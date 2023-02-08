Depremden mucizevi kurtuluşlar
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ili etkiledi. Depremin ardından çok sayıda binada göçük oluştu. Arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber oldu. Enkazın altındak kalan pek çok insan depremden günler sonra bile kurtarıldı. Yüreklere su serpen kurtuluşlar hala devam ediyor. İşte o mucizeler...
Giriş Tarihi: 08.02.2023
12:28
Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
14:03
36 saat sonra kurtarılan bebek
💠 Adıyaman'da depremde yıkılan
bir binanın enkazında kalan bebek, Konya ve Amasya Merzifon havalimanlarında görevli Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ( ARFF) ekiplerince kurtarıldı.
💠 Yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan ekip,
depremden 36 saat sonra ismi öğrenilemeyen bir bebeği sağ olarak çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen bebek, tedavi için hastaneye sevk edildi.
47 saat sonra kurtarılan çocuk
💠 Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 47 saat sonra 1 çocuk yaralı olarak çıkartıldı. Ekipler, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı İbrahim Şelli Apartmanı'nda
6 yaşındaki Ahmet Ayaz Abak'a, 47 saat sonra ulaştı. Abak, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da enkaz altında kalan Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
💠 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremde
Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.
Hatay'da 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı 💠 Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.
💠 Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan
Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
💠 Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından
1,5 yaşında biri kız ikiz bebek ile anne ve babası yaralı olarak kurtarıldı. İkizlerden Ahmet Erbay'ın enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibinde yer alan özel harekat polisleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.