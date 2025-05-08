Türkmenistan'ın sembolü: Ahmed Sencer Türbesi

1 /10 TÜRKMENLERİN DİYARI













🔸 Türkmen diyarında tarih kokan bir belde var, Merv. İşte, bu kentin göz yerlerinin başında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in türbesi gelmekte.

🔸 Türkmenistan'ın güneyinde yer alan, Mari vilayetinin Bayramali şehrinde eski Merv tarihi mirası, başta Türkmen hükumeti olmak üzere Türkiye tarafından da korunuyor.