Yavuz’un güneydeki ilk savaşı: Mercidabık
Osmanlı Devleti'nin pek çok dönüm noktası vardır. Bu dönüm noktalarından biri, sekiz yıl gibi kısa bir sürede devlet topraklarını iki katına çıkaran Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferidir. Sizler için Osmanlılara Mısır'ın kapısını açan ve Hicaz'a giden yolun ilk adımı olan Mercidabık Savaşı'nı ele aldık.
Giriş Tarihi: 24.08.2022
17:34
I. Selim’e neden Yavuz dendi?
🔷 Osmanlı'da padişahlar mizaçlarına ve vasıflarına göre lakaplara sahiptiler. Bu sıfatlar genellikle
Dünya tarihine damga vuran Sultan I. Selim'in lakabı ise " dönemin halkı veya tarihçiler tarafından belirlenirdi. Yavuz" idi. Padişah s "Yavuz" olarak tanındı. Çünkü "Yavuz" kelimesi bilinen anlamıyla ert mizacı ve cesareti sebebiyle güçlü, çetin, sert manalarına gelirdi.
Osmanlı padişahlarının lakapları
🔺 Yavuz Sultan Selim,
. sekiz yıl süren saltanat hayatını neredeyse atının üzerinde geçirdi büyük çaba sarf etti. Bu mücadelelerden biri de İslamiyet'i yaymak ve insanları batıl düşüncelerden uzak tutmak için ile giriştiği savaştı. Şah İsmail
🔶 16. yüzyılda
, Anadolu'ya gönderdiği İran'da Şii bir devlet kuran Şah İsmail dailerle başladı. Şii propagandasına Kütahya'ya kadar ilerleyen Şah'ın adamlarına karşı o dönemde tahta çıkan I. Selim, bu meseleyi kesin olarak çözmeye karar verdi. Yavuz'un karşısında Şah İsmail mağlup oldu. topçularla dolu ordusu I. Selim, Tebriz'e girerek adına hutbe okuttu.
Dai nedir? Mezhebi yaymakla görevli kişi.
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🔷 Bu galibiyet ile doğudaki en büyük rakibini sindiren Yavuz,
Bu bölgede karşısında Güneydoğu Anadolu'ya yöneldi. Türk devleti Memlükler vardı. Önemli şehirleri elinde bulunduran bu devletin başındaki Sultan , Kansu Gavri Y ve hatalar yapmaya başladı. avuz'un bu ilerleyişinden endişe duydu
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, kuruldukları ilk yıllarda dostane bir ilişki içerisindeydiler. İslam dünyasının iki güçlü sünni devleti olan Osmanlı ve Memlükler Osmanlı-Memlük yazışmalarında abi - kardeş ifadeleri dahi yer alırdı. Memlükler, konumunda yer almayı başardılar. iki asırdan fazla Abbasi hilafetini himaye ederek İslam dünyasının lider devleti
Savaşçının vazgeçilmezi "miğfer"
🔶 Osmanlı Devleti,
. Osmanlı'nın güçlenmesiyle birlikte gerçekleştirdiği gazalarla güçlendi ve Müslümanların sempatisini kazandı İslam dünyasında ikilik ortaya çıktı. İki devletin zirvede olması kaçınılmaz bir şekilde gerginliği de beraberinde getirdi.
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Bu gerginliği başlatan olay ise İstanbul'un fethinden sonra Osmanlı'nın Anadolu'ya yönelmesidir. Yavuz döneminde Safeviler ile yaşanan büyük savaş Memlüklere kadar uzanır.
Öfkenin beslediği zulüm!
🔷 Yavuz'un Memlüklere saldırmasının birçok nedeni vardır. Bunların başında ise
Memluk Sultanı Gavri'nin Safevilerle ortak hareket etmesi gelir.
🔶 Sultan Selim, Anadolu'ya tam manasıyla hakim olabilmek için Memlük etkisini kırmak ister.
Anadolu'da tek ve etkin güç olmak isteyen Yavuz Sultan Selim, Safevilerle iş birliği yapabilecek bir devleti yakınında görmek istemez.
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