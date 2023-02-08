Depremden mucizevi kurtuluşlar

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından çok sayıda binada göçük oluştu. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Enkazın altındak kalan pek çok insan depremden günler sonra bile kurtarıldı. Yüreklere su serpen kurtuluşlar hala devam ediyor. İşte o mucizeler...

Giriş Tarihi: 08.02.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 14:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ







