Rusya’nın doğusunda bir yerleşim yeri: Kamçatka Krayı

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🔹 Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 30 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 02.24'te gerçekleşen bu deprem dünya tarihinde şahit olunan en büyük altıncı deprem olarak yerini aldı.

🔹 8.8 büyüklüğündeki bu deprem, pek çok ülkeyi yakından etkilerken tsunami tehlikesini de beraberinde getirdi. Japonya ve ABD için tsunami için ise uyarılar yapılmaya devam ediyor.