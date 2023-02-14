Afet çantası nasıl hazırlanır? Acil durum ve afet çantasının içindekiler

◾ Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de afetlerin etkisi unutmadan gerekli önlemleri alarak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu önlemlerden biri de afet ve acil durum çantasını hazırlamak.

◾ Afet çantası, deprem gibi doğal afetlerde kritik öneme sahip olan ilk 72 saatte hayatınızı idame ettirecek gerekli malzemeleri barındırır. Çünkü afet durumunda hemen yardım alamayabilirsiniz. Yeme-içme ihtiyacınızı, küçük yaralanmalarınızı kendiniz halletmek zorunda kalabilirsiniz.

Uzmanların deprem yorumları