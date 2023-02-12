Deprem sismik izolatörü nedir? Sismik izolatör nasıl çalışır?

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye, bir kez daha fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Bu doğal afetten korunmanın en başlıca yollarından biri yapıların dayanıklılığını artırmak. Peki, depremde hayat kurtaran yöntemlerden biri olan sismik yalıtım nedir? Deprem sismik izolatörü nasıl çalışır? Sismik izolatör binalarda nasıl uygulanır?