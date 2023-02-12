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Deprem sismik izolatörü nedir? Sismik izolatör nasıl çalışır?

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye, bir kez daha fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Bu doğal afetten korunmanın en başlıca yollarından biri yapıların dayanıklılığını artırmak. Peki, depremde hayat kurtaran yöntemlerden biri olan sismik yalıtım nedir? Deprem sismik izolatörü nasıl çalışır? Sismik izolatör binalarda nasıl uygulanır?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 16:56
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Kahramanmaraş'taki asrın felaketi

◾ Türkiye Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem ile sarsıldı.

◾ Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı 10 kenti etkileyen asrın felaketinden sonra şehirlerde neredeyse sağlam bina kalmadı.

Acının tarifsiz fotoğrafları

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Depremden korunmanın en etkili yolu

◾ Yaşanan bu iki büyük depremden sonra bir kez daha deprem ülkesi olduğumuz gerçeği ile en acı şekilde karşı karşıya kaldık. Bu doğal afetten korunmanın en başlıca yolu ise yapıların dayanıklılığını artırmak.

Deprem sismik izolatörü, burada devreye giriyor.

Depremden mucizevi kurtuluşlar

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◾ Deprem anında aktif fay hatlarının oluşturduğu yatay kuvvetler, yukarıya doğru çıktıkça etkisini artırır. Bundan dolayı da binalara uygulanan deprem kuvveti çok büyük boyutlara ulaşır.

Türkiye'deki fay hatları

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Deprem sismik izolatörü nedir?

◾ Deprem sismik izolatörü, deprem gibi doğal afetlerde darbeye uğrayan yapının sarsıntısını azaltır. Sismik yalıtım adıyla da anılır.

◾ Depreme karşı geliştirilen ve oldukça etkili bir sistemdir.

Hafızamızdaki taze yaralar: Depremler

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Sismik izolatörü olmayan binalar, kendi ağırlığının ancak onda biri kadar yük taşıyabilir. Deprem sırasında yapıya fazla yük bindiği için kolon-kiriş birleşim noktalarında kırılmalar başlar ve büyük hasara neden olur. Bunun yanı sıra sismik izolasyona sahip yapılar, yatay yükü hafiflettiği için daha fazla yük taşıyabilir.

◾ Örneğin sismik yalıtımı yapılmış bir hastanede, deprem anında ameliyathanenin kullanılması mümkündür.

Asrın en büyük felaketi: Kahramanmaraş depremi

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