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Aç kalmak karakteri ve ahlakı nasıl etkiliyor?

Aile, eğitim ve din gibi birçok kavram, zeka gelişimimizi, karakterimizi ve ahlakımızı etkiliyor. Peki ya, beslenme şeklimizin bu unsurları etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? İslam tarihinin en önemli alimlerinden İbn Haldun'a göre aç kalmanın da çok yemenin de zeka, karakter ve ahlak üzerinde bir etkisi var. Hangi besinler, karakter ve ahlakı ne şekilde etkiliyor? Az yemek veya çok yemek kişiliğimizi nasıl şekillendiriyor? Fikriyat olarak sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 17.05.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:38
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İBN HALDUN KİMDİR?
İBN HALDUN KİMDİR?

İbn Haldun, 1332-1406 yılları arasında yaşayan, İslam düşünce tarihinin en önemli âlimlerinden biri.

Mukaddime adlı eserinde İbn Haldun'un beslenme ve ahlâk ilişkisine bakışı, oldukça ilginç fikirleri barındırır.

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COĞRAFYA İNSANI NASIL ETKİLİYOR?
COĞRAFYA İNSANI NASIL ETKİLİYOR?

İbn Haldun, öncelikle verimli ve çorak olan coğrafyalara değinir.

Her ılıman iklimin verimli olmayacağına, dolayısıyla bu topraklarda yaşayanların tamamının bolluk içinde yaşamadığına dikkat çeker.

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OTUN DAHİ YETİŞMEDİĞİ BÖLGELER VAR
OTUN DAHİ YETİŞMEDİĞİ BÖLGELER VAR

Yeryüzünde toprakları verimli ve her ekilen hububat ve meyvenin yetiştiği bölgeler olduğu gibi, aşırı sıcaklar nedeniyle otun dahi yetişmediği bölgeler de bulunur.

Bu coğrafyalarda yaşayan insanlar, kıtlık ve açlık içerisinde, yardıma muhtaç bir şekilde yaşamlarını sürdürürler.

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KITLIK VE AÇLIK NEDENİYLE İNSANLAR YOKSUL
KITLIK VE AÇLIK NEDENİYLE İNSANLAR YOKSUL

Hicaz, Güney Yemen ve Batı Afrika hububattan mahrum olan bölgelerdir ve insanları yoksuldur.

Yiyecek ve besinleri, et, süt, yoğurt gibi hayvansal ürünlerden oluşur. Çöllerde yaşayan göçebe Arapların yaşam biçimi de bu duruma benzerdir.

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BU BÖLGELERDE İNSANLAR AZ ALIP AZ TÜKETİRLER
BU BÖLGELERDE İNSANLAR AZ ALIP AZ TÜKETİRLER

Bu tür hayatın sürdüğü devletlerin yöneticilerin tutumu nedeniyle, bölgede yaşayanlar ürünlerin yüksek fiyatları nedeniyle az alıp az tüketmek zorundadırlar.

Fazlasını elde etme durumları yoktur ve çoğunlukla hayvansal ürünlerle geçimlerini sürdürürler.

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