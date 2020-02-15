Doğal afetler ile ilgili 25 kavram

Doğal afetler, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylara denir. Dünya genelindeki doğal afetler ele alındığında, 31 çeşit doğal afetin 28'inin meteorolojik nedenlerle gerçekleştiği görülür. Peki, doğal afetler ile ilgili literatüre ne derece hâkimiz? Episantr, hipotermi, mor ötesi ışık, P dalgası gibi terimlerin anlamlarını biliyor muyuz? Doğal afetler ile ilgili 25 kavramı derledik.