Hızır Reis’in mirası: Güvercinada Kalesi

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🔹 Yurdumuzun dört bir yanında görülmeye değer pek yer ve tarihi yapı bulunuyor. Bunun en güzel örneği ise Ege bölgesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Aydın ilimizdeki Güvercinada Kalesi.

🔹 Güvercinada Kalesi'nin 2020 senesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmesi, bu tarihi adanın namının, dünya çapında duyurulmasında katkısı olmuştur.