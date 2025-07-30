Rusya'nın doğusunda bir yerleşim yeri: Kamçatka Krayı
Dünya üzerinde birbirinden güzel doğaya ve iklime sahip ülkeler bulunuyor. Bunlardan biri Rusya... Rusya dünyada yüz ölçümü bakımından büyük bir alanı kapsıyor. Doğusunda yer alan Kamçatka ise merkez üssü olduğu deprem ile merak edilen bir yer oldu. Peki, Kamçatka Yarımadası veya Kamçatka Krayı nasıl bir yer?
🔹 Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka'da şiddetli bir deprem meydana geldi. 30 Temmuz tarihinde Türkiye saati ile 02.24'te gerçekleşen bu deprem dünya tarihinde şahit olunan en büyük altıncı deprem olarak yerini aldı.
🔹 8.8 büyüklüğündeki bu deprem, pek çok ülkeyi yakından etkilerken tsunami tehlikesini de beraberinde getirdi. Japonya ve ABD için tsunami için ise uyarılar yapılmaya devam ediyor.
🔹 Kamçatka Krayı'ndaki bir yerleşim yeri olan Severe-Kurilsk şehrinin bir kısmı sular altında kaldı, bölgede acil durum ilan edildi. Hawaii, California ve Japonya'nın Pasifik kıyısı için kırmızı alarm verildi.
🔹 Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bölgede daha önce 1950 senesinde beri yaşanan depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.
Kray ne demek?
Kray kelimesi, Krai şeklinde de kullanılıyor. Rus İmparatorluğu ve Rus dillerinde bir tür coğrafi idari bölümü anlatmakta.
🔹 Depremin merkez üssü, Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusundaki şiddetli sarsıntı, 11 bin Hiroşima bombası gücünde olduğu tespit edildi.
🔹 20 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü ve Pasifik Okyanusu bundan büyük ölçüde etkilendi. Peki, bu yerleşim yerinin tarihi serüveni nasıl seyretmiş
🔹 Kaçatka Krayı; Asya'nın kuzeydoğu noktasında yer alan, Rusya'ya ait bir yarımadadır. Burası 1740 senesinde Danimarkalı bir deniz olan Vitus Bering tarafından keşfedilmiştir.
🔹 Yarımada, 51-60 enlemleriyle 155-163 boylamları arasında konumlanmış. Bu yer, kuzey-güney şeklinde yaklaşık 1200 km uzunluktaki yarımada Pasifik Ateş Çemberi üzerine konumlanmış.
🔹 Yarımada bakıldığında azımsanacak küçüklükte değil. Ülkemizin yarısı kadar olup 472.000 kilometrelik bir yüz ölçümüne sahip. Bu yüz ölçümüne karşın nüfusu beklendiği gibi orantılı değil.
🔹 Burası soğuk ve ormanlık bir bölge olması hasebiyle 300.000 kişi yaşıyor. Nüfusun yarısı balıkçılık ile geçimini sağlar ve Kamçatski'de yaşamını sürdürür.