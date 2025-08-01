Urla Tahaffuzhanesi: Osmanlı Devleti’nde bir sağlık tesisi

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🔹 1823 yılında İzmir'in Urla ilçesinde başlayan bu süreç ve inşa edilen tahaffuzhane, tüm dünyada bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olmuş ve büyük bir örnek teşkil etmiştir.

🔹 Kent merkezine 40 kilometre mesafede bulunan Urla Tahaffuzhanesi, bilhassa deniz yoluyla gelecek insanlarda görülen bulaşıcı hastalıklar için vardır. Çünkü o yıllara bakıldığında, başka ülkelere seyahatte deniz yolu tercih edilmekteydi.