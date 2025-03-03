Türk savunma sanayisinin öncüsü: Nuri Killigil Paşa

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◼ Killigil Paşa, Trablusgarp Savaşı başladığında 1911 senesinde Trablusgarp Savaşı'na katıldı. Gönüllü olarak savaşa giden subaylar arasında yer aldı. Ağabey'i Enver Paşa'nın kafilesi ile Mısır üzerinden Trablusgarp'a gitti.

◼ Nuri Paşa, Trablusgarp'tan binbaşı rütbesi ile döndü. Daha sonra rütbesi Kaymakam'lığa (Yarbay) yükseltildi. Bu süreçte Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'na girdi ve akabinde Nuri Killigil, "Padişah Yaverliği" rütbesiyle onurlandırıldı. Daha sonra 1917 yılına kadar Trablusgarp ve Bingazi'de görev yaptı, orada İngiliz, İtalyan ve Fransız kuvvetlerine karşı mücadelede bulundu.

↪ Nuri Paşa, 28 yaşına geldiğinde Kafkas İslam Ordusu'nun lideri olarak Bakü'nün kurtuluşunda büyük rol oynadı.