acılar kaldı.
Giriş Tarihi: 15.10.2022
10:34
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
10:40
Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada şehit olan maden işçisinin sayısı 28'e yükseldi. Dün akşam 18.15 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından yer altında mahsur kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşananlar sonrası arkadaşları maden altında kalan bir madenci olay yerinden ayrılmak istemedi. Madenci, diyerek sağlık ekiplerinden ricada bulundu ve ambulansta tedavi altına alındı. "Beni götürme sakın"
Madene nasıl iniliyor?
Dün akşam 18.15 sıralarında meydana gelen patlama, yerin -300 kot olarak adlandırılan bölümünde, 300 metre derinlikte oluştu. Kafes asansör ile işçiler önce 300 kota iniyorlar. Yer altında galeriler şeklinde bölmeler bulunuyor. Asansörle indikten sonra yaklaşık 2,3 km yürüyerek ilerledikten sonra geldikleri alanda kömür çıkarmaya başlıyorlar. Dün akşam oluşan patlama da bu alandaki mesafede meydana geliyor.
Bu sırada -300 kotta toplam 110 işçinin olduğu söylendi. Bu işçilerden bazıları
yaşam asansörüne yakın oldukları için yukarı çıkabildiler. Çıkamayan 28 madenci yaşamını kaybetti. 6'sı İstanbul'a sevk edilen, 5'i Bartın'da tedavi gören olmak üzere 11 madencinin de tedavilerinin sürdüğünü aktarıldı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında
saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk anda 12 kişi yaralı kurtarıldı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu, gazetecilere araştırmaların devam ettiğini belirtti.
Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan,
dedi. "-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. "
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son aktardığı bilgiler doğrultusunda can kaybının 28'e yükseldiği, İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Hayatını kaybeden madencilerin isimleri
Olayın hemen ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Vefat eden madencilerin isimleri ise şöyle paylaşıldı:
Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet.
AFAD, trafo kaynaklı olduğu bilgisinin de sehven paylaşıldığını, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.
Patlamadan kendi imkanlarıyla kurtulan maden işçisi yaşadıklarını; "
şeklinde anlattı. Hiç ışık gözükmüyordu. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle. Biraz geride olduğumuzdan sadece basınç oldu. Bu basınçtan dolayı sadece toz geldi, göz gözü görmüyordu."
Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan evli ve bir çocuk babası 10 yıllık maden işçisi
Öner Özmen, arama kurtarma amacıyla şefleriyle ocağa indiklerini söyledi. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eksi 350 kotuna indiklerini anlatan Özmen, diye konuştu. "Bant sistemimiz vardı, onlar dağılmış. Gaz, genizleri yakıyordu. Gittiğimizde arama kurtarmalar, amirlerimiz ve müdürlerimiz zaten olay yerindeymiş. Arkadaşlarımızın yanlarına biz de gittik."
Özmen, normalde kendisinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:
"Vardiyaya da kalabilirdim. Buradan saat 4 gibi çıktım hatta işe giden arkadaşlarımla vedalaştım. Vedalaştım derken; bir arkadaşımız vardı, elbisemi almaya gelmiştim, onu gördüm. 'Hayırlı işler' dedik birbirimize, gülerek gitmiştik. Mesaiye kalabilirdik. Olayı duyar duymaz bütün madenci arkadaşlarımız, burada omuz omuza çalıştıkları arkadaşlarını kurtarmak için seferber oldu, aşağıda hala çalışıyorlar. Herkes canla başla çalışıyor."
Her türlü cihazlarının bulunduğunu aktaran Özmen,
ifadelerini kullandı. "Her türlü önlem alınıyor ama beklenmedik, ani durumlar oluyor. Ani durumlarda bazı şeyler gelişiyor. Oksijen cihazlarımız, kişisel koruyucu aletlerimiz, her şeyimiz var, tamdır yani. Bunların denetlenmesi de yapılıyor. Her türlü önlem alınıyor, onlarda sıkıntı yok ama grizu farklı bir şey."