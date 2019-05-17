Aç kalmak karakteri ve ahlakı nasıl etkiliyor?

Yeryüzünde toprakları verimli ve her ekilen hububat ve meyvenin yetiştiği bölgeler olduğu gibi, aşırı sıcaklar nedeniyle otun dahi yetişmediği bölgeler de bulunur.

Bu coğrafyalarda yaşayan insanlar, kıtlık ve açlık içerisinde, yardıma muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürürler.