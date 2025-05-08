Türkmenistan'ın sembolü: Ahmed Sencer Türbesi
Ahal Teke'nin diyarı, Türkmenistan. Türkmen boylarının yurt tuttuğu güzide belde. Halısı, atı ve yemekleriyle meşhur bir yer. Burası, dünya üzerinde kurulmuş önemli devletlerden olan Selçuklu'ya ev sahipliği yapmış topraklar. Türkmenistan'ın kalbi Merv'de, Türk dünyasının önemli bir mirası bulunuyor, Ahmed Sencer Türbesi. İşte, bu kıymetli yapı ve detaylarını sizler için anlattık.
🔸 Türkmen diyarında tarih kokan bir belde var, Merv. İşte, bu kentin göz yerlerinin başında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer'in türbesi gelmekte.
🔸 Türkmenistan'ın güneyinde yer alan, Mari vilayetinin Bayramali şehrinde eski Merv tarihi mirası, başta Türkmen hükumeti olmak üzere Türkiye tarafından da korunuyor.
🔸 Bu türbe, zaman içinde pek çok tahribata uğrasa da günümüze ulaşmayı başaran yapılardan biridir. 1990 senesine kadar türbede ciddi sayılabilecek bir onarım yapılmamış.
🔸 Merv'in göbeğinde bulunan görkemli yapı, 1157 senesinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun sultanı Ahmed Sencer'in vefatından sonra inşa edilmiş.
🔸 Bu tarihten sonra Türk ve Türkmenistan hükumetlerinin destek ve katkısıyla türbe onarılmış. İşte, Sultan Sencer'in türbesi günümüzde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndedir.
🔸 Türkmenistan'ın sembol yapılarından olan bu eser için dönemin tarihçileri, coğrafyacıları türbenin anıtsallığını ayrıntılı olarak anlatmaktadır.
🔸 Bu türbeyi, diğer türbelerden ayıran önemli özelliği var. Sultan Ahmed Sencer, 1086-1157 seneleri arasında Selçuklu Devleti'nin "meliki"dir. O, tam 39 yıl tahtta kalmış bir sultan.
🔸 Ahmed Sencer vefat etmeden önce kendi türbesinin "görkemli" bir şekilde olmasını istemiş. Yukarıda gördüğünüz türbede "melikin isteğine istinaden" yaptırılmış.
🔸 Sultan Sencer, türbesine Daru'l-Ahiret yani "Ahiret Evi" adını vermiştir. Bu türbe, halk arasında ise Devlethane adı ile ünlenmiştir. Gelelim yapının mimari geçmişine.
🔸 Sultan Sencer Türbesi'ni içinde barındıran yapının yüksekliği 38 metre, duvar kalınlığı 5 metre ve uzunluğu 27 metre olan çift kubbeli Sultan Sencer Türbesi, zamanın en iyi mimarlarından Muhammet İbn Atsız As-Sarahsi'nin imzasını taşımakta.