Savaşçının vazgeçilmezi "miğfer"

🔹 Bir savaşçının savaşırken olmazsa olmaz araçları; kılıç, kalkan, zırh, miğfer idi. Bir savaşçı için bu aletler olmadan savaşmak pek düşünülemezdi.

🔹 Vücuda giyilen zırh ile özellikle oklardan koruyan kalkan kadar, insanı doğrudan öldürebilecek ya da savaşta bayıltabilecek darbeye karşı kullanılan miğfer de mühimdi.

Miğfer savaşçıyı başına alacağı darbeden, bayılmasından, bilinç kaybı yaşamasından korur.