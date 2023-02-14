Afet çantası nasıl hazırlanır? Acil durum ve afet çantasının içindekiler
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de afetlerin etkisi unutulmadan gerekli önlemler alınarak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu önlemlerden biri de afet ve acil durum çantasını hazırlamak. Prki, bir afet çantasında neler olmalı? Afet çantası nasıl hazırlanır? Acil durum ve afet çantasının içindekiler...
Giriş Tarihi: 14.02.2023
15:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
15:41
◾ Kahramanmaraş'ta aynı gün içerisinde yaşanan
7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki iki deprem, 10 şehrimiz etkilendi. Yıkımın etkisi o kadar büyüktü ki neredeyse sağlam tek bina kalmadı.
◾ Ülkemizin yanı sıra dünyanın da en yıkıcı depremlerinden biri olan asrın felaketinde
13,5 milyon vatandaşımız etkilendi. Bu felaketten sonra bir kez daha göz ardı ettiğimiz deprem gerçeği ile yüz yüze geldik.
Deprem sismik izolatörü nedir?
◾ Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de
afetlerin etkisi unutmadan gerekli önlemleri alarak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu önlemlerden biri de afet ve acil durum çantasını hazırlamak.
◾ Afet çantası, deprem gibi doğal afetlerde
kritik öneme sahip olan ilk 72 saatte hayatınızı idame ettirecek gerekli malzemeleri barındırır. Çünkü afet durumunda hemen yardım alamayabilirsiniz. Yeme-içme ihtiyacınızı, küçük yaralanmalarınızı kendiniz halletmek zorunda kalabilirsiniz.
Uzmanların deprem yorumları
◾ Afet çantanızın
hemen ulaşabileceğiniz ve unutmayacağınız bir yerde olması oldukça önemlidir.
◾
Sadece evinizde değil, iş, okul ve sınıfınızda da acil durum çantası olması gerekir.
Deprem sonrası psikolojik travmalar
GİYECEKLER
-İç çamaşırı
-Çorap -Yağmurluk -İklime uygun giysiler (Her mevsim geçişinde kıyafetler kontrol edilip değiştirilmelidir)
GIDA
-Yüksek kalorili,
vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.)
↪Yiyeceklerin en az 72 saat yetebilecek kadar olması gerekir.
↪Yiyeceklerin son kullanma tarihlerini düzenli olarak kontrol etmelisiniz. ↪Bebekler ve evcil hayvanlar için mama konulması da unutulmamalıdır.
SU
-Ailenin her ferdi için yeterli içme suyu alınmalı.