Aç kalmak karakteri ve ahlakı nasıl etkiliyor?

Aile, eğitim ve din gibi birçok kavram, zeka gelişimimizi, karakterimizi ve ahlakımızı etkiliyor. Peki ya, beslenme şeklimizin bu unsurları etkileyebileceğini hiç düşündünüz mü? İslam tarihinin en önemli alimlerinden İbn Haldun'a göre aç kalmanın da çok yemenin de zeka, karakter ve ahlak üzerinde bir etkisi var. Hangi besinler, karakter ve ahlakı ne şekilde etkiliyor? Az yemek veya çok yemek kişiliğimizi nasıl şekillendiriyor? Fikriyat olarak sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 17.05.2019
09:21
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
14:38