Deprem sismik izolatörü nedir? Sismik izolatör nasıl çalışır?
Deprem sismik izolatörü nedir? Sismik izolatör nasıl çalışır?
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye, bir kez daha fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeği ile karşı karşıya kaldı. Bu doğal afetten korunmanın en başlıca yollarından biri yapıların dayanıklılığınıartırmak. Peki, depremde hayat kurtaran yöntemlerden biri olan sismik yalıtım nedir? Deprem sismik izolatörü nasıl çalışır? Sismik izolatör binalarda nasıl uygulanır?
Giriş Tarihi: 12.02.2023
16:46
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
16:56