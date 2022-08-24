Yavuz’un güneydeki ilk savaşı: Mercidabık

🔺 Yavuz Sultan Selim, sekiz yıl süren saltanat hayatını neredeyse atının üzerinde geçirdi. İslamiyet'i yaymak ve insanları batıl düşüncelerden uzak tutmak için büyük çaba sarf etti. Bu mücadelelerden biri de Şah İsmail ile giriştiği savaştı.

🔶 16. yüzyılda İran'da Şii bir devlet kuran Şah İsmail, Anadolu'ya gönderdiği dailerle Şii propagandasına başladı. Kütahya'ya kadar ilerleyen Şah'ın adamlarına karşı o dönemde tahta çıkan I. Selim, bu meseleyi kesin olarak çözmeye karar verdi. Yavuz'un topçularla dolu ordusu karşısında Şah İsmail mağlup oldu. I. Selim, Tebriz'e girerek adına hutbe okuttu.

Dai nedir?

Mezhebi yaymakla görevli kişi.